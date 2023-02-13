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Подкормка, которая поможет домашним цветам зацвести

Подкормите все свои домашние цветы всего одним удобрением, и они вновь зацветут! Эта подкормка полностью натуральная, она содержит большинство необходимых растениям веществ: азот, фосфор, калий, магний, бор, марганец.

Подкормка, которая поможет домашним цветам зацвести

Возьмите 2 ст. л. костной муки, влейте 1 л чистой воды, тщательно перемешайте.

Подкормка, которая поможет домашним цветам зацвести

Пролейте удобрение по влажноватой земле всех комнатных цветов. Одной такой подкормки будет достаточно, чтобы укрепить растения и дать им необходимое питание на долгое время!

Подкормка, которая поможет домашним цветам зацвести
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