8 малоизвестных автомобилей, совершивших революцию в автопроме

Chrysler Town & Country Steer.
В истории автомобильной промышленности были автомобили знаковые для автопрома, но малоизвестные любителям техники. В нашем обзоре "восьмёрка" машин, совершивших в своё время революцию в мире авто и задавших на многие десятилетия моду на дизайн и стиль или впервые ставших воплощением интересных технологических решений.
1. Pontiac X-400
Pontiac X-400.
Многие люди видели этот автомобиль если не в живую, то хотя бы на экранах телевизоров. Малоизвестный Pontiac X-400 созданный в начале второй половины XX века стал основой для работы дизайнеров многих автомобильных компаний. В их числе была и американская компания General Motors. Для нее дизайн этого творения стал «стандартом» на несколько десятилетий.
2. Ford Falcon
Ford Falcon.
Сегодня линейка Ford Falcon достаточно известна по всему миру. Однако на заре своего становления «Соколы» не пользовались большой популярностью. Производиться линейка машин с 1960-х годов и за это время подарила автопрому множество инноваций, в частности популяризировала двигатели класса V12 на полноразмерных авто.
3. Chrysler Town & Country Steer
Chrysler Town & Country Steer.
В США достаточно большой популярностью в определенных кругах пользуются автомобили Chrysler с головами быка на капоте. Сейчас голова быка – это атрибут дизайна и крепится она прямо на заводе. Однако появлением таких автомобилей мы обязаны человеку по имени Ли Карилло, оборудовавшему таким образом свой Chrysler еще в 30-40-е года XX столетия.
4. DeSoto Adventurer II
DeSoto Adventurer II.
Красавчик DeSoto Adventurer II созданный в Италии в середине прошлого столетия, к сожалению не пользовался большим спросом среди современник. Причиной тому была высокотехнологичная по тем временам начинка, которая буквально обогнала свое время. А когда речь заходила о V8 двигателе DeSoto – выражение «обогнать свое время» приобретало очень букевальный характер.
5. Packard Predictor
Packard Predictor.
Линейка автомобилей Packard просуществовала с 1954 по 1962 год. Несмотря на недолгое существование, марка Packard успела подарить автопрому множество инновационных технических элементов и элементов дизайна, что использовались другими производителями в последующее десятилетие.
6. Mercury XM-800
Mercury XM-800.
Концептуальный Mercury XM-800 к сожалению так и остался концептом. Тем не менее, машина подарила автопрому несколько инноваций в области дизайна кузова и устройства салона. Показана машина была в 1954 году на ежегодном автосалоне в Чикаго.
7. Posies Aeroliner
Posies Aeroliner.
Линейка автомобилей Posies Aeroliner была создана в 30-е годы XX столетия и фактически стала родоначальником современных спорткаров. Несмотря на невысокую популярность, выпускались машины этой линейки аж 50 лет, без внесения серьезных технических инноваций в конструкцию.
8. Buick Y-Job
Buick Y-Job.
Вот самый неизвестный автомобиль в истории автопрома - Buick Y-Job. Он был рожден концептом и стал лишь концептом, потому что такова была его роль. Представлен в Buick Y-Job был в 1938 году. Он стал носителем новых идей и радикальных решений. Но куда интереснее то, что это первый в истории человечества автомобильный концепт.
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