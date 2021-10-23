Розы из осенних листьев



Продолжайте добавлять «лепестки». Не забывайте чередовать место размещения, это сделает цветок более реалистичными. Крепко держите основание, чтобы лепестки не развалились.

Когда цветок достигнет нужного размера, оберните нижнюю часть флористической лентой, добавьте прутик и оберните его полностью.

Вариант из кленовых листьев



Потребуются те же материалы и распределение листьев от малого к большому.



На самом маленьком листике загните выступающую серединку внутрь. Сложите нижние части листа и сверните его в трубочку.

Возьмите лист большего размера, сложите серединку и поместите внутрь трубочку. Заверните правую сторону, обернув трубочку, сверните левую сторону, заходя направо.

Продолжайте, повторяя процесс с листьями большего размера. Всегда немного заходите на предыдущие части, складывайте серединку.





Разместите несколько листьев чуть выше, загибая их к середине. Оберните розу таким образом.



Когда цветок будет нужного размера, оберните его флористической лентой по описанной выше схеме.



Когда цветок будет нужного размера, оберните его флористической лентой по описанной выше схеме. Разместите несколько листьев чуть выше, загибая их к середине. Оберните розу таким образом. На самом маленьком листике загните выступающую серединку внутрь. Сложите нижние части листа и сверните его в трубочку.Возьмите лист большего размера, сложите серединку и поместите внутрь трубочку. Заверните правую сторону, обернув трубочку, сверните левую сторону, заходя направо.Продолжайте, повторяя процесс с листьями большего размера. Всегда немного заходите на предыдущие части, складывайте серединку. Потребуются те же материалы и распределение листьев от малого к большому. Продолжайте добавлять «лепестки». Не забывайте чередовать место размещения, это сделает цветок более реалистичными. Крепко держите основание, чтобы лепестки не развалились.Когда цветок достигнет нужного размера, оберните нижнюю часть флористической лентой, добавьте прутик и оберните его полностью.Вариант из кленовых листьев

Отсортируйте листья от самых маленьких до самых больших. Один из самых маленьких листочков сложите пополам, яркой стороной наружу. Сверните в маленькую трубочку.Большой лист согните пополам, внутри него разместите сделанную трубочку. Это первый лепесток. Сверните еще один большой лист пополам и добавьте к ранее свернутым.