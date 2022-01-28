7 хитрых сочетаний клавиш на компьютере, с которыми можно почувствовать себя настоящим профи

Сочетания клавиш, которые стоит запомнить.
У компьютера очень много функций, простых и не очень. Находясь в системе, многие задачи можно легко и быстро решить при помощи сочетания клавиш. Само собой, сначала их придется запомнить. На самом деле ничего сложного в этом нет, а после применения на практике эти сочетания быстро отложатся в памяти. Начнем с самых основных.
1. Быстрая блокировка системы
Нечего лазать в чужом.
Нужно куда-то срочно отойти? Не хотите, чтобы начальство и коллеги заглядывали, что происходит на вашем рабочем столе? Вполне справедливое желание, происходящее на мониторе - вещь, можно сказать, интимная. Нажимаем две кнопки, и система уже в режиме смены пользователя и под паролем (если он установлен).
Для Windows: «Пуск» (Win) + L
Для Mac: Cmd + Alt + Eject
2. Мгновенное восстановление вкладки браузера
Раз и все на месте.
Работали в браузере и случайно закрыли то, что не надо? Думаете, теперь придется повторно заходить или рыться в истории? Это может быть проблемой, если вкладка была открыта уже достаточно давно. Но эта ситуация совсем не проблема, если знаете нужное сочетание клавиш.
Для Windows: Ctrl + Shift + T
Для Mac: Command + Z (Safari) и Ctrl + Shift + T (Google Chrome)
P.S. Можно восстанавливать сколько угодно вкладок в хронологическом порядке закрытия!
3. Завис компьютер
На самом деле это не беда.
Когда зависло какое-то приложение, многие пользователи начинают отчаянно нажимать Ctrl + Alt + Del. Но это далеко не лучший выбор, так как он не ведет к непосредственному запуску диспетчера задач. Вот как лучше сделать.
Для Windows: Ctrl + Shift + Esc
Для Mac: Cmd + Option + Shift + Esc
Кроме того, можно закрыть зависшее приложение без диспетчера, если подержать сочетание клавиш зажатым на протяжении 3 секунд.
4. Жонглирование окнами
Все очень просто и полезно.
Нужно быстро переключаться с одного открытого окна системы на другое? Глупо отрицать, что такое полезно, ведь таким образом ты в несколько раз ускоряешь рабочий процесс и снимаешь лишнюю нагрузку с руки за мышкой. Тут вообще все проще пареной репы.
Для Windows: Alt+Tab
Для Mac: Cmd + Tab
5. Быстрое сохранение адреса
Очень полезно.
Есть необходимость быстро выделить адрес страницы в браузере и сохранить его? Для таких дел (выделения) в системе предусмотрена специальное сочетание. Трудно поверить, что не зная его, люди тратят на такую простую манипуляцию огромное количество времени.
Для Windows: Alt + D
Для Mac: Cmd + L
6. Быстрое сворачивание окон
Стоит взять на вооружение.
Кто-то назойливо подкрался сзади и спешит заглянуть за плечо честного и трудолюбивого сотрудника? Все равно это неприятно, согласитесь. По счастью, в системе специально для таких случаев есть сочетание, которое позволит оперативно свернуть все открытые окна и отказаться на рабочем столе
Для Windows: Windows + D
Для Mac: Fn + F11
7. Скриншот только нужной части экрана
Может пригодится.
Сделать скриншот не всего, а только некоторой части экрана можно поможет сделать снимок активного окна в системе следующее сочетание. Все, как всегда, предельно просто и очень удобно, если наловчиться.
Для Windows: Alt + Print Screen
Для Mac: Ctrl + Shift + Ctrl + 4
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