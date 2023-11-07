Кто придумал ноты, и Как до этого передавалась музыка

Мы никогда не узнаем, как звучала музыка прошлых тысячелетий. Не дано нам услышать, какие мелодии напевали римские императоры, потому что музыка тогда не записывалась, а передавалась из уст в уста. Нотная грамота, как и все остальные письменно-знаковые способы архивирования информации, существовала не всегда. Все изменилось лишь в XI веке, когда флорентийский монах нашел способ записывать партии для своих певчих. С тех пор мало что изменилось в музыкальной нотации, а привычные для нас названия «до-ре-ми» по-прежнему наделены сакральным смыслом.
Музыка до изобретения нотного стана
До 11 века музыка не записывалась. /Фото: avilagtitkai.com
Истории культурного наследия человечества не одно тысячелетие. До создания письменности литературные творения заучивались наизусть, переходя через поколения. Не сразу далась людям и запись музыкальных произведений. Попыток было несколько, причем у каждого народа были свои идеи. В Древней Элладе ноты пробовали обозначать буквами. Правда, сложно даже представить, как с помощью алфавитных символов можно записать, к примеру, многоголосную партию для хора.
На Руси существовали так называемые «крюки» и «знамёна», а григорианцы использовали в этих целях невмы — значки, напоминавшие точки и чёрточки. Невмы подставлялись над текстами псалмов, однако точная высота звуков не передавалась такой формой записи. Символы обозначали лишь количество звуков в слоге и украшение мелодии. Все же остальные детали произведения исполнители додумывали сами. В итоге каждый пел во что горазд, и приводило это к тому, что со временем мелодика искажалась. Не проходило и нескольких лет, как конечный продукт мало чем напоминал исходную задумку автора.
Идея европейского монаха и облегчение участи певчих
Изобретенная Гвидо система используется и сегодня.
Строгая система записи музыкальных мелодий появилась в начале XI века, и за её создание музыканты должны благодарить монаха-бенедиктинца Гвидо д'Ареццо. Он был человеком воцерковленным и обучал певчих небольшого тосканского монастыря. Преподавателю никак не удавалось добиться слаженного и верного исполнения церковных песнопений. Это сегодня в музыкальных учреждениях используют ноты и сольфеджио, а вот в Средние века вся информация передавалась исключительно устно. Певчие годами разучивали каждый псалом, повторяя за преподавателем. Пытаясь совершенствовать систему, Гвидо Аретинский начертил нотный стан из четырех параллельных линий, на которых изобразил каждый отдельный звук нотой в виде заштрихованного квадратика. Сегодня таких линий пять и обозначены ноты кружками. Но принцип остался прежним. Что касается октав, то названия нот в каждой повторялись, как и сегодня. Пелись они, разумеется, выше или ниже. Переходя между октавами, звуки, изображённые одним и тем же знаком, увеличивали свою частоту в несколько раз или настолько же уменьшали. Тут уже вступали законы физики.
Ноты Гвидо были квадратными. /Фото: shareslide.ru
Стоит упомянуть, что Гвидо щедро пользовался своим открытием, делая его всемирным достоянием. Он написал на эту тему не менее четырех трактатов (по крайней мере столько сохранилось до нашего времени). Именно благодаря происхождению нотного стана международный язык музыкантов - итальянский — считается наиболее мелодичным.
Происхождение названий нот и что изменилось с тех пор
Изначально Гвидо пытался показывать ноты на пальцах. /Фото: i.pinimg.com
Квадратные письменные знаки-ноты авторства Гвидо Аретинского, размещенные им на четырех линиях простого нотного стана, пришлись всем по вкусу. Такая система очень быстро оказалась самой простой и максимально удобной формой записи музыки. Благодаря такому комфортному способу архивирования нотная грамота стала распространяться по миру. Только в тот период музыка вышла за церковные пределы и сначала обосновалась во дворцах владык и вельмож, а позже оказалась в театрах, концертных залах и на городских площадях, став всемирным достоянием.
Сейчас нотоносец содержит пять линий, и ноты изображаются кружками. Однако же введенный Гвидо принцип остался без других изменений. Более высокие звуки отображаются нотами на более высоких линейках. Нот, как и в 11 веке, семь, и все они образуют ту или иную октаву. Изначально Гвидо дал такие названия каждой: ut, re, mi, fa, sol, la, si. Эти созвучия он позаимствовал из старинного церковного песнопения, который посвящен святому Иоанну Крестителю. В тексте на латиннице восхваляется популярный святой, к которому обращаются мольбы об очищении уст просящих от греха и их намерения чистыми голосами прославлять его чудеса. Но основной интерес представляет собой не само содержание гимна, а его строение. Текст разбит на семь строк, при этом мелодия, соответствующая каждой строке, всякий раз начинается тоном выше на фоне предыдущей. Первые шесть строк гимна начинаются с шести слогов, которыми и названы были первые шесть нот.
UT queant laxis REsonare fibris
MIra gestorum FAmuli tuorum,
SOLve polluti
LAbii reatum,
Sancte Ioannes.
Все названия нот в авторстве Гвидо, помимо первой, заканчивались на гласный звук. При этом первый закрытый слог Ut, используемый им для первой ноты октавы, пропеть не представлялось возможным. В 16 веке его заменили на ДО, известное нам и сегодня. Есть версия, что это название происходит от DOMINUS, что значит – Господь. Такая точка зрения видится специалистам вполне правдоподобной, но дать этой гипотезе абсолютно точную историческую оценку никто не берется.
Это все произошло значительно позже, а тем временем, изобретя ноты, Гвидо начал быстренько обучать своих певчих «музыкальной азбуке». Именно он впервые преподавал сольфеджио — правила пения по нотам. Уже спустя год-два после нотной революции церковные вокалисты могли самостоятельно и, главное, синхронно спеть любую мелодию, так как месса отныне записывалась понятными и едиными для всех нотами.
Современную интерпретацию нотных названий принято представлять так:
Do – Dominus – Господь;
Re – rerum – материя;
Mi – miraculum – чудо;
Fa – familias рlanetarium – солнечная система или семья планет;
Sol – solis – Солнце;
La – lactea via – Млечный путь;
Si – siderae – небеса.
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