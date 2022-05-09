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15 больших и маленьких проблем, с которыми легко справится кубик льда


15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

 

Температура «за бортом» с каждым днём неумолимо ползёт вниз. И первые морозы, пускай ещё немного стесняясь, уже готовы вот-вот нагрянуть в гости в наши края. Скоро льда на улице будет, хоть отбавляй, совсем не в радость. А мы все равно предлагаем вам 15 уважительных причин, почему стоит запастись льдом дома даже в лютые морозы. Ведь это бесплатное средство умеет творить настоящие чудеса! И сэкономит вам немало денег и нервов.

Лайфхаки нынче в моде. А лайфхаки бюджетного, антикризисного характера – вообще нарасхват. Ведь как часто мы даже не подозреваем, что эффективное решение многих бытовых мелочей или вопросов красоты и здоровья всё это время было у нас под рукой. И стоило копейки, а то и вовсе ничего. Совсем, как кубики льда, которые быстро помогут справиться с целым списком мелких неприятностей. Закиньте форму с водой в морозильник уже сейчас, чтобы без труда…

1. Поливать растения в подвесных вазонах


15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

 

Не можете дотянуться до вон того горшка? Повесьте его, наконец-то, ниже! Или просто закиньте в вазон или его поддон парочку кубиков льда. Растаяв, они эффективно напоят зелёного любимца.
Лайфхак также отлично работает в случае с «живой» новогодней ёлкой или сосной.

2. Выщипывать брови без боли


15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

 

Ладно, немного больно таки будет и придётся потерпеть. Но облегчить муки красоты можно: сразу после процедуры приложите к коже кубик льда. Это поможет буквально «заморозить» неприятные ощущения и убрать покраснения.

3. Привести ковёр в порядок


15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

 

Любые перестановки мебели неизбежно оставляют на мягком ковре нелицеприятные вмятины. Благо, справиться с ними не сложно. Просто положите на примятое место кубик льда, подождите, пока он растает, и щёткой зачешите «залысину».

4. Оказать «первую помощь» от пятен на одежде


15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

 

Опять посадили пятно от горчицы или майонеза на пиджак? Серьёзно, завязывайте с фастфудом во время обеденного перерыва! А если действительно серьёзно, то прежде, чем бежать застирывать пятно от еды (особенно, если такой возможности нет в принципе), потрите его кубиком льда. Это не позволит жидкости или жиру въесться глубоко в волокна.

5. Разгладить складки на одежде


15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

 

Утюг бессилен против глубоких складок? Отключите его на минутку, заверните кубик льда в марлю и буквально вотрите его в проблемные участки. Возвращайтесь к глажке и наслаждайтесь результатом.

6. Или «разгладить» мешки под глазами


15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

 

Лайфхак, известный нашим мамам ещё задолго до этих ваших интернетов. Приложите кубики льда к отекшим векам, чтобы расправиться с «мешками». Только предварительно заверните лёд в мягкую марлю или ватный диск, чтобы не поцарапать нежную кожу вокруг глаз.

7. Замаскировать неприятный вкус лекарств


15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

 

Какие бы ароматизаторы не придумали фармацевты, дети всё равно воротят нос от большинства «не вкусных» лекарств. Предложите чаду пару раз лизнуть кубик льда (не рассасывать и не глотать!): это слегка заморозит рецепторы, и даже сироп от кашля покажется чуть менее противным.

8. Помыть вазы с высоким и узким горлышком


15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

 

Пара кубиков льда, четверть стакана соли, долго и хорошо взбалтываем – и ваза снова чистая и напрочь избавлена от неприятного запаха.

9. Вытащить занозу без боли


15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

 

Ещё один родительский лайфхак: чтобы снизить процент криков и истерик в процессе извлечения занозы, предварительно «заморозьте» участок кожи, протерев его кубиком льда.

10. Охладить комнату


15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

 

Миска со льдом перед включенным вентилятором – это почти бюджетный кондиционер. Вряд ли вы воспользуетесь этим советом прямо сейчас, но ведь и лето не за горами.

11. Помочь животным справиться с жарой


15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

 

Тоже летняя хитрость. Четвероногие куда проще перенесут июльский зной, если вы позаботитесь о них и добавите в миску с водой пару кубиков льда.

12. Сделать соус для салата более кремовым


15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

 

Обращали внимания, что в ресторанах заправка к салату всегда имеет особую, кремовую консистенцию? Добиться такого же эффекта на кухне не сложно. Поместите готовый соус или все его ингредиенты в одну ёмкость, положите туда же кубик льда, закройте ёмкость и хорошенечко встряхните. Не ждите, пока лёд растает, а достаньте его ложкой. Заправляйте салат и наслаждайтесь комплиментами в адрес ваших кулинарных способностей.

13. Сузить поры на лице и помочь в борьбе с прыщами


15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

 

Чтобы болезненный прыщ поскорее ушёл и больше не возвращался, приложите к нему кубик льда и слегка, без усилий потрите место высыпания в течение нескольких минут. Это поможет сузить поры и буквально вытолкнуть всё их нелицеприятное содержимое наружу. Таким же образом можно обрабатывать кожу после механической чистки, чтобы отсрочить появление новых покраснений.

14. Очистить следы жвачки с одежды


15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

 

Жвачка на джинсах звучит, как приговор. Если уж «вляпались», не спешите паниковать. Протрите поражённый участок кубиком льда, чтобы жвачка затвердела, а после отскребите её с помощью ложки.

15. Разогреть рис в микроволновке


15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

15 проблем, с которыми легко справится кубик льда

 

Казалось бы, что сложного? Но вы замечали, что если поставить рис в микроволновку, он, в большинстве случаев, сильно подсыхает и становится не таким уж вкусным? Проблема решается кубиком льда. Положите его сверху на горку риса в тарелке и отправляйте на разогрев. Дополнительное «увлажнение» отлично скажется на вкусе. Проверьте.

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15 больших и маленьких проблем, с которыми легко справится кубик льда

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15 больших и маленьких проблем, с которыми легко справится кубик льдаПодписаться на мой Instagram
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