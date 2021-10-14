16 лайфхаков для кухни, которыми поделились профессиональные повара

Обычно готовка занимает много времени, вне зависимости от того, что вы решили подать на стол: блины или обычный суп.

Но если знать и применять на практике различные кулинарные хитрости, то можно существенно сократить время пребывания на кухне.

Лайфхак 1: Чтобы доска не скользила по столу

Подложите бумажное полотенце под разделочную доску.

Чтобы доска не скользила по столу, и вы могли спокойно нарезать мясо, овощи или фрукты, подложите под нее влажное полотенце. Можно взять обычное кухонное или бумажное. Этот несложный лайфхак поможет вам удержать кухонный аксессуар на месте.

Лайфхак 2: Чтобы улучшить вкус томатного соуса

Вкус томатного соуса улучшит сахар.

Если вы приготовили томатный соус и, попробовав его, обнаружили, что он слишком кислый, добавьте туда чайную ложку сахара. Этот вариант как нельзя лучше подходит для людей, которые не переживают о калорийности блюда. Однако, если вас беспокоит данный вопрос, то лучше положите вместо сахара обычную соду – она тоже поможет убрать лишнюю кислоту. Половины чайной ложки будет вполне достаточно.

Лайфхак 3: Чтобы уберечь нервы

Подготавливайте продукты для блюда заранее.

Если вы смотрели кулинарные передачи, то, наверное, замечали, что когда повар приступает к приготовлению блюда, все ингредиенты у него уже лежат на столе.

Лайфхак 4: Чтобы пищевая пленка не рвалась и не прилипала к рукам

Такой подход помогает не только сэкономить время, но и уберечь нервы. Если у вас все продукты будут находиться под рукой, то не придется в спешке искать, например, чеснок, который должен был попасть на сковороду еще десять минут назад.

Сделать пищевую пленку прочнее поможет холод.

Согласитесь, очень раздражает, когда пищевая пленка постоянно скручивается, рвется и прилипает к рукам. В такие моменты хочется выбросить это «изобретение» и воспользоваться обычный полиэтиленовым пакетом. Конечно, можно купить специальный держатель с зубчиками, но это лишние расходы. А мы предлагаем вас абсолютно бесплатный и очень удобный вариант: храните пищевую пленку в холодильнике. Под влиянием холода она станет более прочной, не будет быстро рваться и липнуть к рукам.

Лайфхак 5: Чтобы мясо не получилось сухим

После приготовления не нужно сразу резать мясо на кусочки.

После того, как вы пожарили мясо, не нужно сразу разрезать его на порционные кусочки. Дайте стейку 5-7 минут, чтобы он «отдохнул». Если вы этого не сделаете, то блюдо получится очень сухим, так как все соки вытекут на разделочную доску.

Лайфхак 6: Чтобы усилить вкус и аромат специй

Специи нужно обжарить на сковороде для усиления вкуса.

Специи и орехи получатся более вкусными и ароматными, если перед добавлением в блюдо, вы обжарите их на сухой раскаленной сковороде. Процесс жарки вытянет из продуктов эфирные масла, а значит улучшит их вкусовые качества.

Лайфхак 7: Чтобы нарезать десерт аккуратными кусочками

Перед тем, как резать торт, нагрейте нож под горячей водой.

Очень часто при нарезке торта, пирога или чизкейка нож «прилипает» к десерту, в результате чего кусочки получаются неровными и неаккуратными. Чтобы избежать этого, опустите нож в горячую воду на 50-60 секунд, затем достаньте, вытрите насухо и приступайте к нарезке выпечки.

Лайфхак 8: Чтобы приготовить вкусное блюдо

Если блюду не хватает вкуса, добавьте сок лимона.

Попробовали блюдо и поняли, что ему чего-то не хватает? Добавьте кислоты. Это может быть вино, апельсиновый или лимонный сок. Обычно, именно они дарят еде тот неповторимый, завершенный вкус, которого так не хватало изначально.

Лайфхак 9: Чтобы приготовить сочное мясо

Мясо нужно не менее 4 часов мариновать в рассоле.

Практически все мясо, которое готовят в ресторане, профессиональные повара выдерживают несколько часов в рассоле. Конкретное время зависит от вида мяса, а также финального блюда. В среднем, оно варьируется от 4 до 12 часов. Такой кулинарный прием помогает максимально сохранить сочность индейки, курицы или свинины, так как при тепловой обработке мясо не теряет свой сок. Чтобы корочка приобрела насыщенный темный оттенок, а мясо стало ароматным и пряным на вкус, добавьте в рассол любимые специи.

Лайфхак 10: Чтобы сохранить зелень свежей

Зелень нужно хранить в бумажном полотенце.

Чтобы салат оставался свежим на протяжении нескольких дней, воспользуйтесь следующим лайфхаком: возьмите обычный контейнер, застелите дно бумажным полотенцем и положите внутрь зелень. Полотенце будет впитывать излишнюю влагу, которая, обычно, и является причиной быстрой порчи продукта.

Совет: Что касается петрушки, кинзы или укропа, то их, наоборот, нужно завернуть во влажное полотенце и положить на нижнюю полку холодильника. Таким образом, зелень дольше будет оставаться свежей.

Лайфхак 11: Чтобы сделать соус глянцевым

Блеск соусу добавит сливочное масло.

Наверное, вам всегда было интересно, как у профессиональных поваров получается добиться идеальной текстуры и глянцевого блеска соуса. Оказывается, они ждут, пока подлива приготовится, и добавляют в нее несколько кусочков холодного сливочного масла. Самое главное – не давать ему кипеть. Подождите, когда масло полностью растает, и сразу снимайте соус с плиты.

Лайфхак 12: Чтобы приготовить вкусную подливу

Вкусную подливу поможет получить процедура деглазирования.

Не торопитесь мыть сковороду после обжарки мяса, рыбы или любых других продуктов. Лучше налейте в нее немного жидкости, например, вина или бульона, чтобы получить базовый соус, который можно будет добавить в подливу, суп для получения насыщенного вкуса. Данная кулинарная техника называется деглазирование, и часто используется на профессиональных кухнях.

Лайфхак 13: Чтобы предотвратить чрезмерное образование пены

Деревянная ложка, лежащая поперек кастрюли, не даст пене "сбежать".

Представьте себе ситуацию: вы ставите на плиту вариться бульон, а сами уходите стирать, убирать или поговорить по телефону. Когда вы возвращаетесь на кухню, то обнаруживаете, что жидкость закипела, а пена уже выпачкала всю плиту и кастрюлю. Знакомо?

Чтобы не приходилось сидеть и «караулить», когда же приготовится бульон, просто положите поверх кастрюли деревянную ложку. Она не даст пене накапливаться.

Лайфхак 14: Чтобы не выбрасывать неиспользованную зелень

Залейте зелень маслом и заморозьте, чтобы получить заправку для салата.

Если у вас осталось немного зелени, но вы не собираетесь использовать ее в ближайшее время, попробуйте следующий кулинарный лайфхак: возьмите обычные формы для льда, уложите в них порезанную петрушку или укроп, залейте любым маслом, которое вы используете для заправки салатов и отправьте в морозилку. Когда в следующий раз будете делать салат, просто положите в него эту заготовку и перемешайте ингредиенты.

Лайфхак 15: Чтобы быстро почистить овощи и фрукты

Чистку овощей и фруктов облегчит микроволновка.

Тратите много времени на очистку овощей и фруктов? Попробуйте сделать на них надрезы в виде крестика и отправьте в микроволновку на 20-30 секунд. По истечении времени, достаньте продукты и снимите кожуру руками за считанные секунды.

Лайфхак 16: Чтобы высушить мясо

Мясо можно высушить обычным бумажным полотенцем.

Если вы хотите приготовить мясо с аппетитной хрустящей корочкой, то его нужно просушить перед тем, как класть на раскаленную сковороду. Причем, этот совет относится к любому виду мяса, вне зависимости от того, что у вас лежит в холодильнике – свинина или курица. Профессиональные повара советуют использовать для сушки бумажное полотенце, так как данное приспособление является наиболее бюджетным и эффективным.

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