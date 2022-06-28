Лягушка-путешественница, Чижик-Пыжик и компания: 6 самых маленьких памятников в мире

Памятники ставят в честь известных людей и в память о великих событиях. Однако находятся и такие энтузиасты, которые создают крохотные памятники совсем по другим поводам. В нашем обзоре – пятерка очаровательных миниатюрных работ. Самым крохотным памятником в мире признана Лягушка-путешественница, которая появилась в 2013 году в Томске!









Лягушка-путешественница, Томск, Россия

Чижик-Пыжик, Санкт-Петербург, Россия

Мальчик, который смотрит на Луну, Стокгольм, Швеция

Две мыши и кусок сыра, Лондон, Англия

Статуя Свободы, Ужгород, Украина

Черепашка из Одессы, Украина