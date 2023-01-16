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10 глупейших заблуждений, которые принимают за правду

10 глупейших заблуждений, которые принимают за правду

1. Красный цвет раздражает быков. Быки безразличны к красному цвету, они вообще почти не различают цвета.

2. Томас Эдисон изобрел лампочку. До Эдисона было много изобретателей лампы накаливания. Самый известный из них — Лодыгин Александр Николаевич, получивший патент на нитевую лампу.

3. Чистая вода — лучший проводник электричества. Чистая вода не так уж и хорошо проводит электричество, потому что необходимые для этого ионы солей, минералы, грязь и другие субстанции просто не содержатся в дистиллированной воде.

4. Хамелеон сливается с окружающей средой. Обычно хамелеон меняет цвет ради общения с представителями своего вида, а не для маскировки.

5. В Средние века люди жили до 30 лет. Средняя продолжительность жизни составляла приблизительно 30 лет, но это из-за высокой смертности среди младенцев. Продолжительность жизни доживших до 21 в среднем составляла 54–65 лет.

6. Молния никогда не ударяет в одно место дважды. Молния бьет два раза в одно и то же место. Вероятность этого составляет 45%.

7. «Бумажные» деньги сделаны из бумаги. Купюры делают из хлопка и льна. А в некоторых странах — из пластика.

8. Страус прячет голову в песок. Страусы не прячут голову в песок. В случае опасности они падают на землю и притворяются мертвыми.

9. У осьминога 8 ног. По данным биологов сети океанариумов Sea Life, у осьминогов 2 ноги и 6 рук.

10. Цифры придумали арабы. Арабские цифры придумали не арабы — их придумали в Индии. Название образовалось исторически, из-за того что именно арабы распространили информацию о цифрах через Северную Африку и Испанию в Европу.

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10 глупейших заблуждений, которые принимают за правду

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10 глупейших заблуждений, которые принимают за правдуПодписаться на мой Instagram
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