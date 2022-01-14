Как заменить поврежденную керамическую плитку на полу

Напольную керамическую плитку не так уж и просто разбить. Но если это все же случилось — ничего страшного. Рассказываем, как ее заменить, не повредив соседние плитки.

Работа не пыльная, поэтому такой ремонт под силу сделать каждому мужику. Главное, чтобы в наличии была болгарка и перфоратор.

Своим личным опытом замены поврежденной керамической плитки на полу поделился с нами автор YouTube канала Michael Bashmet.

Основные этапы работ

Первым делом берем болгарку с установленным алмазным диском. Прорезаем швы по периметру поврежденной плитки.

После этого саму плитку необходимо будет разрезать на небольшие кусочки прямоугольной или квадратной формы.

Далее вооружаемся перфоратором с долотом и удаляем кусочки поврежденной плитки.

Основание нужно будет выровнять и слегка утрамбовать (просто в данном случае под плиткой не было стяжки, а только песок и щебень).

На следующем этапе необходимо приготовить небольшое количество раствора из плиточного клея. Часть клея наносим на основание сплошным слоем, а другую часть — на новую керамическую плитку. Излишки клея убираем с помощью гребенки.

Укладываем новую плитку вместо старой. Проверяем строительным уровнем или правилом, чтобы плитка не выпирала относительно соседних плиток.

В завершении останется только заполнить межплиточные швы по периметру плитки затиркой (она бывает на цементной или акриловой основе).

На этом ремонтные работы можно считать успешно завершенными. Как видите, ничего сложного тут нет и быть не может. Главное — наличие инструмента и прямых рук.

Видео по теме

Подробнее о том, как своими руками заменить поврежденную керамическую плитку на полу, вы можете посмотреть в авторском видеоролике. Спасибо за внимание. А какие способы используете вы? Поделитесь своим опытом в комментариях.