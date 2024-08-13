В Венеции даже книги - в гондолах: оригинальная книжная лавка

Необычная библиотека в Венеции: книги хранятся в гондолах на случай наводнения

Необычная библиотека в Венеции: книги хранятся в гондолах на случай наводнения

Необычная библиотека в Венеции: книги хранятся в гондолах на случай наводнения

Необычная библиотека в Венеции: книги хранятся в гондолах на случай наводнения

Необычная библиотека в Венеции : книги хранятся в гондолах на случай наводнения