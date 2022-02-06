Предметы советской эпохи, о назначении и важности которых современная молодежь догадается с трудом

Предметы быта советской эпохи.

Эти сервизы и статуэтки непременно выставлялись в открытые серванты

Хор рыбок в разных цветовых вариантах.

Считалось, что семь слонов принесут удачу и благополучие в дом.

Светящиеся в темноте орлы и медведи всегда стояли на видном месте.

Такие школьные принадлежности были у каждого школьника необъятной страны

Подставка для книг, обязательный предмет на парте школьника.

Набор чернильниц и специальных ручек для письма.

Папки с буквами и цифрами для первоклашек.

Металлический конструктор для уроков труда школьников.

Многофункциональная логарифмическая линейка.

Набор для чертежа, главный атрибут уроков геометрии или черчения.

Люди, увлекавшиеся чем-либо, во все времена имели в своем арсенале массу вещей, понятных только им

Фотоаппарат «Зоркий», экспонометр и фотопленка тех времен.

Фотолаборатория в домашних условиях фотографа-любителя.

Очень популярная коллекция фантиков.

Коллекция открыток и бумажных куколок.

Коллекция значков.

Коллекция самолетов.

Коллекция этикеток спичечных коробков.

Коллекция металлических крышек от бутылок.

Модниц и красавиц тех времен советская промышленность тоже не забывала

Фен с шапочкой и жуткой трубой испугает кого угодно.

Плойка действительно напоминает инструмент для пыток.

Тушь для бровей и ресниц.

Безысходность в глазах девушки, но другого-то ничего не было.

Кухонные и бытовые приспособления для облегчения домашнего женского труда

Сифон для того, чтобы дома делать воду с газом.

Сепаратор для отделения сливок от молока.

Ручной миксер помогал при взбивании яиц и коктейлей.

Ручная соковыжималка. Надо быть Геркулесом, чтобы с ее помощью сок выжимать.

Машинка для штопки дыр на колготках.

Самая верная и надежная помощница покупателя советских времен.