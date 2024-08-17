Не просто «Мордашка»: 7 уроков стиля легендарной Одри Хепбёрн, которым стоит поучиться

7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Кажется, мода была всегда. Сколько существует человек, столько существует и его стремление соответствовать, быть «в тренде». Даже несмотря на то, что самое понятие тренд появилось не так уж давно. И хотя мода изменчива до одури (в этом её суть), но во все времена находились свои иконы стиля, подрожать которым стремились многие., достоинство и шарм до сих пор заставляют миллионы девушек примерять маленькое черное платье и огромные очки cat eye. Что значит, одеваться как Одри? Некоторые секреты стиля легендарной актрисы мы раскроем в этом обзоре.
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Одри Хепбёрн была настоящим олицетворением не стареющей классики, изящного шика без лишнего пафоса. Вот почему даже сегодня любой её образ смотрится гармонично и совсем даже не «ретро». Стилю легендарной актрисы посвящена не одна книга. К примеру, эти советы мы нашли в любопытном сборнике «Стиль Одри» (Audrey Style, Pamela Clarke Keogh) и спешим поделиться с вами. Чему следует поучиться у хурпкой красавицы Хепбёрн?
1.Лучше меньше, да лучше
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Когда Одри прославилась, любой модный дом был готов одевать её с головы до пят. Но детство актрисы, несмотря на благородную родословную(её мать баронесса Элла ван Хеемстра происходила из старинного и влиятельного голландского рода) нельзя была назвать счастливым и зажиточным. Годы немецкой оккупации Нидерландов, голода и репрессий семьи Одри даже спустя десятилетия будут причиной депрессий легендарной актрисы. Но там же следует искать и один из ключевых аспектов её стиля: аристократическое прошлое в паре с нищетой воспитали привычку не страдать «вещизмом». А иметь немного одежды, но отменного качества и простого кроя с минимумом деталей. То, что будет служить годами. Стоит последовать совету, правда?
2.Чёрное и белое
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Одри была иконой стиля и настоящим «трендсеттором» своего времени. Но при этом и на экране, и вне его гардероб актрисы редко блистал яркими красками. Хепбёрн как никто оставалась верна классической чёрно-белое гамме. И этому тоже стоит поучиться. Подобное сочетание цветов всегда выглядит актуально и уж точно подойдёт любому типу внешности. Возьмите на вооружение один из любимых образов оскораносной актрисы: чёрная водолазка с высоким горлом в тандеме со слегка укороченными чёрными брюками, нейтральными балетками или удобными лоферами. Такой наряд и сегодня выглядит актуально. И совсем не скучно, несмотря на скромную цветовую гамму.
3.Открытые плечи
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Но никакого вульгарного декольте. Платье без рукавов из фильма «Сабрина» (1954) произвело настоящую мини-революцию, и подобный крой стал визитной карточкой актрисы. Хотите сделать акцент на хрупкие плечи и линию ключиц? Присмотритесь к данному фасону. Ведь он будет уместен и в офисе, и на вечеринке.
4.Класиическое вечернее платье
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Помните эту легендарную сцену из «Завтрака у Тиффани»? Длинное платье максимально простого кроя точно по фигуре стало настоящей классикой. А поскольку хотя бы одно вечернее платье просто обязано быть в гардеробе каждой женщины, советуем сделать выбор в пользу подобной модели. Вы всегда будете выглядеть сногсшибательно, а заодно сможете менять свой образ до неузнаваемости благодаря ярким аксессуарам. Или ограничиться «скромными» бриллиантовыми сережками, как в той самой сцене.
5. Маленькое Чёрное Платье – в каждый шкаф!
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Наверное, любимым предметом гардероба актрисы и самой узнаваемой его частью было именно оно – маленькое черное платье. Чуть длиннее или чуть короче, с рукавами или без - но эта вещь просто обязана быть в гардеробе каждой. Простейшая вещь, но как выгодно подчеркивает естественную красоту. А носить его можно и днём на работу, и вечером на свидание, дополнив аксессуарами, вроде массивного колье.
6. Крупные очки
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Пройтись без макияжа, скрыть следы недосыпа ил просто выглядеть стильно – полностью тёмные очки в крупной оправе надёжный друг и хранитель секретов каждой девушки. Доказано Одри. Главное, выбрать подходящую именно вашему лицу форму.
7. Больше характера!
7 секретов стиля Одри Хепбёрн
Пожалуй, главный секрет стиля Одри – её личность. Что бы не надевала красавица, она всегда оставалась собой: улыбчивой, отзывчивой, любящей посмеяться, несмотря на неизменно лёгкую печаль во взгляде. Будьте смелее и не бойтесь делать то, что нравится, и тогда в любом наряде вы будете звездой.
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