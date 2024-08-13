В Венеции даже книги - в гондолах: оригинальная книжная лавка

Необычная библиотека в Венеции: книги хранятся в гондолах на случай наводнения
Наводнения – частое явление в Венеции, городе, который стоит на воде. В зимние месяцы местные жители страдают от того, что каналы «выходят из берегов», подтопляя улицы и здания. Чтобы минимизировать ущерб в таких ситуациях, один из книжных магазинов придумал оригинальное решение - разместить книги в… гондолах. Так что как только вода прибывает, бумажные издания оказываются спасены!
Необычная библиотека в Венеции: книги хранятся в гондолах на случай наводнения
Идея создать такой необычный магазин пришла в голову Луиджи Фриззо (Luigi Frizzo). Его стараниями в 2004 году появился книжный магазин, и очень скоро полюбился не только венецианцам, но и туристам. В магазине Луиджи можно найти литературу на различные темы, здесь есть бестселлеры и новейшие издания, а также старые раритетные книги. Некоторые издания, которые уже не актуальны, стали частью декора, используются отнюдь не по назначению (из них сделаны «ножки» столов, и это, к слову, совсем не смущает книголюбов). Другие фолианты и вовсе стали ступенями лестницы, по которой можно пройти к ближайшему каналу. Известна книжная лавка Луиджи Фриззо еще и благодаря тому, что ее пожарный выход ведет не просто на улицу, но к воде.
Необычная библиотека в Венеции: книги хранятся в гондолах на случай наводнения
Необычная библиотека в Венеции: книги хранятся в гондолах на случай наводнения
Многие туристы приходят в этот диковинный магазин не только за покупками, но и просто на экскурсию. Здесь можно полистать книги в свое удовольствие, затеряться в царящем, на первый взгляд, хаосе. Словом, это особое пространство, где душа библиофила найдет свою тихую гавань.
Необычная библиотека в Венеции: книги хранятся в гондолах на случай наводнения
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