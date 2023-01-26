11 выдающихся личностей, которые не нашли вторую половину и ушли в мир иной девственниками

Несмотря на то, что для большинства людей интимная близость – залог долгих и счастливых отношений, некоторые всё-таки по той или иной причине предпочли воздержаться от плотских утех. Впрочем, исключением не стали и выдающиеся личности, которые сделали свой выбор далеко не в пользу половой жизни, так и оставшись девственниками до конца своих дней.
1. Мать Тереза
Мать Тереза. \ Фото: google.com.
Мать Тереза посвятила свою жизнь служению бедным и нуждающимся, и это в сочетании с религиозными убеждениями строгого католического характера удерживало её от интимной близости.
Римско-Католическая Конгрегация, которую она основала, называлась «Миссионеры милосердия». Главной задачей организации было призвать и вразумить четыре с половиной тысячи сестёр придерживаться не только целомудрия, но и бедности, послушания. Ко всему прочему женщины должны были оказывать искреннее бесплатное служение беднейшим из бедных.
Мать Тереза с детьми. \ Фото: dowym.com.
Она признана католической церковью Святой и была удостоена Нобелевской премии мира за своё служение. Вопреки своим убеждениям она была немного противоречива, выступая против контрацепции и абортов.
2. Королева Елизавета I
Королева Елизавета I. \ Фото: sites.google.com.
Дело не в том, что у королевы Елизаветы I не было своей доли поклонников, у неё было много предложений руки и сердца, но она отказала всем. В дополнение к тому, что её называли «королевой-девственницей», было также сказано, что она была бесплодна.
Но, может быть, у неё просто не было времени и желания заводить отношения, потому что сама по себе её история весьма запутанная.
Добрая королева Бесс. \ Фото: inquiremedia.co.uk.
Её мать была обезглавлена, когда Бесс была ребёнком, что прочно закрепило за ней ярлык «незаконнорождённой». Впрочем, казнь молодой мачехи потрясла девочку не менее, чем смерть матери. Случившее надолго отложилось в памяти маленькой Елизаветы, которая раз и навсегда вынесла и уяснила для себя урок, что увлечения мужчинами – полбеды, в то время, как замужество – полная зависимость от мужа. А она явно была против подобного, следовательно, ещё в раннем возрасте у неё сформировалась неприязнь к браку.
Свободолюбивая, со стальными нервами и железной хваткой, она была прекрасным политиком и правителем, не желающим делить власть с мужчинами, жаждущими заполучить не только руку и сердце королевы, а и полный контроль над ней и страной.
История Елизаветы I до сих пор остаётся самой настоящей загадкой, но она до конца своих дней и даже на смертном ложе твердила о том, что чиста и невинна.
Впрочем, некоторые источники постоянно приводят различного рода опровержения того, что Бесс была девственницей. По одной из версий, Елизавета тайно встречалась с Робертом Дадли и у них родился сын, который был отдан няней королевы в семью Роберта Саузерна.
3. Иммануил Кант
Иммануил Кант. \ Фото: aforismi.meglio.it.
Немецкий философ Иммануил Кант был чрезвычайно сосредоточен, когда дело доходило до его исследований и теорий. И совсем неудивительно, что он считается центральной фигурой современной философии. Хотя Кант скептически относился к религии и впоследствии его называли атеистом, он воспитывался на строгом и буквальном толковании Библии. Но становление всемирно известным философом не оставило ему много времени на свидания, и он умер девственником в возрасте семидесяти лет. Он никогда не был женат, но был довольно популярен как учитель и, как говорили, вёл активную общественную жизнь.
4. Генри Джеймс
Генри Джеймс. \ Фото: oggito.com.
Генри Джеймс привнёс новую атмосферу в повествовательную фантастику, когда он начал писать с точки зрения персонажа, давая возможность разгуляться воображению и сознанию. Он трижды номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Существует несколько различных историй о том, почему Джеймс умер девственником, и сам он называл себя холостяком.
Одна из самых популярных историй гласит, что он был влюблён в свою кузину Мэри, но невротически боялся интимной близости. Другое предположение, что он был геем, но импотентом. В любом случае люди, пересекавшиеся с ним, говорят, что он никогда не заходил слишком далеко ни с одним из полов.
5. Герберт Спенсер
Герберт Спенсер. \ Фото: hi.justinfeed.com.
Философ/биолог/социолог/антрополог Герберт Спенсер был эрудитом, а это означает, что он был чертовски хорош во всём. Кроме, может быть, свиданий. Некоторые рассказывают, что у него был ужасный случай сколиоза, который, по мнению людей, помешал ему когда-либо предаваться плотским утехам. Другие утверждают, что в последние годы своей жизни он был полным ипохондриком, поэтому скорее всего, большую часть своих предполагаемых болезней он попросту придумал. По мере того как он становился старше и более изолированным, его убеждения также становились более консервативными, и он был полностью против женского избирательного права.
6. Ганс Христиан Андерсен
Ганс Христиан Андерсен. \ Фото: bt.dk.
Датский писатель Ганс Христиан Андерсен написал такие рассказы, как «Русалочка» и «Новая одежда императора». Он был большим любителем учить добродетели перед лицом невзгод. Возможно, это понятие было рождено из некоторых его переживаний, например, когда его оскорблял школьный учитель.
В своих дневниках он писал о том, что он был ярым противником интимной близости. Ко всему прочему у него было несколько безответных влюблённостей, о которых он также упоминал в личных записях. Так что великий сказочник так и не познав любви, умерев девственником.
7. Никола Тесла
Никола Тесла. \ Фото: pearltrees.com.
Никола Тесла был великим изобретателем, который дал нам много важной информации о современном электричестве и электротехнике. Но все эти исследования, возможно, имели свою цену. Он также утверждал, что целомудрие поможет ему сохранять остроту ума и следовать очень строгому графику своего времени.
Непревзойдённый гений. \ Фото: naked-science.ru.
Живя большую часть своей жизни в гостиничных номерах в Нью-Йорке, непревзойдённый гений ужинал каждый вечер ровно в 20:10 и хлопал пальцами ног по сто раз за ночь, чтобы стимулировать свой мозг.
Несмотря на все его странности, у него были поклонницы, но он никогда не стремился завести полноценные отношения и семью, считая науку более достойной спутницей.
8. Льюис Кэрролл
Льюис Кэрролл. \ Фото: mentisommerse.it.
Льюис Кэрролл наиболее известен своими работами, такими как «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в зазеркалье».
Но оказывается, что его интерес к молодым девушкам был гораздо больше, чем просто причуда. По слухам, Кэрролла интересовали только дети, а не взрослые отношения любого рода. Да, люди сомневаются, что он мог быть педофилом. По словам одного автора биографии Мортона Н. Коэна: «Мы не можем знать наверняка, насколько сильными были интимные побуждения в основе предпочтения Кэрролла рисовать и фотографировать детей в обнажённом виде. Он утверждал, что это было чисто эстетическое предпочтение. Но учитывая его эмоциональную привязанность к детям, а также его эстетическую оценку их форм, его утверждение, что его интерес был чисто художественным, наивно. Вероятно, он чувствовал больше, чем осмеливался признаться даже самому себе».
Известный писатель. \ Фото: in2english.net.
Также ходили слухи о том, что он был по уши влюблён в реальную Алису, девочку, благодаря которой родилась его легендарная история, всколыхнувшая литературный мир.
Льюис никогда не был женат, всю свою жизнь он посвятил наблюдениям за Элис. Он любовался ею, томно мечтая о том, что однажды они будут вместе.
9. Исаак Ньютон
Сэр Исаак Ньютон. \ Фото: sandesh.com.
Сэр Исаак Ньютон был одним из самых влиятельных учёных, которых когда-либо знал мир. Но он, как вышеупомянутые, тоже не очень интересовался свиданиями. Многие люди подтвердили его девственность, и один французский философ описал его как человека, лишённого страсти. По словам Вольтера, он «никогда не был чувствителен к какой-либо страсти, не был подвержен общим слабостям человечества и не имел никаких отношений с женщинами».
По слухам, у него были тесные отношения с математиком Николасом Фатио де Дуйе, которые внезапно оборвались через три года. Многие приписывают им роман, но так ли это было на самом деле - никто не знает. Поэтому вопрос с девственностью Ньютона остаётся открытым, хотя он до конца своих дней говорил о том, что придерживается целомудренного образа жизни.
10. Жанна д'Арк
Жанна д'Арк. \ Фото: sputnik-georgia.com.
Жанна д'Арк якобы не имела интимной жизни, что дало ей прозвище «девственница-воительница», и она была канонизирована как римско-католическая святая.
История гласит, что Жанна получила видения в возрасте тринадцати лет, которые послали её на миссию, чтобы помочь Франции в Столетней войне с Англией. Яро следующая видению, она большую часть своей короткой жизни посвятила войне, командуя войсками.
Её казнили в возрасте девятнадцати лет, так что даже если она не была равнодушна к телесной близости, то у неё попросту не было времени на неё в те непростые для Франции времена.
После окончания войны был проведён посмертный пересмотр дела Жанны, и в 1456 году её признали невиновной, а её обгоревшие останки были выброшены в реку Сену.
11. Энди Уорхол
Энди Уорхол. \ Фото: nu.nl.
Энди Уорхол был столь же противоречив, сколь и знаменит своим искусством. В основном он возглавлял движение визуального искусства, которое стало известно, как поп-арт. Энди уделял много внимания рекламе и культуре знаменитостей. Помимо живописи, рисунка, фотографии и скульптуры он также снимался в кино, пока его чуть не убили. После того случая у него возникли некоторые проблемы со здоровьем.
Энди частенько говорил о своих предпочтениях: начиная с того, что он был геем и заканчивая тем, что он девственник. При чём второй вариант мелькал в информационно-новостных строчках гораздо чаще, нежели первый. Однако в других сообщениях говорится, что Уорхол лечился от ЗППП в 1960 году.
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