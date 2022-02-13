Все произошло совершенно случайно: Нелепые смерти знаменитых людей

Слева: актер Брэндон Ли, справа: иллюзионист Гарри Гудини.
Порой, пересматривая киноленты с захватывающим сюжетом, зрители удивляются фантазии сценаристов. Те часто «заставляют» героев погибать по невероятному стечению обстоятельств. Однако в реальной жизни случается и не такое. В этом обзоре собраны самые нелепые смерти знаменитых людей.
Эсхил
Эсхил - древнегреческий драматург. | Фото: liveinternet.ru.
Древнегреческого драматурга Эсхила называют отцом европейской трагедии. Он умер на 69 году жизни. Судя по сохранившимся хроникам, он умер от... черепахи. Орел схватил пресмыкающееся, поднял в небо и сбросил на камни, чтобы разбить панцирь. Черепаха Он сбросил черепаху вниз. Она упала прямо на голову Эсхила.
Алан Пинкертон
Детектив Алан Пинкертон. | Фото: copypast.ru.
Во второй половине XIX века за деятельностью детектива Алана Пинкертон следили все газеты. Он блестяще раскрывал заговоры и находил преступников. Как-то раз господин Пинкертон прогуливался по улице и, споткнувшись, прикусил язык. Эта небольшая ранка привела к тому, что сыщик скоропостижно умер от гангрены.
Айседора Дункан
Американская танцовщица-новатор Айседора Дункан.
Прекрасная танцовщица-новатор любила эффектные появления и прощания. Судьба за это сыграла с ней злую шутку. 14 сентября 1927 года Айседора Дункан находилась в Ницце. Она собиралась совершить прогулку по городу. Женщина надела свой любимый длинный красный шарф, села в автомобиль и выкрикнула слова: «Прощайте, друзья! Я иду к славе!» После этого машина тронулась. Внезапно конец шарф накрутился на ось колеса, став для Айседоры удавкой.
Гарри Гудини
Гарри Гудини - американский иллюзионист.
Однажды трое студентов подошли к известному иллюзионисту Гарри Гудини. Один из них спросил, можно ли его ударить в живот, чтобы убедиться в стальном прессе фокусника. Гудини в этот момент о чем-то задумался и машинально кивнул в ответ. Когда студент ударил иллюзиониста в живот, тот совершенно не ожидал удара. Тут же он снова напряг пресс и принял еще два удара. Студенты ушли довольными, а для Гудини пропущенный удар стал фатальным. Он спровоцировал разрыв аппендикса и последовавший за ним перитонит. Антибиотиков тогда еще не было, и Великий Гудини скончался.
Анатолий Ромашин
Анатолий Владимирович Ромашин - российский и советский актер. | Фото: kino-teatr.net.
Советский и российский актер Анатолий Владимирович Ромашин в день своей кончины находился на даче. Он решил спилить сосну. Когда дело было почти сделано, актер не рассчитал, куда именно должно упасть дерево. К несчастью, оно повалилось в ту сторону, где стоял Ромашин, и его придавило.
Брэндон Ли
Брэндон Ли - актер, сын Брюса Ли. | Фото: s-media-cache-ak0.pinimg.com.
Брэндону Ли пришлось нелегко пробивать себе путь в Голливуд, ведь его поначалу все воспринимали только как сына прославленной звезды Брюса Ли. Когда наконец слава пришла к актеру, случилось непоправимое. В 1993 году Брэндон Ли работал над фильмом «Ворон». Во время одной из сцен Майкл Масси, игравший антагониста главного героя, выстрелил в актера из револьвера. В стволе оружия была заглушка, которую никто не заметил. В момент выстрела она ранила Брэндона в живот. Обширное кровоизлияние не позволило врачам вернуть актера с того света.
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