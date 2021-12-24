Как в СССР 1920-х боролись с буржуазными предрассудками.

Реакция Ленина на демонстрации обнаженных людей: «Так держать, товарищи!»

Пролетариат не нуждается в одежде, которая прикрывает красоту тела!./Фото: cont.ws

Агитационная работа организации «Долой стыд!»

Карл Радек — идейный вдохновитель общества «Долой стыд!»./Фото: relevantinfo.co.il

Теория стакана воды

Книга о половой жизни, выпущенная в 1927 году./Фото: /www.litfund.ru

Каждый комсомолец имел право на удовлетворение своих половых стремлений./Фото: img.politonline.ru

В СССР секса нет!

Ленин считал, что должны быть сняты все запреты, касающиеся сексуальности./Фото: cdn2.img.ria.ru