Рассадники бактерий в ванной комнате

На уборку этих мест не стоит жалеть ни сил, ни времени — рассказываем, почему.
Если сделать опрос, какое место люди считают самым грязным в доме — большинство точно ответят «ванная комната». Это так, но не только из-за унитаза или раковины, которые принято считать эпицентром бактерий — а из-за тех мест в комнате, которые кажутся нам чуть ли не стерильными. Делимся, какие предметы ванной комнаты надо мыть особенно тщательно, чтобы не было проблем со здоровьем.
Стакан для зубной щетки
Как ни удивительно, но стакан для щетки занимает третье место в списке самых грязных мест в любом доме. На нем оседают микробы из ванной комнаты и вашей зубной щетки.
Как мыть стакан для щеток?
В посудомойке (если материал крепкий) раз в неделю
Губкой и моющим средством в горячей воде — тоже раз в неделю
А чтобы стакан оставался чистым в перерывах между уборкой, протирайте его дезинфицирующими салфетками.
Унитаз
Во-первых, унитаз кишит бактериями, которые остаются после нас. Если не мыть его раз в неделю, то бактерии копятся и размножаются, провоцируя неприятный запах, грязь и разрушения керамики на унитазе. Во-вторых, бактерии из унитаза переходят и во все части нашего дома. Например, капли из унитаза долетают до раковины, ванной и наших зубных щеток.
Как мыть унитаз?
В конце каждого дня проходитесь по унитазу ершиком — это снизит количество бактерий
В конце каждой недели мойте весь унитаз с губкой и средством
Коврик для ванной
Коврик почти всегда влажный и теплый — а это идеальная среда для размножения бактерий. Поэтому важно вешать коврик на сушилку или порог ванной после каждого приема душа.
Как стирать коврик?
Если коврик резиновый — то раз в неделю в посудомойке
Если тканевый — раз в неделю в стиральной машине со средством для стирки
Шторка для ванной
После каждого приема душа или ванной на шторке образуется биопленка, которая, если шторку не высушить, превращается в плесень.
Как мыть шторку для ванной?
Раз в неделю замачивайте шторку в тазе с белым уксусом на ночь. Утром смойте уксус холодной водой и повесьте шторку.
Меняйте шторку каждые 3 месяца. Уксус помогает убрать бактерии, но не полностью.
Кран
Редко кто задумывается об этом круговороте: мы трогаем кран грязной рукой, моем руки, а затем выключаем кран с бактериями чистой рукой. Поэтому кран считается одной из самых грязных контактных поверхностей в доме.
Как мыть кран?
В конце каждого дня протирайте кран антибактериальными салфетками, чтобы бактерии не скопились.
Каждую неделю мойте кран со средством и губкой.
Вокруг слива
Места вокруг слива в ванной и раковине — это одни из самых грязных областей в ванной. Мы чистим зубы, моем руки, ополаскиваем тряпки — и все бактерии копятся у слива и в трубе.
Как мыть раковину?
Каждую неделю наливайте специальное средство в трубу раковины и ванной, чтобы очистить его от бактерий — иначе потом они перейдут наружу
Мойте раковину с губкой и средством каждые 4 дня
Ванная
Даже если вы просто принимаете душ, бактерии с вашего тела все равно оседают на стенках. Но ванной уделяют не так много сил, как надо: часто мы просто проходимся по ней губкой.
Как мыть ванную?
Раз в 4-7 дней мойте ванну новой губкой с жестким ворсом и дезинфицирующим средством.
Мочалка
Как и коврик для ног, ваша мочалка почти всегда влажная и теплая. Дело в том, что она просто не успевает просохнуть за время перерыва между приемами душа. Плюс — ванная комната всегда более влажная, чем другие, поэтому высохнуть чему-то в ней даже за два дня не так и просто.
Что делать?
Установите крючок для мочалки и после каждого приема душа вешайте ее. Так она быстрее высохнет из-за контакта с воздухом.
Меняйте мочалку каждые 2 недели.
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