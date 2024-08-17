С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Болтачев
    П....ц умник!25 натуральных пр...
  • Валерий Протасов
    Странно всё это. Какой поворот в умах должен был произойти, чтобы люди отказались мыться!Странные предрасс...
  • Vlad
    Мы и в советские времена знали, что Мацушита военно-промышленный концерн. ЗРК, радары, радиостанции и пр. это их осно...Куда делся японск...

10 невероятно практичных и полезных идей применения скотча


Находим новые применения скотчу.

Находим новые применения скотчу.

В каждом доме есть скотч, а даже ели нет, то достать этот материал совсем не сложно. При помощи скотча можно ремонтировать и делать самые разные вещи, однако в новом обзоре были собраны применения, догадаться до которых самостоятельно может быть очень непросто. Именно поэтому автор решил помочь всем остальным сделать их жизнь еще легче, собрав самые полезные решения в одном видео.

Большинству вещей, можно найти куда больше способов применения, чем может показаться на первый взгляд. Примерно так дела обстоят с такой, казалось бы, тривиальной вещью как скотч. Итак, смотрим новое видео и набираемся хозяйской мудрости.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх