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Розы из осенних листьев

Розы из осенних листьев

В детстве все делали поделки из листьев. Но обычно они ограничивались картинками или другими непритязательными вещами. Но из осенней листвы можно сделать настоящую красоту, например, розы! При этом есть два способа работы.
Что потребуется

Розы из осенних листьев
10 ярких листьев разного размера, мягких, лучше сорвать с дерева
прутик
флористическая лента
ножницы
Как сделать
Розы из осенних листьев

Отсортируйте листья от самых маленьких до самых больших. Один из самых маленьких листочков сложите пополам, яркой стороной наружу. Сверните в маленькую трубочку.
Большой лист согните пополам, внутри него разместите сделанную трубочку. Это первый лепесток. Сверните еще один большой лист пополам и добавьте к ранее свернутым.

Розы из осенних листьев

Продолжайте добавлять «лепестки». Не забывайте чередовать место размещения, это сделает цветок более реалистичными. Крепко держите основание, чтобы лепестки не развалились.
Когда цветок достигнет нужного размера, оберните нижнюю часть флористической лентой, добавьте прутик и оберните его полностью.
Вариант из кленовых листьев
Розы из осенних листьев

Потребуются те же материалы и распределение листьев от малого к большому.
Розы из осенних листьев

На самом маленьком листике загните выступающую серединку внутрь. Сложите нижние части листа и сверните его в трубочку.

Возьмите лист большего размера, сложите серединку и поместите внутрь трубочку. Заверните правую сторону, обернув трубочку, сверните левую сторону, заходя направо.
Продолжайте, повторяя процесс с листьями большего размера. Всегда немного заходите на предыдущие части, складывайте серединку.

Розы из осенних листьев

Разместите несколько листьев чуть выше, загибая их к середине. Оберните розу таким образом.
Розы из осенних листьев

Когда цветок будет нужного размера, оберните его флористической лентой по описанной выше схеме.
Розы из осенних листьев

Розы из осенних листьев

 

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