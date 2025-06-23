Для чего в некоторых советских многоэтажных делали сквозные подъезды

В некоторых советских многоэтажных домов можно увидеть подъезды со сквозным проходом. Чаще всего такие встречаются в сериях II-49 и П-46, а также некоторых других, менее распространенных. Большая часть таких зданий была возведена с 1965 по 1985 годы. Для чего же в принципе был нужен в советском доме сквозной подъезд.

1. Экономия времени

2. Разгрузка и загрузка

3. Для дворника

4. Для бомбоубежищ

5. Пожарная безопасность