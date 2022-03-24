18 ностальгических фото, которые поймут только те, чье детство прошло в мятежных 90-х

Фотографии, которые оценят те, кто вырос в 90-х.

1. Коротко о моде тех времен: «Что попало, то и надевай»

Детская мода сейчас и тогда.

2. Мало, кто мог позволить себе купить любой понравившийся компакт-диск, поэтому их активно переписывали, а список композиций записывали на обороте

Список, записанных песен.

3. «Интернет? Нет, такой игры у меня не было!»

Лучшие компьютерные игры до появления интернета.

4. Грязные, иногда опасные, но всегда веселые игры во дворе

5. В 90-х, чтобы передать кому-то сообщение, мы его писали. Представьте себе, действительно писали ручками на бумаге!

Сообщения в 90-х.

6. Такая вот программа для хранения любимых композиций

Папка для дисков.

7. «Клади две, у меня редкая!»

Коллекция фишек - предмет гордости и главный атрибут азартных игр всех мальчишек.

8. Карточки «Титаник» и красавчик Леонардо Ди Каприо, по которому сходили с ума все девчонки

Карточки «Титаник».

9. «Да, современные часы гораздо долговечнее тех, что были у детей 90-х. Обычно, их не было уже через пару часов...»

Часы тогда и сейчас.

10. «Какой фильм возьмем на выходные: «Такси» или «Крепкий орешек»?»

Пункт проката видеокассет.

11. Модные, но такие не практичные!

Очень модные джинсы.

12. «Покормил, полечил, поиграл, спать уложил и так по кругу!»

Все радости «материнства» с Тамагочи.

13. Змейка - игра всех времен!

Увлекательная игра.

14. Замок моего детства!

Сказочный замок из покрывал.

15. Эти заколки шевелили крылышками, как настоящие бабочки

Любимые заколки девочек.

16. «Вот это я понимаю - подарок!»

Отличный подарок.

17. «Ой, не ту цифру накрутил, придется перенабирать!»

Стационарный телефон.

18. «Друзья», «Район Беверли-Хиллз», «Элен и ребята» - с ними любой вечер становился веселее

Лучшие сериалы, которые не забылись до сих пор.

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