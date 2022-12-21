Связь между группой крови и склонностью к алкоголизму

Исследования давно показали, что группа крови человека способна влиять на его характер, предпочтения и состояние здоровья. Проводились исследования по группам крови относительно склонности к онкологическим заболеваниям, супружеским изменам и кулинарным пристрастиям. Было бы удивительно, если бы никто не изучил отношение обладателей разной крови к алкоголю и такое исследование есть.







Ученые из США и Японии объединили усилия, чтобы изучить реакции людей на алкоголь, учитывая их группу крови. В работе использовалась система АВО, не учитывающая резус-фактор Rh. Оказывается, у некоторых предрасположенность к пьянству, что называется, в крови, а кое-кто, наоборот, почти застрахован от пагубного увлечения.



I группа (0)

II группа (A)

III группа (B)

IV группа (AB)