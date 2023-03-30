15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

С нами не соскучишься!

Мы хотим показать читателю работы художника Федерико Бабина, решившего показать расстройства психики в виде различных домиков. Его проект называется «Archiatric» и включает в себя 16 немного пугающих, но очень глубоких завораживающих работ.









Тревожность

Депрессия

Бессонница

Слабоумие

ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство

Болезнь Альцгеймера

Биполярное расстройство

Аутизм

Фобии

Паранойя

Диссоциативное расстройство

Расстройство пищевого поведения (анорексия, булемия)

Дислексия

Нарколепсия

Гендерное расстройство личности

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