Идеи преображения изголовья кровати

Для того чтобы преобразить спальню, не обязательно затевать глобальный ремонт, достаточно просто изменить некоторые детали.

Одной из таких деталей может стать изголовье кровати. Обновить этот элемент своими руками под силу каждому, даже начинающему мастеру. Можно внести изменения в уже имеющееся изголовье, а можно создать уникальную вещь с нуля и просто заменить этот элемент кровати.

Оригинальное изголовье можно сколотить из досок, сшить из красивой ткани, сплести из толстой пряжи и даже нарисовать на стене. Вариантов разной сложности огромное количество, выбирайте тот, который вписывается в ваш интерьер, и смело воплощайте его в жизнь.



































































































































































































































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