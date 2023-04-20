6 пугающих историй о таинственных куклах: Одержимость демонами, Барби на алтаре и др.

Куклы обыкновенно ассоциируются у нас с беззаботным детством, веселыми и поучительными играми – но не все куклы одинаково полезны. За некоторыми тянется шлейф жутких и таинственных историй, необъяснимых событий и леденящих кровь городских легенд…
Аннабель – легендарная проклятая кукла
Кукла Аннабель в музее Уорренов.
Начать стоит, разумеется, с Аннабель. Этой зловещей кукле посвящено несколько фильмов. Однако настоящая Аннабель, которая хранится в коллекции Эда и Лоррейн Уорренов, исследователей паранормальных явлений, выглядит совершенно иначе… И, пожалуй, даже пострашнее своего киновоплощения.
Аннабель - типичная тряпичная Энни, национальная игрушка США.
Это обычная «тряпичная Энни» - одна из любимейших игрушек американской детворы. В семидесятых винтажную «Энни» девушке по имени Донна подарила мать. Оказалось, что характер у куклы беспокойный – она меняет позу, парит в воздухе, сама собой покрывается бурыми пятнами, а то и нападает на людей… Донна и ее друзья пригласили медиума, а тот рассказал, что кукла одержима духом девочки по имени Аннабель.
Кинематографическая версия Аннабель вдохновлена иррациональным страхом перед старинными куклами.
Уоррены же, впрочем, считают, что в куклу вселился сильный демон, а потому ее хранение требует соблюдения ряда правил.
Кукла Роберт: без вины виноват?
Кукла Роберт.
Еще один кукольный киногерой с жуткой репутацией – кукла Роберт. С Робертом связано немало городских легенд, он послужил прообразом куклы-убийцы Чаки. Мальчик ростом чуть более метра в матросском костюмчике, с поблекшим лицом и волосами из шерсти… Что в нем может быть пугающего? Когда писатель и художник Роберт Юджин Отто был маленьким, горничная (по слухам, по совместительству ведьма вуду) подарила ему эту куклу. И в доме начались жуткие вещи – кукла летала и даже бегала, издавала кошмарные звуки, беседовала со своим маленьким хозяином, а в свободное время просто громила все вокруг… все это, конечно, по словам Юджина.
Кинематографическая версия Роберта.
Он тем временем повзрослел, у него появилась жена, к которой кукла тоже относилась жестоко… Впрочем, есть версия, что Юджин с детства привык сваливать на куклу все свои дурные поступки или даже, имея психическое заболевание, вправду верил, что все это творит кукла, а не он сам. Однако после его смерти кукла попала в руки девочки по имени Миртл Рейтер и продолжила безобразничать. Роберт не только передвигался по дому сам, но и двигал мебель и даже угрожал ребенку. В конце концов он оказался в художественной галерее, где начал вести себя спокойнее, но привычки к ночным прогулкам не оставил. Сейчас он обитает в галерее Мартело Ки-Уэстского художественного и исторического музея во Флориде – сидит в стеклянном шкафу на деревянном стуле, держит на коленках тряпичного львенка и иногда подмигивает посетителям.
Кукла Мэнди – безутешный плач по ночам
Кукла Мэнди.
История куклы Мэнди проста. В 1991 году антикварную фарфоровую куклу принесли в Музей Кенселя в Британской Колумбии со словами: «Заберите ее, она кричит по ночам!». Видимо, владелец решил, что кукла рыдает от скуки. В музее кукла повеселела и начала хулиганить – наносила повреждения другим куклам, воровала и разбрасывала канцелярские принадлежности, топала по ночам, поворачивала голову, наблюдая за посетителями, и упорно не желала получаться на фотографиях. Впрочем, сотрудники музея привыкли к выходкам Мэнди и расставаться с ней не собираются.
Кукла Окику и ее бесконечные волосы
Кукла Окику на алтаре.
В 1918 году юноша по имени Эйкичи Судзуки приобрел на острове Хоккайдо большую нарядную куклу в подарок своей сестре. Девочку звали Окику – и точно так же она назвала свою новую куклу, к которой очень привязалась. Когда девочка умерла, безутешная семья вдруг заметила, что волосы куклы… растут. Родные решили, что дух Окику вселился в куклу, и принесли ее в храм Маннендзи, где она хранится и по сей день.
Фотография реплики Окику, которой часто иллюстрируют статьи об оригинале - но так близко реальную Окику фотографировать запрещено.
Теперь храм стал достопримечательностью для поклонников всяческой мистики, на Хоккайдо можно купить реплики легендарной Окику, а местный священник, говорят, регулярно подрезает постоянно растущие волосы загадочной куклы.
Кукла Патти Рид и снежная тюрьма
Кукла Патти Рид - дочери главы переселенцев Джеймса Рида.
Кукла Патти Рид названа так по имени своей хозяйки. С ней связана история гораздо страшнее, чем байки про призраков и проклятые дома. То, что случилось с Патти Рид, произошло на самом деле – и это самое жуткое. Патти было восемь лет, когда ее семья в числе других переселенцев под предводительством Джорджа Доннера и Джеймса Рида отправилась в Калифорнию в поисках новой жизни, новых возможностей… Спустя полгода после начала пути, в ноябре 1846 года, группа застряла в горах Сьерра-Невады. Сильный снегопад воспрепятствовал продолжению путешествия… Спасатели не могли к ним пробиться несколько месяцев. Запасы еды подошли к концу. Попытки охотиться и ловить рыбу проваливались – переселенцы не были к этому готовы. И вот уже маленькая Патти Рид жует узкий кусок воловьей шкуры, некогда служившей крышей в их импровизированном лагере… Вскоре, после ряда расколов и конфликтов, группа перейдет к каннибализму. Семья Патти была единственной, выжившей в полном составе. Когда прибыла помощь, Джеймс Рид велел всем брать только самое необходимое. Но кукла, которая служила утешением Патти, и была самым необходимым… В конце концов, Риды оказались в Сан-Хосе и даже сумели разбогатеть. А кукла, которая была свидетельницей той зимы ужаса, нашла свой дом в Музее Форт Саттер в Сакраменто, штат Калифорния.
Барби с острова Пулау Убин – подарок для мертвой девочки
Часовня, где хранится эта Барби, возведена в память о погибшей немецкой девочке.
Все девочки мира мечтают о Барби. Даже если эти девочки… приходят из загробного мира.
В 1914 году на острове Пулау Убин (Сингапур) случилась трагедия. Сингапур в те годы был британской колонией, и обитавшая на острове семья немецкого происхождения была обвинена в шпионаже в пользу Германии. Мать и отец были арестованы, однако маленькой дочери удалось сбежать. Спасаясь от британских военных, девочка упала с обрыва и разбилась насмерть. Местные жители были потрясены и в память о малышке возвели на месте ее гибели часовню.
Барби на алтаре.
Спустя много лет один человек из Пулау Убина увидел странный сон – белая девочка привела его в магазин и попросила купить куклу Барби. Сон повторялся еще несколько раз, и мужчина решил отправиться в тот самый магазин. На прилавке стояла коробка с точно такой же куклой, которую он видел во сне. Разумеется, он тут же купил ее и принес в часовню – с тех пор странные сны больше его не посещали. А жители Пулау Убина считают, что кукла Барби, стоящая теперь в часовне на алтаре, приносит удачу. Выходит, истории о куклах и призраках могут иметь счастливый финал…
Текст: Софья Егорова.
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