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18 ностальгических фото, которые поймут только те, чье детство прошло в мятежных 90-х


Фотографии, которые оценят те, кто вырос в 90-х.

Фотографии, которые оценят те, кто вырос в 90-х.

Ностальгия по детству есть у каждого. Тогда и деревья были больше, и времена веселее. А уж какие игры... Что и говорить. Сегодня мы собрали 18 ностальгических фотографий, которые поймут только те, чье детство прошло в мятежных 90-х.

1. Коротко о моде тех времен: «Что попало, то и надевай»


Детская мода сейчас и тогда.

Детская мода сейчас и тогда.

 

2. Мало, кто мог позволить себе купить любой понравившийся компакт-диск, поэтому их активно переписывали, а список композиций записывали на обороте


Список, записанных песен.

Список, записанных песен.

 

3. «Интернет? Нет, такой игры у меня не было!»


Лучшие компьютерные игры до появления интернета.

Лучшие компьютерные игры до появления интернета.

 

4. Грязные, иногда опасные, но всегда веселые игры во дворе


Уличное детство.

Уличное детство.

 

5. В 90-х, чтобы передать кому-то сообщение, мы его писали. Представьте себе, действительно писали ручками на бумаге!


Сообщения в 90-х.

Сообщения в 90-х.

 

6. Такая вот программа для хранения любимых композиций


Папка для дисков.

Папка для дисков.

 

7. «Клади две, у меня редкая!»


Коллекция фишек - предмет гордости и главный атрибут азартных игр всех мальчишек.

Коллекция фишек - предмет гордости и главный атрибут азартных игр всех мальчишек.

 

8. Карточки «Титаник» и красавчик Леонардо Ди Каприо, по которому сходили с ума все девчонки


Карточки «Титаник».

Карточки «Титаник».

 

9. «Да, современные часы гораздо долговечнее тех, что были у детей 90-х.
Обычно, их не было уже через пару часов...»


Часы тогда и сейчас.

Часы тогда и сейчас.

 

10. «Какой фильм возьмем на выходные: «Такси» или «Крепкий орешек»?»


Пункт проката видеокассет.

Пункт проката видеокассет.

 

11. Модные, но такие не практичные!


Очень модные джинсы.

Очень модные джинсы.

 

12. «Покормил, полечил, поиграл, спать уложил и так по кругу!»


Все радости «материнства» с Тамагочи.

Все радости «материнства» с Тамагочи.

 

13. Змейка - игра всех времен!


Увлекательная игра.

Увлекательная игра.

 

14. Замок моего детства!


Сказочный замок из покрывал.

Сказочный замок из покрывал.

 

15. Эти заколки шевелили крылышками, как настоящие бабочки


Любимые заколки девочек.

Любимые заколки девочек.

 

16. «Вот это я понимаю - подарок!»


Отличный подарок.

Отличный подарок.

 

17. «Ой, не ту цифру накрутил, придется перенабирать!»


Стационарный телефон.

Стационарный телефон.

 

18. «Друзья», «Район Беверли-Хиллз», «Элен и ребята» - с ними любой вечер становился веселее


Лучшие сериалы, которые не забылись до сих пор.

Лучшие сериалы, которые не забылись до сих пор.

 

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18 ностальгических фото, которые поймут только те, чье детство прошло в мятежных 90-х

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18 ностальгических фото, которые поймут только те, чье детство прошло в мятежных 90-хПодписаться на мой Instagram
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