10 способов использования сахара в быту, которые пригодятся даже тем, кто его не ест

1. Ускорение заживления ран

Сахарная терапия ускоряет заживление ран. /Фото: wastungegen.org

2. Ловушка для мух и ос

wp.com Сахарная ловушка – простое средство для избавления участка от ос. /Фото: i0.wp.com

3. Удаление травяных пятен с одежды

Сахар поможет удалить травяные пятна с одежды. /Фото: i1.wp.com

4. Очистка кофемолки

Сахар – хорошее средство для очистки кофемолки изнутри. /Фото: soundproofingtips.com

5. Сохранение свежести сыра и мучных изделий

Кусок сахара поможет дольше сохранять свежесть выпечки. /Фото: smittenkitchendotcom.files.wordpress.com

6. Успокоить обожженный язык

Кубик прессованного сахара или чайная ложка сахарного песка помогут успокоить обожженный язык. /Фото: budujmase.pl

7. Подкормка для цветочных букетов

Букеты дольше простоят, если в воду добавить сахар и уксус. /Фото: educateonlinenow.club

8. Скраб для тела

Сахарный скраб с бананом хорошо очищает и увлажняет кожу. /Фото: cdn0.wideopeneats.com

9. Очистка рук от масляных пятен

Сахар хорошо удаляет масляные пятна с рук. /Фото: d1xgr8vkxnhoq9.cloudfront.net

10. Избавление от икоты

Ложка сахарного песка – действенный способ избавиться от икоты. /Фото: cdn-prod.medicalnewstoday.com