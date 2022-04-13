10 невероятных технологических прогнозов из прошлого, которые действительно сбылись

Симпсоны предсказали президентство Трампа в 2000 году. Эпизод “Барт в будущем”.
Люди всегда хотели заглянуть в будущее, задавались вопросом «А что будет дальше?» и строили прогнозы. Это может показаться странным, но порой даже самые невероятные прогнозы оказывались на удивление точными. В этом обзоре речь пойдёт именно о таких сбывшихся предсказаниях.
1. Аниме «Ковбой Бибоп»
В аниме «Ковбой Бибоп» предсказана катастрофа шаттла Columbia.
катастрофа шаттла Columbia/1999
В 1999 году в популярном аниме «Ковбой Бибоп» была показана авария космического корабля под названием «Колумбия» из-за того, что «термостойкие плитки» отслоились во время полета. Затем в 2003 году настоящий космический шаттл Columbia (даже с тем же названием) разрушился в атмосфере после того, как его тепловая изоляция из специальных плиток отслоилась во время запуска.
2. Фильм «Назад в будущее 2»
Автомобиль из фильма «Назад в будущее 2»
биометрические сканеры, цифровые платежи Apple/1989г
В фильме «Назад в будущее 2» были показаны несколько футуристических технологий. Хотя до сих пор не существует функциональных летающих автомобилей или повсеместно доступных летающих скейтбордов, уже на самом деле уже существуют видео-звонки, биометрические сканеры (включая дверные замки, показанные в фильме) и цифровые платежи через Apple/Android Pay.
3. Рэй Курцвейл
Рэй Курцвейл предсказал практически все современные технологии.
система распознавания речи, искусственный интеллект, «облако»/1984г
Рэй Курцвейл является известным изобретателем и профессиональным футурологом, для которого характерна потрясающая точность технологических предсказаний (89/108). В своих книгах он точно предсказал рост популярности и использования электронных книг, наномашин, интернета, облачных хранилищ и беспроводного доступа в Интернет. Причем, его предсказания относились не только к технологиям — он сумел даже точно назвать сроки таких событий, как падение Советского Союза и победу компьютера над человеком в шахматы.
4. Компания Apple
Компания Apple предсказывала появление сенсорных устройств, Siri и Skype.
сенсорные устройства, Siri, Skype/1987г
Еще в 1987 году компания Apple выпустила видео о будущем вычислительных технологий под названием «Навигатор знаний». В нем были показаны устройства с сенсорным экраном, цифровой персональный ассистент и видеовызовы. Удивительно, но в видео фигурировала даже дата этих изобретений - 16 сентября 2011 года, что расходится с реальностью всего на 18 дней.
5. Компания AT & T
AT & T предсказала GPS, планшеты и видеовызовы.
GPS,планшет, видеовызов/1993г
В 1993 году компания AT & T выпустила серию рекламных роликов под названием «У Вас будет». В нем был показан ряд технологий, которые действительно появились в последующие годы. В частности, речт идет об интегрированном GPS, за год до того, как даже была активирована спутниковая сеть, а также и за добрых десять лет до того, как эту технологию смогли поддерживать телефоны. Также был показан планшет в стиле Android со стилусом и возможностью видеовызовов.
6. Герберт Уэллс
Герберт Уэллс предсказал танки за тринадцать лет до их появления.
танк/1903г
В 1903 году знаменитый автор «Войны миров» опубликовал рассказ под названием «Сухопутные броненосцы». В нем Уэллс по существу использовал концепцию военно-морских бронированных кораблей, которые были адаптированы к передвижению на земле. А в 1916 году, 13 лет спустя появились первые боевые танки
7. Рей Брэдбери
Рей Брэдбери предсказал наушники-капельки.
наушники-капельки/1953г
В 1953 году Рей Брэдбери выпустил книгу «451 градус по Фаренгейту», мрачный роман-антиутопию, в котором описывается будущее, в котором книги были признаны незаконными и сжигались. Вместо литературы люди воспринимали информацию от средств массовой информации через «крошечные ракушки», вставленные в уши и принимающие радиосигналы. Не правда ли, поразительно похоже на современные наушники-капельки.
8. Артур Кларк
В 1968 году в книге «2001: Космическая Одиссея» описаны планшеты и интернет-газеты.
планшет, интернет-газета/1968г
В фантастическом романе Артура Кларка «2001: Космическая Одиссея», были описаны NewsPad-ы, их интерфейс и доступ к земным электронным газетам с Земли. Это описание планшетов, датируемое 1968 годом, было настолько потрясающе подробным, что оно было даже использовано (причем, успешно) компанией Samsung для защиты от патентных исков со стороны Apple. Samsung утверждает, что концепция устройства существовала задолго до того, как Apple сделала свой iPod.
9. Philco-Ford «1999 AD»
Philco-Ford предсказал интернет-магазины и электронную почту в 1967 году.
интернет-магазин, электронная почта/1967г
В видео под названием «1999 AD» Philco-Ford обрисовала впечатляюще точную картину современных технологий. В нем описывается семейная пара, которая использует очень реальные современные технологии, такие как интернет-магазины, электронную почту, а также оплату счетов через Интернет. Когда это видео нашли сегодня, то его невероятная точность привела к тому, что люди утверждали, что видео — полная мистификация.
10. Эдвард Морган Форрестер
Форрестер написал короткий рассказ с предсказанием Интернета ... в 1909 году.
интернет/1909г
Эдвард Морган Форрестер написал рассказ «Машина останавливается», в котором люди в основном общаются с помощью цифровых экранов и очень редко встречаются лицом к лицу, при этом чувствуя себя неловко. Кроме того, он описал систему знаний, «записанную» в систему, которая связывает каждый дом. Все это было до того, как даже радио стало средством массовой информации.
11. Джордж Оруэлл
Джордж Оруэлл предсказал современную систему контроля.
спутниковые камеры, общественные камеры/1949
8 июня 1949 года Джордж Оруэлл опубликовал свой мрачный роман-антиутопию о будущем «1984», в котором три «супер-государства» постоянно находились в состоянии войны, а население в целом строго регулировалось и контролировалось. Большая часть этой пугающей реальности заключается в том, что она очень похожа современную реальность в настоящее время, а в частности на государственный надзор. За всеми в книге присматривал «Большой брат»... с помощью спутниковых камер, общественных камер, а также секретных служб, которые занимались активной прослушкой.
12. «Симпсоны» эпизод “Свадьба Лизы”
«Симпсоны» предсказали управляемые реальными движениями видеоигры, автоматы, принимающие кредитки.
управляемые реальными движениями видеоигры/1995г
Что любопытно, в сатирическом мультсериале «Симпсоны» было большое количество предсказаний, которые сбылись. К примеру, в эпизоде под названием «Свадьба Лизы», который вышел в эфир в 1995 году, были сделаны несколько потрясающе точных прогнозов в отношении будущих событий, в том числе относительно торговых автоматов, принимающих кредитные карты, компьютерных игр, которыми можно управлять жестами, а также засилье в пищевой промышленности соевых закусок.
13. Фрэнк Заппа
Фрэнк Заппа предположил общий доступ к файлам и потоковую передачу музыки онлайн в 1989 году.
потоковая передача музыки/1989г
В книге «The Real Frank Zappa Book» композитор изложил план с подробным описанием того, как поставлять музыку на цифровых носителях и взимать за нее плату, а также очень точно изложил тот культурный сдвиг, который произошел в музыке в течение следующего десятилетия. Потребовалось еще более десятилетия, чтобы это было воплощено в жизнь.
14. Князь Одоевский
Князь Одоевский по существу предсказал социальные медиа в 1835 году.
социальные медиа/1835г
В своем романе «4338-й год: Петербургские письма» русский прозаик описывает с поразительной точностью ведение блога, обновления статуса и даже мгновенный обмен сообщениями. Все это было, по крайней мере, за десять лет до того, как появился даже телеграф.
15. Роджер Эбертhttp://funhere.ru/?p=20700
Роджер Эберт предсказал плоские экраны HDTVи DVD в 1987 году.
плоские экраны HDTV и DVD/1987г
В интервью журнала Omni знаменитого кинокритика спросили о его мнении насчет будущего телевидения и кино. Его ответ был однозначным: «У нас будут телевизоры с широким экраном и очень высокой четкостью, а также система кнопочного набора номера, чтобы заказать фильм, который хочется посмотреть. Люди будут записывать и проигрывать фильмы с помощью лазерных дисков».
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