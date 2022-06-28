Лягушка-путешественница, Чижик-Пыжик и компания: 6 самых маленьких памятников в мире

Памятники ставят в честь известных людей и в память о великих событиях. Однако находятся и такие энтузиасты, которые создают крохотные памятники совсем по другим поводам. В нашем обзоре – пятерка очаровательных миниатюрных работ. Самым крохотным памятником в мире признана Лягушка-путешественница, которая появилась в 2013 году в Томске!
Лягушка-путешественница, Томск, Россия
Сказка о хвастливой лягушке, которая придумала оригинальный способ путешествовать на гусях, вдохновила Олега Кислитского, скульптора из Томска, на создание крохотного памятника. Посвящен он, конечно же, всем путешественникам. Высота лягушки всего 44 миллиметра, и эта кроха – мировой рекордсмен.
Чижик-Пыжик, Санкт-Петербург, Россия
До появления лягушонка пальма первенства самого крохотного памятника в мире принадлежала легендарному Чижику-Пыжику с Фонтанки. 11-сантиметровый бронзовый памятник – один из символов Северной Пальмиры. Не всем туристам удается отыскать кроху. Большой удачей считается бросить монетку на помост, где сидит птичка. Интересно, что судьба памятника не очень удачна: минимум три раза вандалы воровали птичку.
Отыскать Чижика-Пыжика – непростая задача
Мальчик, который смотрит на Луну, Стокгольм, Швеция
Высота скульптуры мальчика – 15 сантиметров, установлена она была в 1967 году и с тех пор стала символом Стокгольма. Мальчик – всеобщий любимец, автор скульптуры – Лисс Эрикссон. Считается, что скульптор черпал вдохновение в образе сказочного персонажа Нильса, путешествовавшего с дикими гусями. Местные жители по-своему заботятся о крохе: с приходом холодов надевают на мальчика вязанную шапочку и шарф, а к Рождеству приносят ему подарки.
Две мыши и кусок сыра, Лондон, Англия
Самый маленький памятник в Лондоне – две мыши, который дерутся за кусок сыра. Установлен он на карнизе одного из домов на улице Филпот-Лейн. Памятник был установлен в честь трагической истории, которая случилась во время строительства здания в 1862 году. Два рабочих повздорили из-за того, что якобы один украл обед у второго. Завязалась драка, и один упал со строительных лесов, разбившись на смерть. Как выяснилось позже, на самом деле похитителями были мыши.
Статуя Свободы, Ужгород, Украина
Размер украинской статуи Свободы – не больше 20 сантиметров. Эта скульптура – одна из многих миниатюр, которые украсили Ужгород стараниями местного скульптора Михаила Колодко с 2010 года. Местные жители добавляют национального колорита в образ статуи, наряжая ее в традиционные наряды по случаям праздников.
Черепашка из Одессы, Украина
Замыкает пятерку самых маленьких памятников очаровательная черепашка, которая расположилась на крышке канализационного люка в одесском парке Победы. Автор этой миниатюры – неизвестен, местные детишки обожают Тортиллу.
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