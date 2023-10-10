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7 алкогольных сочетаний, которые лучше не пробовать, чтобы на утро не страдать потерей памяти


Не мешай, чтобы не было плохо на утром.

Не мешай, чтобы не было плохо на утром.

Чрезмерное употребление алкогольных напитков – почти всегда вредно для человеческого организма. Тем не менее, глупо отрицать, что алкоголь занимает важное место в гастрономических предпочтениях людей. Он связан с культурой, в частности с праздниками. Поэтому куда важнее не злоупотреблять такими напитками, а также не смешивать для «достижения кондиции» то, что может быть потенциально вредно.


1. Пиво + вино


Такое пьют только энтузиасты.

Такое пьют только энтузиасты.

 

Оба этих алкогольных напитка являются «индивидуалистами» и не терпят в желудке конкуренцию. В лучшем случае (с наибольшей вероятностью) все закончится тем, что рискнувшего сделать для себя такой коктейль, просто стошнит. Приятного в этом мало, особенно для окружающих. Также от такой экзотической смеси будет просто нереальное похмелье.

2. Красное вино на голодный желудок



Не стоит пить просто вино.

Не стоит пить просто вино.

 

В красном вине содержится много танина. Данное вещество является сильнейшим раздражителем, способным повредить слизистую желудка. Употребление такого вина без езды грозит тем, что еще до конца вечера горе-гуляку скрутит от боли в животе. Утром будет еще хуже, так как кроме похмелья ждут еще и проблемы с желудком.

3. Текила + пиво


Не самая лучшая смесь..

Не самая лучшая смесь..

 

Спиртным злоупотреблять вредно и плохо, а текилой и вовсе противопоказано даже в самых исключительных ситуациях. Суровое похмелье на утро будет обеспечено целым набором альдегидов с примесью метилового спирта. Что же касается пива, то как уже было отмечено выше – оно не терпит любой конкуренции в желудке.

4. Пиво под сигареты на пустой желудок


Ошибка очень многих людей.

Ошибка очень многих людей.

 

Нехитрое и весьма популярное сочетание «развлекательных» элементов вечеринки, которое может закончиться очень плохо для человека. Наутро гарантирована диарея и сильнейшая головная боль. Все потому, что сигареты значительно усилят обезвоживание организма, который и так будет страдать от нехватки еды и воздействия спиртного.

5. Пиво + водка


Деньги, выброшенные на ветер.

Деньги, выброшенные на ветер.

 

Водка без пива – деньги на ветер. Выражение это конечно красивое, но придерживаться его по жизни не стоит. Такая смесь становится причиной жесточайшего опьянения. Чистый алкоголь под воздействием пива очень быстро впитается в кровь. В лучшем случае «перебравший» просто мирно заснет где-нибудь в укромном месте.

6. Анисовые напитки + мятный ликер


Не дамские напитки.

Не дамские напитки.

 

«Дамские» напитки широко известны тем, что способны подарить совсем не «дамское» похмелье. А все благодаря широкому использованию ароматизаторов и красителей. Смесь с ликером способна подарить не только головную боль, но и изменение цвета лица на зеленый (буквально). Забавно, что изменения наступают достаточно быстро, возможно еще до утра.

7. Водка + красное вино


Водку с вином пьют только романтики.

Водку с вином пьют только романтики.

 

Наверное, самая «экзотическая» и вместе с тем худшая комбинация из возможных. Вино будет высасывать из организма жидкость и ослаблять слизистую желудка, в то время как водка станет идеальным катализатором всех этих процессов, максимально усугубив их.

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7 алкогольных сочетаний, которые лучше не пробовать, чтобы на утро не страдать потерей памяти

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7 алкогольных сочетаний, которые лучше не пробовать, чтобы на утро не страдать потерей памятиПодписаться на мой Instagram
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