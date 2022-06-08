Дорого и сердито. 5 самых дорогостоящих военных операций с 1950 года

Владимир Путин на этой неделе сообщил, что основная часть расходов Минобороны на сирийскую операцию ВКС составила примерно 33 миллиарда рублей ($464 миллиона). Чтобы понять, много это или мало, РИА Новости подготовили обзор самых дорогостоящих военных операций XX и XXI веков (не считая двух мировых войн).
Лидером по числу операций, проведенных за пределами своей территории, являются США. По данным Исследовательской службы конгресса (Congressional Research Service), за годы существования страны американские вооруженные силы самостоятельно или в составе международных коалиций около 250 раз принимали участие в подобных конфликтах.
5. Операция НАТО в Югославии — $43 миллиарда
Война в Косово завершилась 78-дневной операцией Североатлантического альянса «Союзная сила» (Operation Allied Force), в ходе которой под ударом союзной авиации оказались военные объекты и гражданская инфраструктура Союзной Республики Югославия (СРЮ). По оценкам журналистов Би-Би-Си и военных экспертов британского издательства Jane’s, бомбардировки Югославии стоили НАТО около $43 миллиардов.
Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году
В ходе операции союзническая авиация сбросила более 23 тысяч бомб, уничтожила примерно половину производственных мощностей СРЮ, нанесла общий ущерб, который британские эксперты оценивают в один миллиард долларов, а сербские – в $29,6 миллиарда. Непосредственно бомбардировки стоили НАТО менее 10% от общих расходов, одной из главных потерь авиации стал сбитый американский истребитель, тогда как большинство средств пошли на восстановление Сербии после союзнической операции. По данным югославских властей, в ходе «Союзной силы» погибло более 1700 гражданских лиц, около 10 тысяч были серьезно ранены.
Косово: район вблизи Приштины, разрушенный в ходе конфликта 1998-1999 гг.
4. Война в Заливе. Операция «Буря в пустыне» — $102 миллиарда
Войну в Персидском заливе 1990-1991 годов можно назвать одним из самых скоротечных военных конфликтов в американской истории. Боевая операция коалиции многонациональных сил во главе с США под названием «Буря в пустыне» (Desert Strike) продлилась 42 дня и завершилась освобождением Кувейта и выводом иракских войск. «Буря в пустыне» стала первой иллюстрацией способов ведения высокотехнологичных войн нового поколения, которые впоследствии возьмут на вооружение страны Запада. В войне в Заливе международная коалиция, главной ударной силой которой была американская армия, с размахом использовала военную авиацию, «умное» высокоточное оружие и средства радиоэлектронной борьбы. По данным Исследовательской службы конгресса, операция обошлась Америке в $102 миллиарда и унесла 298 человеческих жизней (многие из потерь были обусловлены огнем по своим).
3. Операция в Северной Корее — $341 миллиард
25 июня 1950 года северокорейские войска перешли 38-ю параллель и начали наступление на Южную Корею. В тот же день члены Совбеза ООН быстро решили «корейский вопрос», воспользовавшись бойкотом советской делегации, — девятью голосами «за» была принята предложенная США резолюция о военной помощи южнокорейцам. На полуостров отправились сухопутные войска ООН, преимущественно состоявшие из американских солдат и фактически находившиеся под командованием генерала Дугласа Макартура. Вмешательство Китая позволило войскам Северной Кореи отыграть позиции, и война затянулась на три года.
Фактически она завершилась подписанием договора о прекращении огня в 1953 году, однако мирный договор между севером и югом Кореи до сих пор не подписан. Одним из крупнейших сражений этой войны стала битва за Тэгу, в ходе которой ВВС союзников провели самую масштабную операцию после высадки в Нормандии. Сотня бомбардировщиков B-29 сбросила больше 3 тысяч пятисотфунтовых (230 кг) и 150 тысячефунтовых (450 кг) бомб. Участие в Корейской войне стоило США $341 миллиард и примерно 34 тысячи человеческих потерь.
2. Война во Вьетнаме — $738 миллиардов
В 1965 году северовьетнамские партизаны атаковали американские военные объекты в Плейку, и США начали операцию «Раскаты грома» (Rolling Thunder) – самую длительную кампанию ВВС по бомбардировке после Второй мировой. Авиаудары по Северному Вьетнаму стоили Белому дому около $900 миллионов. В ходе вьетнамской кампании в стране находилось около 550 тысяч американских солдат. Война во Вьетнаме продлилась восемь лет и стоила Америке $738 миллиардов и более 58 тысяч жертв.
Об этой войне написано больше литературы, чем о какой-либо другой с участием США, на «вьетнамскую тему» снято более 500 фильмов, воссоздающих мифологию кампании, которая оставила неизгладимый след в сознании американского общества. Одним из следствий участия Вашингтона в этой войне стал «вьетнамский синдром», выразившийся в отказе многих американцев поддерживать ведение вооруженными силами долгосрочных и рискованных военных кампаний.
1. Война против терроризма (Ирак, Афганистан — по разным оценкам, от 1 до 6 триллионов долларов)
После терактов 11 сентября 2001 года президент США Джордж Буш-младший объявил о начале «войны против терроризма» – операции «Несокрушимая свобода», которую вели в Афганистане, Ираке, Пакистане, Сомали, Йемене, Индонезии и на Филиппинах. В 2010 году Исследовательская служба американского конгресса оценила расходы на ведение операции против терроризма в $1,147 триллиона, но при оценке исследователи не учитывали затраты на лечение, реабилитацию военных, выплаты пособий по инвалидности и пенсий, а также проценты, которые правительству приходится выплачивать по займам на ведение войны. На это обратили внимание в Правительственной школе Джона Ф.Кеннеди при Гарвардском университете: там оценили участие США в конфликтах в Ираке и Афганистане в сумму от $4 до $6 триллионов, что делает «Войну против террора» самым дорогим конфликтом в американской истории. Во Второй мировой войне, считающейся самым затратной военной кампанией в истории США, Америка потратила $3 триллиона.
В 2015 году исследователи неправительственной организации National Priorities Project подсчитали, что каждый час американцы в среднем тратят $4 миллиона на операцию в Афганистане. Обе кампании с разной интенсивностью продолжаются до сих пор.
Не обходилось и без злоупотреблений на местах: так, уполномоченный Конгрессом генеральный инспектор по реконструкции Афганистана Джон Сопко рассказал газете Financial Times о миллиардах «украденных или растраченных впустую» долларов. Например, за $43 миллиона средств налогоплательщиков Пентагон построил на севере Афганистана «самую дорогую заправку в мире», чтобы продемонстрировать эффективность сжатого природного газа для заправки автомобилей.
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