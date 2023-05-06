12 праздничных блюд со всего мира, которые можно легко приготовить дома

Во всем мире на Рождество и Новый год готовят блюда, которые считаются самыми лучшими и самыми вкусными. Они проверены уже не одним поколением, и их обожают все без исключения.
Мы собрали аппетитные блюда, которые принято подавать на стол в разных странах мира в самый радостный и волшебный праздник. Что приятно, их совсем не сложно готовить, а продукты для них можно легко найти в магазинах.
Сочная индейка с клюквенным соусом из Великобритании
Индейка — королева рождественского стола в Великобритании. Оттуда этот обычай распространился на большую часть Европы и Америки. Мы предлагаем классический рецепт, в котором нет ничего лишнего, но он позволит получить ароматную и сочную птицу.
Вам потребуется:
индейка
оливковое масло (или растопленное сливочное)
лук — 1 шт.
лимон — 1 шт.
соль и перец — по вкусу
свежие или сушеные травы: петрушка, розмарин, тимьян, шалфей
Как приготовить:
Вымойте и тщательно обсушите индейку. Отогните хвост и натрите ее изнутри солью и перцем. Положите внутрь травы (если у вас сухие — щедро натрите мясо), луковицу и лимон, нарезанные на четвертинки. Отложите по одной четвертинке на потом.
Протолкните хвост внутрь, чтобы при запекании из нее не испарялся сок. Максимально тщательно закройте отверстие на животе, закрепив кожицу зубочистками (можно и зашить). Стяните ножки бечевкой.
Приподнимите кожицу на шее и засуньте в горло оставшиеся четвертинки лука и лимона. Закройте отверстие кожицей.
Поверхность индейки натрите солью, перцем и специями и обмажьте полностью маслом (можно ограничиться солью, тоже будет вкусно). Положите на противень грудкой вниз, а крылышки заверните на спину — так они будут меньше подгорать
Поставьте индейку в духовку, разогретую до 200 градусов. Через час уменьшите температуру до 150 градусов. При желании на этом этапе ее можно накрыть фольгой, но не забудьте убрать фольгу за полчаса до готовности, чтобы птица подрумянилась. Еще через час выньте индейку, переверните ее грудкой вверх, верните в духовку и доведите до готовности.
Как рассчитать нужное время? Около часа на каждые два килограмма веса, то есть 6-килограммовая птица будет готовиться примерно три часа.
И последний этап — достав индейку из духовки, не торопитесь подавать ее на стол. Дайте птичке отдохнуть в течение получаса, накрыв ее фольгой. Так она будет сочнее и вкуснее.
Для клюквенного соуса потребуется:
клюква — 200 г
красный лук — 2 шт.
яблоко — 1 шт.
чеснок — 3 зубчика
корень имбиря — 3 см
растительное масло — 3 ст. л.
сахар и соль — по вкусу
холодная вода — 1/2 стак.
Как приготовить:
Яблоко очистите от кожуры и удалите сердцевину. Мякоть нарежьте мелкими кубиками. Лук нарежьте перьями, чеснок — тонкими ломтиками. Измельчите имбирь.
Разогрейте в сотейнике растительное масло. Положите в него лук и обжарьте, добавьте чеснок, имбирь и яблоко. Готовьте еще 5 минут.
Добавьте клюкву, влейте воду. На сильном огне доведите соус до кипения и готовьте, помешивая, до загустения примерно 10 минут.
Приправьте сахаром и солью по вкусу. Перед подачей остудите.
Ароматный гусь с яблоками. Германия
Вам понадобится:
гусь — 3,5-4 кг
лук репчатый — 1 шт.
яблоки ароматные — 2-3 шт.
тмин — 1 ч. л.
соль и молотый перец — по вкусу
крепкий ароматный алкоголь (бренди, ром, коньяк) — 1 рюмка
мука — 2 ст. л.
перец — по вкусу
Как приготовить:
Лучше замочить гуся с вечера в крепкосоленой воде — так он будет мягче. Срезаем с тушки излишки жира (с шеи и гузки), отрезаем последнюю фалангу крыльев, потрошим. Моем и обсушиваем.
Для начинки крупно режем лук и яблоки, добавляем тмин, перемешиваем.
Со всех сторон натираем тушку солью и молотым перцем (соль не нужна, если вы предварительно замочили гуся). С помощью деревянных шпажек или зубочисток закройте горло гуся кожей. Начиняем гуся и зашиваем отверстие (подойдут шпажки или зубочистки). Ножки связываем несинтетической нитью.
При помощи шпажки или иного острого предмета делаем проколы в коже тушки, чтобы из нее лучше вытапливался жир. Отправляем гуся с яблоками в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 50-70 минут. Гусь должен лежать на грудке, спинкой вверх.
Через указанное время аккуратно переворачиваем тушку и жарим еще столько же, периодически поливая гуся вытапливающимся жиром. Далее доводим до готовности (при проколе мяса сок из тушки должен вытекать прозрачным) в зависимости от духовки и размеров птицы.
Пока готовится гусь с яблоками, можно заняться соусом. Сначала бульон. Кладем в кастрюлю отрезанные крылья, потрошки, срезанный жир, специи, обжаренные на сухой сковороде морковь и лук. Заливаем водой, доводим до кипения и варим минут 10.
Приблизительно 10 столовых ложек гусиного жира, вытопившегося в процессе запекания птицы, смешиваем с парой ложек муки, ставим на огонь, добавляем рюмку алкоголя, соль, пару половников гусиного бульона и готовим вместе, помешивая, пока соус не загустеет.
Готовой птице даем постоять 10-15 минут, прикрыв ее фольгой, чтобы она стала сочнее. Подаем к столу с соусом, а начинку можно использовать в качестве гарнира.
Запеченный окорок. Финляндия
Запеченный окорок — главное блюдо на рождественском столе во многих скандинавских странах.
Вам потребуется:
соленый окорок — 5-8 кг
горчица — 2-4 ст. л.
желтый сахарный песок — 2-4 ст. л.
панировочные сухари — 2-4 ст. л.
гвоздика для украшения
Как приготовить:
Положить окорок на решетку на противень кожно-жировым слоем кверху, поставить в духовку. Запекать примерно 40-45 минут при температуре 150 градусов.
Достать из духовки и дать постоять. Удалить кожу и подкожный жир, сколько считаете нужным.
Перемешать составные части панировки и смазать смесью окорок. Возвратить в духовку при температуре 225 градусов на десять минут, или пока окорок весь не подрумянится. Украсить поверхность окорока гвоздиками.
Вариант 2. В тесте
Многие считают, что самым вкусным получается окорок, приготовленный в тесте. Тесто не только не дает выпариваться соку, но и впитывает лишнюю соль.
Смешать 800 грамм ржаной муки с водой, чтобы получилось мягкое тесто. Затем раскатать до толщины в полтора сантиметра и покрыть им поверхность окорока. В тесто не рекомендуется добавлять соли. Если окорок слишком соленый, то слой теста впитает в себя лишнюю соль.
Соус:
Мясной бульон, который скапливается на противне, можно использовать для приготовления вкусного соуса (осторожно, если вы готовите соленый окорок, в бульоне уже будет много соли). Есть испытанный способ — добавить в бульон немного яблочной эссенции, имбиря и горчицы и подать к окороку.
Свинина по-датски
В Дании предпочитают запекать не соленую, а свежую свинину. Первое, конечно, проще, зато второе — полезнее.
Вам потребуется:
свиной окорок (без кости) — 2 кг
морковь — 1 шт.
лук — 1 шт.
имбирь — 50 г
сок лайма (лимона) — 8 ст. л.
коричневый сахар (мед) — 2 ст. л.
гвоздика — 30 шт.
лимон — 1 шт.
Как приготовить:
Морковь, лук и имбирь очистить и крупно нарезать. Свиной окорок положить в большую удобную кастрюлю, залить водой, добавить лук, морковь, имбирь и 6 столовых ложек сока лайма, довести до кипения, уменьшить огонь, накрыть крышкой и варить 2,5 часа, пока мясо не станет мягким. Снять с огна и дать слегка остыть в бульоне.
Разогреть духовку до 220 градусов. Достать окорок из бульона, уложить на противень и аккуратно снять кожу, не повреждая слой жира. Ножом сделать надрезы в верхнем слое жира в виде ромбов, в стыки надрезов воткнуть по гвоздике. Лимон разрезать вдоль на 4 части и добавить на противень к мясу.
Смешать вместе коричневый сахар (мед) и оставшийся сок лайма и облить этим всю поверхность окорока. Запекать в духовке в течение 20 минут, пока поверхность окорока не карамелизуется.
Запеканка из зеленой фасоли и грибов по-американски
Запеканка из бобов и грибов — вкусное, полезное и, что очень важно, быстрое блюдо, без которого сложно представить рождественские праздники в США.
Вам потребуется:
оливковое масло — 3 ст. л.
фасоль стручковая — 200 г
шампиньоны свежие — 300 г
лук репчатый — 1 шт. (и еще 1 — для жаренного во фритюре лука, по желанию)
лук зеленый — 1 пучок
петрушка — половина пучка
яйца куриные — 4 шт.
сливки — 150 мл
сыр — 70 г
соль — по вкусу
травы сухие — 1/2 ч. л.
Как приготовить:
Фасоль отвариваем в подсоленной воде до полуготовности — примерно 7 минут. Репчатый лук и белую часть зеленого лука режем и обжариваем на оливковом масле. Шампиньоны моем, режем и отправляем к луку. Обжариваем, пока не выкипит почти вся жидкость. Фасоль откидываем на дуршлаг и обдаем холодной водой.
Добавляем фасоль к луку и грибам, перемешиваем и тушим на медленном огне 5-7 минут.
Яйца разбиваем в миску и взбиваем венчиком, добавляем сливки, соль, специи, мелко нарезанную зелень и натертый сыр. Все хорошо перемешиваем.
Закладываем в одну большую форму или порционные формочки фасоль с луком и грибами и равномерно покрываем яично-сливочной смесью. Отправляем в духовку при температуре 180 градусов до образования румяной корочки.
Американцы часто посыпают запеканку хрустящим луком, поджаренным во фритюре (как на фото). Но можно ведь этого и не делать, правда? Если все же хочется сделать как положено, то нарезаем луковицу полукольцами и опускаем в разогретое масло. Жарим, пока лук не приобретет золотой цвет, а потом достаем шумовкой и украшаем запеканку.
Аппетитный картофельный салат. Чехия
Картофельный салат — одно из самых известных блюд Чехии, и уж точно без него не обходится ни одно рождественское застолье. Его подают и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к еще одному рождественскому чешскому блюду — жареному карпу. Кстати, он похож на оливье — чем не альтернатива поднадоевшему салату.
Вам потребуется:
картофель — 2 кг
морковь — 2 шт.
корень сельдерея — половина
корень петрушки — 1 шт.
лук — 1 шт.
маринованые огурчики — 2-3 шт.
яйцо — 2 шт.
несладкий йогурт (или сметана) — 100 г
майонез — 100 г
яблоки кисло-сладкие — 2 шт.
горчица — 1 ст. л.
соль, перец — по вкусу
Как приготовить:
Отвариваем все корнеплоды, ни в коем случае не допустив, чтобы они разварились. Остужаем.
Нарезаем все мелкими кубиками. Майонез в пропорции один к одному перемешиваем с йогуртом (сметаной) и добавляем в заправку ложку неострой горчицы. Солим и перчим по вкусу, и как финальный аккорд — тертое яблочко.
Настоящее объедение — рыбная кулебяка из России
На Рождество в России было принято готовить холодцы и заливное, жареных поросят и гусей, а еще обязательно — пироги. Если холодец до сих пор готовят на Новый год в каждой семье, то про традиционные пироги многие совсем позабыли. А рыбная кулебяка, между прочим, стоит каждой минуты, которую вы на нее потратите.
Вам потребуется:
мука пшеничная — 400 г
молоко — 250 мл
маргарин — 100 г
сухие дрожжи — 2 ч. л.
яйцо куриное — 2 шт.
сахар — 1 ст. л.
лук репчатый — 2 шт.
филе рыбы — 400 г
рис — 100 г
петрушка — 1 пучок
Как приготовить:
Молоко слегка подогреть, растворить в нем сахар и дрожжи, добавить несколько ложек муки, хорошо перемешать и поставить опару в теплое место приблизительно на полчаса.
Оставшуюся муку просеять, добавить размягченный маргарин, яйца (желток одного яйца оставить для смазывания кулебяки) и подошедшую опару, замесить тесто и снова убрать его в теплое место.
Отварить рыбу (можно до полуготовности) с добавлением пряностей и соли, нарезать небольшими кусочками.
В рыбном бульоне отварить рис. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле. Петрушку вымыть, промокнуть салфеткой и мелко нарубить. Противень застелить бумагой для выпечки.
Тесто раскатать в один большой пласт, аккуратно переложить на противень. В середину кулебяки выложить слой риса, на него слой лука, затем петрушки, поверх положить рыбу, добавить пару ложек бульона.
Края теста соединить, шов хорошо заделать. Кулебяку смазать желтком, слегка разбавленным водой, при желании нанести любой узор из теста и дать постоять некоторое время. Выпекать в хорошо прогретой духовке.
Баница с брынзой. Болгария
Баница — это знаменитый пирог, которые пекут на рождество в Болгарии. Он бывает с самыми разными начинками — с мясом, со шпинатом, фруктами. Но самая популярная, пожалуй, брынза. Печется баница из вытяжного теста, и приготовить его не сложно. Но если времени нет, можно взять готовое бездрожжевое слоеное — получится отлично.
ам потребуется:
Для теста:
мука — 300-400 г
яйцо — 1 шт.
растительное масло — 1/2 ст. л.
уксус — 1 ч. л.
соль — 1/2 ч. л.
вода
или вместо этого — упаковка готового слоеного теста
Для начинки:
брынза — 250 г
лук-порей — 4 шт.
паприка — щепотка
яйца — 3 шт.
сметана (или лучше сцеженная простокваша) — 100 г
Как приготовить:
Муку всыпать в глубокую посуду, сделать в ней углубление в виде воронки, влить взбитое с небольшим количеством воды яйцо, 4 ст. л. растительного масла, уксус и посолить.
Замесить тесто средней твердости, подливая постепенно воду, выложить его на посыпанный мукой стол и месить еще минут 10. Поставить на расстройку на час.
Приготовить начинку. Брынзу измельчить в блендере, лук поджарить до легкого зарумянивания. Яйца сбить в пену, добавить сметану (или простоквашу) и все соединить. Всыпать паприку.
Из готового теста сформировать несколько шариков, раскатать их в тонкие лепешки. (Если берется готовое тесто, то его нужно разморозить и раскатать каждый лист отдельно). Положить начинку, скрутить в трубочки, формируя улитку, выложить на противень.
Выпекать в сильно нагретой духовке до подрумянивания — 30-40 мин при температуре 200 градусов. Затем вынуть, сбрызнуть водой, накрыть полотенцем и дать постоять полчаса.
Рождественское полено. Франция
Рождественское полено — торт, без которого невозможно представить себе Рождество во Франции. Классический рецепт — с каштановым кремом. Если хотите стать ближе к Франции, советуем его, к тому же каштаны в магазинах найти не проблема. Но если не хочется долго возиться, можно сделать творожный или любой другой любимый (не жидкий) крем.
Вам понадобится:
Для теста:
яйцо — 5 шт.
сахар — 1/4 стак.
ванильный сахар — 1 ч. л.
мука — 1 стак.
сливочное масло — 2 ст. л. (и еще немного для смазывания)
Для крема:
сырой каштан — 2 стак.
мед — 1 ст. л. (в идеале акациевый, но можно и любое другое)
молоко — 2/3 стак.
желток — 2 шт.
сахар — 4 ст. л.
ванильный сахар — 1 ч. л.
картофельный крахмал — 1 ч. л.
темный ром — 1 ст. л.
сливки 33% — 1 стак.
какао-порошок, сахарная пудра, белый и темный шоколад, лесные орехи или миндаль для украшения
Как приготовить:
На каштанах сбоку сделайте крестообразные надрезы. Залейте их холодной водой, доведите до кипения, варите до мягкости 20 минут, слейте воду, охладите, очистите от кожуры и протрите через металлическое сито. Получившееся пюре смешайте с медом.
В кастрюле с толстым дном смешайте молоко с крахмалом, добавьте желтки, сахар, ванильный сахар, поставьте на слабый огонь и варите до загустения при непрерывном помешивании венчиком. Снимите с огня, добавьте каштановое пюре с медом и ром, перемешайте до однородности. Поставьте в холодильник на 2 часа.
Взбейте охлажденные сливки в крепкую пену миксером. Постепенно, небольшими порциями введите их в охлажденный крем, размешивая сверху вниз. Поставьте крем в холодильник еще на 2 часа.
Для теста в глубокой жаропрочной миске смешайте яйца с сахаром и ванильным сахаром, установите миску на водяную баню над кастрюлей с слабо кипящей водой и взбивайте миксером, пока масса не станет теплой. Снимите миску с кастрюли и продолжайте взбивать, пока масса не увеличится вдвое и охладится. Добавьте муку и осторожно перемешайте, затем положите растопленное и остуженное масло.
Прямоугольную форму или противень выстелите пергаментом, смазанным маслом, налейте тесто. Поставьте в разогретую до 180-190 градусов духовку и выпекайте 5-7 минут.
Достаньте форму из духовки и сразу же переверните бисквитный корж на металлическую решетку. Через 5 минут, не снимая пергамент, очень аккуратно сверните бисквит в рулет и оставьте в таком положении на 5-10 минут. Затем разверните. Это позволит потом свернуть остывший пропитанный рулет так, чтобы он не сломался.
Выложите на бисквит примерно стакан крема, разровняйте лопаточкой и сверните рулетом, постепенно отделяя пергамент. Заверните плотно рулет в фольгу и положите в холодильник на час.
Вариантов украшения торта несколько. Можно покрыть рулет оставшимся кремом и выложить его лесными орехами (как на фото) или посыпать миндалем. А можно изобразить настоящее «полено». Для этого срежьте края рулета ломтиками толщиной 2 сантиметра и приклейте их к нему сверху кремом, чтобы изобразить «сучки» полена. Покройте весь рулет сверху оставшимся кремом, оставляя открытыми лишь срезы по концам и верхушки «сучков». Нанесите волнистые узоры вилкой, присыпьте какао и сахарной пудрой.
Греческий пирог «Василопита» с миндалем и апельсиновым соком
Василопиту подают на Новый год в каждом греческом доме. Его разрезают сразу после того, как часы пробьют полночь, а потом желают друг другу: «Долгих лет». Простой в приготовлении пирог получается пышным и вкусным. А запах! Настоящая ароматерапия. Пирог обязательно запекается с монеткой, и тот, кто получит кусочек с монетой, будет счастлив весь год.
Вам потребуется:
масло сливочное — 250 г
яйцо — 4 шт.
сахар — 300 г
миндаль — 100 г
апельсиновый сок — 125 мл (примерно из одного крупного апельсина)
апельсиновая цедра — 1 ч. л.
ванилин — 1 г
корица — 1 ч. л.
молоко — 125 мл
мука — 400 г
разрыхлитель — 1,5 ч. л.
сахарная пудра — 2 ст. л
Как приготовить:
Размягченное масло взбиваем с сахаром до кремообразного состояния. По одному добавляем яйца и каждый раз взбиваем до однородности. Не прекращая взбивания, добавляем свежевыжатый апельсиновый сок и молоко.
Добавляем ванилин, апельсиновую цедру и корицу, а потом — муку с разрыхлителем. В готовое тесто всыпаем измельченный миндаль и перемешиваем.
Выпекаем в форме, смазанной маслом, при 180-190 градусов 40-50 минут. Готовность проверяем деревянной лучинкой. Если пирог еще не готов, а верх слишком румянится, накройте форму бумагой для выпечки.
Остудите готовый пирог и присыпьте сахарной пудрой.
Пряный и густой эггног. США и Канада
Главный напиток праздника в США и Канаде — эггног. Он очень похож на наш гоголь-моголь. Это густой коктейль из взбитых яиц и сливок с добавлением пряностей. Эггног так популярен, что американцы и канадцы изощряются как могут — добавляют его в кофе, делают пирожные и муссы со вкусом эгногга. Готовить напиток лучше заранее — с вечера.
Вам потребуется:
желток яичный — 6 шт.
сахар — 0,9 стак.
ром или бренди — 1,5 стак.
молоко — 2 стак.
сливки 30% — 2 стак.
гвоздика — 2 шт.
корица и мускатный орех — по вкусу
ванильная эссенция — 4 ч. л.
Как приготовить:
Смешать в кастрюле молоко с корицей, гвоздикой и ванильной эссенцией (1/4 чайной ложки). Поставить на слабый огонь и снять с плиты незадолго до точки кипения.
В отдельной миске смешать желтки с сахаром и сильно взбить венчиком до состояния пышной пены. Небольшими порциями влить в яичную массу молоко, продолжая непрерывно взбивать венчиком.
Перелить яично-молочную смесь в кастрюлю и поставить на умеренный огонь. Нагревать, не доводя до кипения и непрерывно помешивая венчиком, пока масса не начнет напоминать крем. Удалить из смеси гвоздику, перелить в большой кувшин и поставить в холодильник на 2 часа.
Тщательно помешивая, добавить в смесь сливки, оставшуюся ванильную эссенцию, мускатный орех и светлый ром. Поставить емкость с эггногом на ночь в холодильник. Чтобы алкоголь не испарился, плотно накрыть крышкой или запечатать пищевой пленкой.
Перед подачей разлить по стаканам и слегка присыпать корицей или какао.
Знаменитое имбирное печенье. Великобритания
Имбирные пряники, как символ Рождества и Нового года, популярны по всей Европе. Но считается, что впервые их начали печь все-таки в Англии.
Вам потребуется:
мед — 3 ст. л.
сахар — 2 ст. л.
имбирь и корица — по 2 ч. л.
молотый мускатный орех и кориандр — по щепотке
сода — 1 ч. л.
масло сливочное — 70 г
яйцо — 1 шт.
мука — 1,5 стак.
Для глазури:
сахарная пудра — 180 г
белок — 1 шт.
Как приготовить:
На дно кастрюли выкладываем мед, сахар и все специи. Перемешиваем и на медленном огне, помешивая, растапливаем до образования пузырьков.
После закипания добавляем соду, чтобы смесь поднялась, сливочное масло и размешиваем до полного его растворения. Снимаем с огня и остужаем.
Добавляем яйцо и хорошо размешиваем. Добавляем муку и вымешиваем тесто. Даем отдохнуть ему 10-15 минут.
Раскатываем тесто, вырезаем фигурки и кладем на противень с пергаментом. Выпекаем пряники 10-13 минут при температуре 180-190 градусов.
Делаем глазурь. Надо смешать сахарную пудру с белком в глубокой тарелке и взбить миксером до мягкой и воздушной консистенции. Перелить полученную массу в кондитерский или одноразовый полиэтиленовый мешок и раскрасить готовые имбирные пряники. Если опасаетесь есть сырые яйца, можно еще на пару минут положить пряники обратно в горячую духовку, чтобы глазурь прогрелась.
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