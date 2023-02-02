Как Александр Македонский, имея 40 тысяч воинов, смог победить 120 тысяч

Битва при Иссе - одно из величайших сражений античности. /Фото: blogspot.com.

Многие мифы о битве родились в эпоху Возрождения. /Фото: wargaming.net.

Никаких 100 тысяч у Дария не было. /Фото: wildfiregames.com.

Войско Александра тоже было куда меньше, чем пишут. /Фото: tainav.mirtesen.ru.

Судя по всему победы удалось достичь кавалерийским обхватом. /Фото: warspot.ru.

Меньший масштаб не делает битву менее кровопролитной и значимой. /Фото: Pinterest.

Большая часть тех событий описана победителями. /Фото: blogspot.com.

Все это не преуменьшает достижений Александра. /Фото: ya.ru.