10 глупейших заблуждений, которые принимают за правду
1. Красный цвет раздражает быков. Быки безразличны к красному цвету, они вообще почти не различают цвета.
2. Томас Эдисон изобрел лампочку. До Эдисона было много изобретателей лампы накаливания. Самый известный из них — Лодыгин Александр Николаевич, получивший патент на нитевую лампу.
3. Чистая вода — лучший проводник электричества. Чистая вода не так уж и хорошо проводит электричество, потому что необходимые для этого ионы солей, минералы, грязь и другие субстанции просто не содержатся в дистиллированной воде.
4. Хамелеон сливается с окружающей средой. Обычно хамелеон меняет цвет ради общения с представителями своего вида, а не для маскировки.
5. В Средние века люди жили до 30 лет. Средняя продолжительность жизни составляла приблизительно 30 лет, но это из-за высокой смертности среди младенцев. Продолжительность жизни доживших до 21 в среднем составляла 54–65 лет.
6. Молния никогда не ударяет в одно место дважды. Молния бьет два раза в одно и то же место. Вероятность этого составляет 45%.
7. «Бумажные» деньги сделаны из бумаги. Купюры делают из хлопка и льна. А в некоторых странах — из пластика.
8. Страус прячет голову в песок. Страусы не прячут голову в песок. В случае опасности они падают на землю и притворяются мертвыми.
9. У осьминога 8 ног. По данным биологов сети океанариумов Sea Life, у осьминогов 2 ноги и 6 рук.
10. Цифры придумали арабы. Арабские цифры придумали не арабы — их придумали в Индии. Название образовалось исторически, из-за того что именно арабы распространили информацию о цифрах через Северную Африку и Испанию в Европу.
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