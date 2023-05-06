12 праздничных блюд со всего мира, которые можно легко приготовить дома

Во всем мире на Рождество и Новый год готовят блюда, которые считаются самыми лучшими и самыми вкусными. Они проверены уже не одним поколением, и их обожают все без исключения.



Мы собрали аппетитные блюда, которые принято подавать на стол в разных странах мира в самый радостный и волшебный праздник. Что приятно, их совсем не сложно готовить, а продукты для них можно легко найти в магазинах.



Сочная индейка с клюквенным соусом из Великобритании

Ароматный гусь с яблоками. Германия

Запеченный окорок. Финляндия

Свинина по-датски

Запеканка из зеленой фасоли и грибов по-американски

Аппетитный картофельный салат. Чехия

Настоящее объедение — рыбная кулебяка из России

Баница с брынзой. Болгария

Рождественское полено. Франция

Греческий пирог «Василопита» с миндалем и апельсиновым соком

Пряный и густой эггног. США и Канада

Знаменитое имбирное печенье. Великобритания