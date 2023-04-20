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6 пугающих историй о таинственных куклах: Одержимость демонами, Барби на алтаре и др.


6 пугающих историй о таинственных куклах: Одержимость демонами, Барби на алтаре и др.

Куклы обыкновенно ассоциируются у нас с беззаботным детством, веселыми и поучительными играми – но не все куклы одинаково полезны. За некоторыми тянется шлейф жутких и таинственных историй, необъяснимых событий и леденящих кровь городских легенд…

Аннабель – легендарная проклятая кукла


Кукла Аннабель в музее Уорренов.

Кукла Аннабель в музее Уорренов.

 

Начать стоит, разумеется, с Аннабель. Этой зловещей кукле посвящено несколько фильмов. Однако настоящая Аннабель, которая хранится в коллекции Эда и Лоррейн Уорренов, исследователей паранормальных явлений, выглядит совершенно иначе… И, пожалуй, даже пострашнее своего киновоплощения.
Аннабель - типичная тряпичная Энни, национальная игрушка США.

Аннабель - типичная тряпичная Энни, национальная игрушка США.

 

Это обычная «тряпичная Энни» - одна из любимейших игрушек американской детворы. В семидесятых винтажную «Энни» девушке по имени Донна подарила мать. Оказалось, что характер у куклы беспокойный – она меняет позу, парит в воздухе, сама собой покрывается бурыми пятнами, а то и нападает на людей… Донна и ее друзья пригласили медиума, а тот рассказал, что кукла одержима духом девочки по имени Аннабель.
Кинематографическая версия Аннабель вдохновлена иррациональным страхом перед старинными куклами.

Кинематографическая версия Аннабель вдохновлена иррациональным страхом перед старинными куклами.

 

Уоррены же, впрочем, считают, что в куклу вселился сильный демон, а потому ее хранение требует соблюдения ряда правил.

Кукла Роберт: без вины виноват?


Кукла Роберт.

Кукла Роберт.

 

Еще один кукольный киногерой с жуткой репутацией – кукла Роберт. С Робертом связано немало городских легенд, он послужил прообразом куклы-убийцы Чаки. Мальчик ростом чуть более метра в матросском костюмчике, с поблекшим лицом и волосами из шерсти… Что в нем может быть пугающего? Когда писатель и художник Роберт Юджин Отто был маленьким, горничная (по слухам, по совместительству ведьма вуду) подарила ему эту куклу. И в доме начались жуткие вещи – кукла летала и даже бегала, издавала кошмарные звуки, беседовала со своим маленьким хозяином, а в свободное время просто громила все вокруг… все это, конечно, по словам Юджина.
Кинематографическая версия Роберта.

Кинематографическая версия Роберта.

 

Он тем временем повзрослел, у него появилась жена, к которой кукла тоже относилась жестоко… Впрочем, есть версия, что Юджин с детства привык сваливать на куклу все свои дурные поступки или даже, имея психическое заболевание, вправду верил, что все это творит кукла, а не он сам. Однако после его смерти кукла попала в руки девочки по имени Миртл Рейтер и продолжила безобразничать. Роберт не только передвигался по дому сам, но и двигал мебель и даже угрожал ребенку. В конце концов он оказался в художественной галерее, где начал вести себя спокойнее, но привычки к ночным прогулкам не оставил. Сейчас он обитает в галерее Мартело Ки-Уэстского художественного и исторического музея во Флориде – сидит в стеклянном шкафу на деревянном стуле, держит на коленках тряпичного львенка и иногда подмигивает посетителям.

Кукла Мэнди – безутешный плач по ночам


Кукла Мэнди.

Кукла Мэнди.

 

История куклы Мэнди проста. В 1991 году антикварную фарфоровую куклу принесли в Музей Кенселя в Британской Колумбии со словами: «Заберите ее, она кричит по ночам!». Видимо, владелец решил, что кукла рыдает от скуки. В музее кукла повеселела и начала хулиганить – наносила повреждения другим куклам, воровала и разбрасывала канцелярские принадлежности, топала по ночам, поворачивала голову, наблюдая за посетителями, и упорно не желала получаться на фотографиях. Впрочем, сотрудники музея привыкли к выходкам Мэнди и расставаться с ней не собираются.

Кукла Окику и ее бесконечные волосы


Кукла Окику на алтаре.

Кукла Окику на алтаре.

 

В 1918 году юноша по имени Эйкичи Судзуки приобрел на острове Хоккайдо большую нарядную куклу в подарок своей сестре. Девочку звали Окику – и точно так же она назвала свою новую куклу, к которой очень привязалась. Когда девочка умерла, безутешная семья вдруг заметила, что волосы куклы… растут. Родные решили, что дух Окику вселился в куклу, и принесли ее в храм Маннендзи, где она хранится и по сей день.
Фотография реплики Окику, которой часто иллюстрируют статьи об оригинале - но так близко реальную Окику фотографировать запрещено.

Фотография реплики Окику, которой часто иллюстрируют статьи об оригинале - но так близко реальную Окику фотографировать запрещено.

 

Теперь храм стал достопримечательностью для поклонников всяческой мистики, на Хоккайдо можно купить реплики легендарной Окику, а местный священник, говорят, регулярно подрезает постоянно растущие волосы загадочной куклы.

Кукла Патти Рид и снежная тюрьма


Кукла Патти Рид - дочери главы переселенцев Джеймса Рида.

Кукла Патти Рид - дочери главы переселенцев Джеймса Рида.

 

Кукла Патти Рид названа так по имени своей хозяйки. С ней связана история гораздо страшнее, чем байки про призраков и проклятые дома. То, что случилось с Патти Рид, произошло на самом деле – и это самое жуткое. Патти было восемь лет, когда ее семья в числе других переселенцев под предводительством Джорджа Доннера и Джеймса Рида отправилась в Калифорнию в поисках новой жизни, новых возможностей… Спустя полгода после начала пути, в ноябре 1846 года, группа застряла в горах Сьерра-Невады. Сильный снегопад воспрепятствовал продолжению путешествия… Спасатели не могли к ним пробиться несколько месяцев. Запасы еды подошли к концу. Попытки охотиться и ловить рыбу проваливались – переселенцы не были к этому готовы. И вот уже маленькая Патти Рид жует узкий кусок воловьей шкуры, некогда служившей крышей в их импровизированном лагере… Вскоре, после ряда расколов и конфликтов, группа перейдет к каннибализму. Семья Патти была единственной, выжившей в полном составе. Когда прибыла помощь, Джеймс Рид велел всем брать только самое необходимое. Но кукла, которая служила утешением Патти, и была самым необходимым… В конце концов, Риды оказались в Сан-Хосе и даже сумели разбогатеть. А кукла, которая была свидетельницей той зимы ужаса, нашла свой дом в Музее Форт Саттер в Сакраменто, штат Калифорния.

Барби с острова Пулау Убин – подарок для мертвой девочки


Часовня, где хранится эта Барби, возведена в память о погибшей немецкой девочке.

Часовня, где хранится эта Барби, возведена в память о погибшей немецкой девочке.

 

Все девочки мира мечтают о Барби. Даже если эти девочки… приходят из загробного мира.
В 1914 году на острове Пулау Убин (Сингапур) случилась трагедия. Сингапур в те годы был британской колонией, и обитавшая на острове семья немецкого происхождения была обвинена в шпионаже в пользу Германии. Мать и отец были арестованы, однако маленькой дочери удалось сбежать. Спасаясь от британских военных, девочка упала с обрыва и разбилась насмерть. Местные жители были потрясены и в память о малышке возвели на месте ее гибели часовню.
Барби на алтаре.

Барби на алтаре.

 

Спустя много лет один человек из Пулау Убина увидел странный сон – белая девочка привела его в магазин и попросила купить куклу Барби. Сон повторялся еще несколько раз, и мужчина решил отправиться в тот самый магазин. На прилавке стояла коробка с точно такой же куклой, которую он видел во сне. Разумеется, он тут же купил ее и принес в часовню – с тех пор странные сны больше его не посещали. А жители Пулау Убина считают, что кукла Барби, стоящая теперь в часовне на алтаре, приносит удачу. Выходит, истории о куклах и призраках могут иметь счастливый финал…

Текст: Софья Егорова.

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6 пугающих историй о таинственных куклах: Одержимость демонами, Барби на алтаре и др.

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6 пугающих историй о таинственных куклах: Одержимость демонами, Барби на алтаре и др.Подписаться на мой Instagram
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