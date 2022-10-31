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«Свободные продукты»: их можно есть много, оставаясь при этом на диете

Почти все продукты содержат калории, но некоторые продукты имеют их так мало, что на самом деле их не стоит учитывать. Их часто называют «свободными продуктами». Если вы на диете и хотите перекусить, вот список тех свободных продуктов, которые вы можете употреблять, не считая калорий.

«Свободные продукты»: их можно есть много, оставаясь при этом на диете

Предупреждаем: нет ничего магического в ниже перечисленных продуктах: они всё же содержат калории, пусть и совсем немного, поэтому объедаться ими неограниченно не стоит. Однако, ими можно перекусывать в любое время, не особенно заботясь об общем энергетическом балансе дня, так как существенного влияния на него они не окажут.

Волокнистые овощи:


Брокколи
Спаржа
Цветная капуста
Свежие зелёные бобы
Сельдерей
Шпинат
Кале
Бамия
Огурцы
Капуста
Китайская капуста
Ростки фасоли
Ростки люцерны

Приправы / кулинарные ингредиенты:


Горчица
Соленья
Приправы
Квашеная капуста
Курица / говяжий суп (или бульон)
Соевый соус
Сальса
Острый соус (например, табаско)
Срирача

Прочее:


Желе без сахара
Жевательная резинка без сахара
Мятная карамель без сахара
Суши, изготовленные из водорослей

Напитки:


Кофе (с обезжиренным молоком)
Чай
Напитки без сахара

Подчёркиваем, что мы не предлагаем питаться только свободными продуктами во время диеты. Кроме того, к их употреблению нужно подойти разумно.
Включайте эти продукты в свой рацион, свободные продукты наполнят ваш желудок, когда вы почувствуете голод, и они освободят вас от необходимости считать каждую калорию, которую вы употребляете. А это отличное сочетание.

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