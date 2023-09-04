«Летучий голландец» — легендарный парусный корабль-призрак, который не может пристать к берегу и обречен вечно бороздить моря. Легенда о «Летучем Голландце», возникшая в 17 веке, уже много лет переходит из поколения в поколение. В варианте, опубликованном в 1821 году в одном английском журнале, корабль плыл вдоль Мыса Доброй Надежды, когда начался шторм. Корабль в итоге пропал, а следов кораблекрушения найти так и не удалось. История обросла легендами, и призрак корабля стал вестником дурных предзнаменований на долгие десятилетия.



Конечно, как и в любой истории, здесь не обошлось без домыслов, но таинственное исчезновение «Летучего голландца» было не единственным. Мы вспомнили еще несколько судов, морская судьба которых — навсегда оставаться кораблями-призраками. Экипажи этих летучих голландцев канули в Лету, не оставив после себя никаких следов.















Пожалуй, одно из самых известных судов-призраков. Эта бригантина, водоизмещением 282 тонны и длинной в 31 метр, изначально носила прозвище «Амазонка» и считалась проклятой с того самого дня, как ее первый капитан выпал за борт, причем во время первого же плавания. Судно сменило название, но не судьбу: новоявленная «Мария Селеста» пропала на океанских просторах в 1872 году. Спустя месяц бригантину обнаружили: вещи матросов на своих местах, детские игрушки на полу, груз спирта в трюме. Надо ли говорить, что никого из членов экипажа на борту не было? До сих пор ни одна из версий пропажи людей в полной мере не объясняет случившегося. Ни одна, кроме паранормальной.











В июле 1850 года жители небольшого поселка Истонс-Бич, расположенного в Род-Айленде, внезапно заметили в море парусник, полным ходом летевший прямо на береговые скалы. «Сиберд» (а это был именно он) застрял на отмели, что позволило местным подняться на борт. Многие из них впоследствии жалели о принятом решении: несмотря на кипевшую на камбузе джезву, и тарелки с едой в кают-компании, людей на паруснике не было. Впрочем, одно живое существо все же оставалось: в одной из кают, под койкой, спасатели обнаружили дрожащего в ужасе пса. Такой свидетель, понятное дело, рассказать ничего не смог. Расследование причины пропажи экипажа «Сиберд» оказалось











История голландского теплохода «Оранг Медан» началась с пугающего радиосигнала. Капитаны нескольких торговых судов с ужасом услышали: «SOS! Теплоход «Оранг Медан». Судно продолжает следовать своим курсом. Может быть, уже умерли все члены нашего экипажа. Я умираю». На борт корабля поднялись английский моряки, обнаружившие команду мертвецов. На лицах людей замерло выражение непередаваемого страха. Как только англичане покинули «Оранг Медан», тот загорелся, затем взорвался и пошел ко дну.











В 1999 году судно «Любовь Орлова» было продано круизной компании Quark Expeditions, а в 2010 году корабль потеряли во время шторма. Многострадальный лайнер решил, в конце концов, пристать к берегу лишь в 2014 году, когда его обнаружил поисковый отряд.











Этот 12-метровый катамаран, который использовался в качестве рыболовного судна, пропал в 2007 году на северо-восточном побережье Австралии. Впрочем, в списках исчезнувших судов яхта числилась недолго. Уже через неделю «Каз II»обнаружили около Большого Барьерного рифа. Двигатель катамарана все еще работал; более того, в кают-компании спасатели обнаружили накрытый стол — но ни одного из трех членов экипажа. По уверениям спасателей, им пришлось покинуть катамаран в открытом море, поскольку на борту они все ощутили необъяснимый приступ паники.



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Этот 12-метровый катамаран, который использовался в качестве рыболовного судна, пропал в 2007 году на северо-восточном побережье Австралии. Впрочем, в списках исчезнувших судов яхта числилась недолго. Уже через неделюобнаружили около Большого Барьерного рифа. Двигатель катамарана все еще работал; более того, в кают-компании спасатели обнаружили накрытый стол — но ни одного из трех членов экипажа. По уверениям спасателей, им пришлось покинуть катамаран в открытом море, поскольку на борту они все ощутили необъяснимый приступ паники.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :) В 1999 году суднобыло продано круизной компании Quark Expeditions, а в 2010 году корабль потеряли во время шторма. Многострадальный лайнер решил, в конце концов, пристать к берегу лишь в 2014 году, когда его обнаружил поисковый отряд. История голландского теплоходаначалась с пугающего радиосигнала. Капитаны нескольких торговых судов с ужасом услышали: «SOS! Теплоход «Оранг Медан». Судно продолжает следовать своим курсом. Может быть, уже умерли все члены нашего экипажа. Я умираю». На борт корабля поднялись английский моряки, обнаружившие команду мертвецов. На лицах людей замерло выражение непередаваемого страха. Как только англичане покинули «Оранг Медан», тот загорелся, затем взорвался и пошел ко дну. В июле 1850 года жители небольшого поселка Истонс-Бич, расположенного в Род-Айленде, внезапно заметили в море парусник, полным ходом летевший прямо на береговые скалы.(а это был именно он) застрял на отмели, что позволило местным подняться на борт. Многие из них впоследствии жалели о принятом решении: несмотря на кипевшую на камбузе джезву, и тарелки с едой в кают-компании, людей на паруснике не было. Впрочем, одно живое существо все же оставалось: в одной из кают, под койкой, спасатели обнаружили дрожащего в ужасе пса. Такой свидетель, понятное дело, рассказать ничего не смог. Расследование причины пропажи экипажа «Сиберд» оказалось пустой тратой времени. Пожалуй, одно из самых известных судов-призраков. Эта бригантина, водоизмещением 282 тонны и длинной в 31 метр, изначально носила прозвище «Амазонка» и считалась проклятой с того самого дня, как ее первый капитан выпал за борт, причем во время первого же плавания. Судно сменило название, но не судьбу: новоявленнаяпропала на океанских просторах в 1872 году. Спустя месяц бригантину обнаружили: вещи матросов на своих местах, детские игрушки на полу, груз спирта в трюме. Надо ли говорить, что никого из членов экипажа на борту не было? До сих пор ни одна из версий пропажи людей в полной мере не объясняет случившегося. Ни одна, кроме паранормальной.