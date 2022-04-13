10 невероятных технологических прогнозов из прошлого, которые действительно сбылись

Симпсоны предсказали президентство Трампа в 2000 году. Эпизод “Барт в будущем”.

1. Аниме «Ковбой Бибоп»

В аниме «Ковбой Бибоп» предсказана катастрофа шаттла Columbia.

2. Фильм «Назад в будущее 2»

Автомобиль из фильма «Назад в будущее 2»

3. Рэй Курцвейл

Рэй Курцвейл предсказал практически все современные технологии.

4. Компания Apple

Компания Apple предсказывала появление сенсорных устройств, Siri и Skype.

5. Компания AT & T

AT & T предсказала GPS, планшеты и видеовызовы.

6. Герберт Уэллс

Герберт Уэллс предсказал танки за тринадцать лет до их появления.

7. Рей Брэдбери

Рей Брэдбери предсказал наушники-капельки.

8. Артур Кларк

В 1968 году в книге «2001: Космическая Одиссея» описаны планшеты и интернет-газеты.

9. Philco-Ford «1999 AD»

Philco-Ford предсказал интернет-магазины и электронную почту в 1967 году.

10. Эдвард Морган Форрестер

Форрестер написал короткий рассказ с предсказанием Интернета ... в 1909 году.

11. Джордж Оруэлл

Джордж Оруэлл предсказал современную систему контроля.

12. «Симпсоны» эпизод “Свадьба Лизы”

«Симпсоны» предсказали управляемые реальными движениями видеоигры, автоматы, принимающие кредитки.

13. Фрэнк Заппа

Фрэнк Заппа предположил общий доступ к файлам и потоковую передачу музыки онлайн в 1989 году.

14. Князь Одоевский

Князь Одоевский по существу предсказал социальные медиа в 1835 году.

15. Роджер Эбертhttp://funhere.ru/?p=20700

Роджер Эберт предсказал плоские экраны HDTVи DVD в 1987 году.