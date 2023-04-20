6 пугающих историй о таинственных куклах: Одержимость демонами, Барби на алтаре и др.

Аннабель – легендарная проклятая кукла

Кукла Аннабель в музее Уорренов.

Аннабель - типичная тряпичная Энни, национальная игрушка США.

Кинематографическая версия Аннабель вдохновлена иррациональным страхом перед старинными куклами.

Кукла Роберт: без вины виноват?

Кукла Роберт.

Кинематографическая версия Роберта.

Кукла Мэнди – безутешный плач по ночам

Кукла Мэнди.

Кукла Окику и ее бесконечные волосы

Кукла Окику на алтаре.

Фотография реплики Окику, которой часто иллюстрируют статьи об оригинале - но так близко реальную Окику фотографировать запрещено.

Кукла Патти Рид и снежная тюрьма

Кукла Патти Рид - дочери главы переселенцев Джеймса Рида.

Барби с острова Пулау Убин – подарок для мертвой девочки

Часовня, где хранится эта Барби, возведена в память о погибшей немецкой девочке.

Барби на алтаре.