Чем махорка отличается от табака

Многие дети, у которых был дедушка помнят, как он мог сидеть на улице и курить часами самокрутки из газеты. От них шел едкий и смолистый дым. Советские ребятишки точно застали такую картину. Но в современное время это сложно увидеть, ведь спрос на махорки минимален.







А что такое махорка и чем она отличается от простого табака?

Растение махоркаМахорка довольно близкий родственник табака. Во время Советского Союза она была легко доступна. Ее продавали почти на каждом углу и даже распространяли среди военных людей. В то время как некоторые считали махорку почти тем же, что и табак, другие говорили, что существуют большие различия.Правда в том, что махорка является отдельным видом в семействе табака. Она принадлежит семейству паслен. В этом семействе также есть помидоры, баклажаны, картофель и табак. Считается, что махорка возникла из-за скрещивания различных разновидностей дикого табака. Предполагалось, что скрестили мельчатый и волнистый сорт табака.Махорка на столеВ царской России махорка была известна как «деревенский табак». Она широко использовалась в качестве более дешевой альтернативы табаку. Обычно табак в основном курили элитные слои общества. В то время как табак был в огромном дефиците, махорка была легко доступна. Ее мог достать почти любой человек среднего и даже малого достатка. Стоит отметить, что аналогичное растение под названием мапачо использовалось шаманами в Южной Америке. По их мнению, такое растение обладает исцеляющими и просветительными свойствами.Сегодня махорка используется в основном в домашних и промышленных условиях. Это ежегодное растение, которое может вырасти до 90-120 см. Для такого хорошего роста махорке нужно 2-3 месяца для сбора урожая. Если продолжать сравнивать махорку с табаком, то махорка меньше выдвигает требований к климату. Также махорка не прихотлива к выбору почвы. Одно растение может производить 20-25 листьев, в некоторых случаях даже больше. Содержание никотина в стандартной махорке составляет около 1,5-3%. Такой показатель немного выше, чем некоторые типы табака. Например в табаке Вирджиния, такой показатель колеблется от 1,2 до 2%. Табак Бернли имеет показатель чуть больше.Из-за освобождения махорки от акцизных налогов на табак, она значительно дешевле, чем сигареты и другие табачные изделия. Типичный пакет из 40 граммов стоит около 50-60 рублей. Могут попадаться варианты еще дешевле, но тогда будет страдать качество самой махорки. Некоторые производители предлагают махорку дороже на 100-200 рублей (30-40 грамм). Чем они это обосновывают? А тем, что она импортируется из Аргентины и нарезана на полоски. Такая махорка очень похожа на сигаретный табак для самокрутки.Махорка на вкус довольно грубая и терпкая. Если она выращена качественно, то может отдавать древесно-сенным оттенком. Вкус махорки нравится не всем, но ее отличает от табака в том, что здесь нет никакой химии. Ведь в табачные изделия часто добавляют химические вещества для усиления вкуса.Пачка махоркиНекоторые курильщики, могут смешивать махорку с другими табаками. Это позволяет улучшить вкус и усилить эффект.Махорка понравится не всем. Ее свойства имеют как положительные, так и отцательные моменты. Но многие любители махорки отмечают, что табак во многом проигрывает махорке.