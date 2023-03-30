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15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Мы хотим показать читателю работы художника Федерико Бабина, решившего показать расстройства психики в виде различных домиков. Его проект называется «Archiatric» и включает в себя 16 немного пугающих, но очень глубоких завораживающих работ.



Тревожность


15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Депрессия


15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Бессонница


15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Слабоумие


15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

ОКР — обсессивно-компульсивное расстройство


15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Болезнь Альцгеймера


15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Биполярное расстройство


15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Аутизм


15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Фобии


15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Паранойя


15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Диссоциативное расстройство


15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Расстройство пищевого поведения (анорексия, булемия)


15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Дислексия


15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Нарколепсия


15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

Гендерное расстройство личности


15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

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15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиков

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15 распространённых психических проблем, представленные в виде домиковПодписаться на мой Instagram
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