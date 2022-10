Как эмигрантка изменила дизайн в США: 186 журнальных обложек и другие проекты Илонки Караш

Венские мастерские и Гринвич-Вилладж

Обложки Илонки Караш.

Рисунки Илонки Караш.

Жаккард, вискоза и народные орнаменты

Рисунки для текстиля.

Обложки Илонки Караш.

Обложки Илонки Караш.

Росписи на керамике.

Иллюстрация и журнальные обложки

Обложки Илонки Караш.

Обложки Илонки Караш.

Обложки Илонки Караш.

Сегодня интерес к журнальной иллюстрации возрастает, ведь старые издания – это настоящие скрытые сокровища. Каждая обложка винтажного Vogue или New Yorker хранит в себе целую историю, полную личных и политических бурь, любовных драм, неутомимых поисков собственного пути… Графики-виртуозы, работавшие с печатными изданиями, редко достигали той же славы, что «настоящие» художники – но тем важнее знать их имена. Полвека эмигрантка Илонка Караш отдала работе с журналом New Yorker, для которого создала более ста восьмидесяти обложек . Но влияние ее на американский дизайн этим не ограничивалось…Илонка Караш родилась в Будапеште, в творческой семье. Ее отец был серебряных дел мастером, одна из сестер в дальнейшем выбрала карьеру модельера. Эстетические взгляды и творческая манера Караш складывались под большим влиянием Венских мастерских, однако довольно быстро она пришла к собственному стилю, который совершенствовала год от года.В 1913 году – ей едва исполнилось семнадцать – Илонка переехала в США, где поселилась на Гринвич-Вилладж. Год спустя вместе с другими художниками, перебравшимися в Америку из Европы, она основала профессиональный союз – Общество современного искусства.Первой работой, которую Илонка продемонстрировала широкой публике, был черно-белый плакат с шахматной клеткой – в нем явно читались отсылки к творчеству Коломана Мозера. И тогда же Караш получила крупный заказ - рекламу для универмага Bonwit Teller. По-видимому, примерно в то же время она, несмотря на свой юный возраст, успешно совмещала творчество с преподавательской деятельностью. Уже в 1918 году Илонку Караш признавали «одним из лучших дизайнеров современного текстиля», а в ее багаже числились награды за эскизные проекты в этой области.Поначалу Илонка Караш и вправду занималась почти исключительно разработкой паттернов для текстиля – и даже сегодня многие исследователи называют ее в первую очередь дизайнером тканей и обоев. Интересно, что текстильная промышленность в США в те годы считалась очень непривлекательной для авангардных дизайнеров. Жаккардовые ткацкие станки, использовавшиеся на большинстве предприятий, приводили художников в ужас. Но не Караш. Ее эскизы были понятны, лаконичны, просты в реализации и привлекательны для покупателей.Вообще Караш интересовалась новыми технологиями и стремилась не просто адаптировать дизайн к возможностям производства, а самим фабрикам предложить нечто новое. Поэтому ее привлекала работа с новейшими материалами и производственными процессами. И, надо сказать, любовь эта была взаимной – предприятия-новаторы соперничали за право с ней сотрудничать. Например, в конце 1920-х годов компания Dupont-Rayon пригласила ее в качестве консультанта по работе с вискозой – революционным в то время волокном. Не будет преувеличением сказать, что Илонка Караш стояла у истоков современной текстильной промышленности США. В пятидесятые годы она занималась разработкой настенных покрытий с использованием алюминия по заказу компании Alcoa.В ее рисунках для тканей и обоев шахматная клетка, знакомая каждому поклоннику Венского Сецессиона, прорастает цветами, напоминающими традиционную вышивку и народную роспись. Да и обложки, иллюстрации, плакаты , созданные Караш, всегда были по-особенному орнаментальны. Кроме того, мотивы традиционных ремесел Караш на протяжении всей своей творческой карьеры использовала в создании ковров, игрушек, мебели и посуды.Кстати, о мебели. Есть версия, что именно Илонка Караш была автором исторически первого проекта «современной» детской комнаты в США. Она создала этот интерьер для выставки американских дизайнеров в Нью-Йорке в 1928 году и предлагала в дальнейшем несколько усовершенствованных его вариантов (что интересно, в том же году она принимала участие в выставке вместе с основателями тех самых Венских мастерских). Трансформируемая мебель, легко очищающиеся поверхности, простые формы, яркие цветные детали, игровые обучающие элементы – ребенок должен чувствовать себя полноправным владельцем собственной комнаты, а не ее узником, которому строжайше запрещено рисовать на стенах, царапать лакированный стол и даже передвигать предметы с места на место.Илонка была замужем за химиком Виллемом Нуландом – и дом, где они прожили всю жизнь, тоже обустроила сама. Простая мебель в модернистском стиле органично сочеталась с яркими фресками на стенах. Нет сомнений, что свои глубоко гуманистические взгляды Илонка Караш реализовала в создании комнат для собственных детей – у нее их было двое.И все же – вернемся к New Yorker. Их сотрудничество началось в 1924 году и продлилось почти пять десятилетий. Всего известно о ста восьмидесяти шести обложках для этого издания, созданных Илонкой Караш. Обычно она рисовала сюжеты из повседневной жизни – вот тонкие ветви деревьев, покрытые снегом, вот празднично украшенные улицы, вот люди, занятые огородничеством… В иллюстрациях Караш были характерные для модернизма подходы – лаконизм, чистые цвета, необычные ракурсы, смелая стилизация. Но не было отчужденности кубизма или эксцентричности фовизма, наоборот – теплота, уют, наивность, напоминающие скорее о старинной вышивке и народной росписи.Однако деятельность Караш как графического дизайнера никогда не ограничивалась New Yorker – она работала со многими журналами, посвященными современному искусству, дизайну и литературе, а также, как бы сейчас сказали, lifestyle-изданиями. Ее яркий, очень декоративный стиль приглянулся и тем издательствам, которые выпускали детские книжки.Илонка Караш умерла в возрасте восьмидесяти пяти лет, оставив после себя творческое наследие таких масштабов, что даже сегодня оно еще не оценено по достоинству. Сотни иллюстраций , принты и паттерны, обои и текстиль, технологические решения, керамика, металлические изделия, интерьерные проекты, мебель – кажется, практически в каждой области дизайна эта неутомимая женщина оставила свой след.