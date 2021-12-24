Как в СССР 1920-х боролись с буржуазными предрассудками.
Создание СССР принесло не только кардинальные политические перемены жителям страны. Руководствуясь коммунистическими теориями Маркса и Энгельса, большевики призывали народ строить совершенно новое общество, свободное от буржуазных пережитков. В декабре 1917 года Ленин выпустил декреты «О земле» и «О мире», а сразу за ними — менее известные сегодня «Об отмене брака» и «Об отмене наказания за гомосексуализм». Таким образом, с советского человека снимались все моральные ограничения и пропагандировались новаторские идеи о культурных ценностях.
Реакция Ленина на демонстрации обнаженных людей: «Так держать, товарищи!»
Первую годовщину декретов праздновали с размахом. 19 декабря 1918 года в поддержку законов организовали шествие лесбиянок по Петрограду. А в Москве абсолютно голые демонстранты осмелились пройти прямо по Красной площади, агитируя прохожих присоединиться к ним. Вместо одежды на них были повязанные через плечи алые ленты с провокационными лозунгами «Долой стыд!». Позже, вспоминая эти события, Лев Троцкий расскажет о положительной реакции Ленина на происходящие у стен Кремля, который на известие о митинге одобрительно заявил: «Так держать, товарищи!».
Пролетариат не нуждается в одежде, которая прикрывает красоту тела!./Фото: cont.ws
Колонны раздетых пролетариев возглавлял Карл Радек — один из лучших друзей Троцкого и любимец Владимира Ильича. Происходящее на улице соответствовало внутреннему мировоззрению идеолога организации. По рассказам близко знакомых с ним людей он был закоренелым эротоманом и не стеснялся разгуливать нагишом даже при малолетних детях сестры, у которой жил.
Подобные случаи фиксировались по всей стране, а не только в столице. «Просветительские» шествия людей в красных лентах упоминаются в Севастополе и Краснодаре, а также в других городах.
Агитационная работа организации «Долой стыд!»
В основе «голых демонстраций» лежало четкое идеологическое обоснование: оставить традицию ношения одежды буржуям, которые наживаются на эксплуатации простого народа. Пролетариат же, в силу своей раскрепощенности и широты взглядов, не нуждается в том, чтобы прикрывать свое тело. Когда такой мотивации было недостаточно, приводились другие доводы. Они являлись своеобразной интерпретацией идеи дарвинизма и гласили, что раз человек произошел от обезьяны, он, как и другие животные, не должен прикрывать свое тело.
Карл Радек — идейный вдохновитель общества «Долой стыд!»./Фото: relevantinfo.co.il
«Мы — дети воздуха и солнца! Мы не нуждаемся в ношении одежды, которая скрывает красоту нашего тела!» — заявляли мужчины и женщины, вступившие в ряды сексуально раскованных участников движения.
В 1924 году демонстрации приобрели колоссальный размах — в них участвовало более 10000 человек. Народ активно призывали избавиться от унижающего чувства смущения, раскрепостив тело и дух.
Поведение идейных людей новой формации живо обсуждалось в печати и устно. Журналы посвящали им множество зарисовок и шаржей, составляли забавные каламбуры. По словам современников, реакция на происходящее зачастую была негативной. Встретив на улице или в общественном транспорте активистов в одних лишь лентах с надписью «Долой стыд!», окружающие открыто возмущались и критиковали их, призывали милицию разобраться с нарушителями правопорядка. Особенно тяжело дался этический переворот старикам — сталкиваясь с полностью обнаженными людьми, они испытывали негодование и страх, что их заставят поступить подобным образом.
Теория стакана воды
Созданный в октябре 1918 года Российский Коммунистический Союз Молодежи поддержал идею свободных нравов и включил в свой устав параграфы о половых отношениях. Согласно этим положениям, если комсомолец регулярно участвовал в общественной работе и своевременно вносил членские взносы, каждая комсомолка была обязана отдаться ему по первому же требованию. Пункт об интимных связях имел законное действие более десяти лет, однако в ходе повторной редакции в 1929 году его убрали.http://navote.ru/?p=25474
Книга о половой жизни, выпущенная в 1927 году./Фото: /www.litfund.ru
В это время среди молодежи особую популярность приобрела теория стакана воды. Она базировалась на полном отрицании духовный любви, вследствие чего межполовые отношения сводились к инстинктивному удовлетворению сексуальных потребностей. По задумке, вступление в физическую связь должно было быть таким же простым, как утоление жажды стаканом воды.
Каждый комсомолец имел право на удовлетворение своих половых стремлений./Фото: img.politonline.ru
Комсомольские комитеты всеми доступными способами содействовали раскрепощению молодых людей. В зданиях, выделенных для вечернего обучения классовой борьбе и ознакомлению с идеологической литературой, регулярно проводились мероприятия иного рода — так называемые вечерки. Целью таких мероприятий было приятное общение и более близкие знакомства участников. В конце каждого собрания комсомольский лидер предлагал парням оценить пришедших девушек и выбрать себе партнершу для секса. Отказ вступить в половые отношения грозил ей исключением из союза молодежи.
В СССР секса нет!
Сексуальная революция закончилась с приходом к власти Иосифа Сталина. Несмотря на то, что получившая широкую огласку фраза «В СССР секса нет» была озвучена в эфире лишь в 1986 году, чрезмерная раскованность нравов сошла на нет еще в 1929 году. С официальным принятием «Сталинской конституции» автоматически аннулировалось действие ленинских декретов, регулирующих отношения в браке и между лицами одного пола. Вследствие этого половая связь между мужчинами вновь стала сурово караться, а аборты попали под категоричный запрет.
Ленин считал, что должны быть сняты все запреты, касающиеся сексуальности./Фото: cdn2.img.ria.ru
Основная ячейка общества — семья — имела право существовать исключительно в условиях моногамии. Также всячески порицались добрачные связи и молодежи активно внушалось, что невинность нужно сохранять до вступления в брак.
У партии появилось крайне негативное отношение к периоду, когда в стране открыто пропагандировалась сексуальная свобода. Несмотря на то, что имелось достаточное количество протоколов и фотографий общества «Долой стыд!», достать их было труднее, чем некоторые документы НКВД. О свободно мыслящих участниках движения и «голых демонстрациях» сохранилось очень мало информации, причем большая ее часть была засекречена или хранится в зарубежных архивах. Большинство рассказов о первом в мире и единственном в истории СССР сексуальном перевороте основывается на рассказах очевидцев этих событий.
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