Куда движется Северный полюс

Санта-Клаусу лучше приготовиться к переезду — и подтянуть свой английский. Северный Полюс движется в сторону Лондона, причем довольно быстро. К такому неожиданному выводу пришли ученые сразу нескольких стран, моделирующие состояние нашей планеты на основе данных со спутника GRACE.







Вообще говоря, ничего супернеобычного в движении полюсов планеты нет. Научное сообщество знает об этой тенденции с тех пор, как выяснилось, что Земля не идеально круглая. Кроме того, планета немного раскачивается в пространстве, поскольку вращается вокруг своей оси.







Но естественные колебания Земли становятся, в последнее время, все сильнее. Такие выводы сделали ученые на основе последних полученных данных. Информация об исследовании появилась в крайнем номере Science Advances: сейчас ученые уверены, что колебания планеты усиливаются благодаря человеческой деятельности.







Северный полюс дрейфовал на запад, в сторону канадского Гудзонова залива. Но в 2000 году полюс начал менять направление движения и, в конце концов, направился на восток, причем скорость дрейфа превысила стандартную в два раза.







Теперь научное сообщество уверяет, что ответственность за такое положение дел несет изменение распределения массы на поверхности планеты.







Но как человеческим существам, таким маленьким в масштабе планеты, удалось так существенно повлиять на массу целой планеты? Все просто: баланс воды и льда на суше изменился, благодаря глобальному потеплению.







Быстрая дестабилизация ледового покрова в Гренландии и Антарктиде сыграла здесь значительную роль. Компьютерная модель показала, что повышение уровня воды в Индийском океане и Каспийском море привело к движению Северного полюса в неестественном направлении.







Команда ученых использовала данные о гравитационных аномалиях, полученные со спутника GRACE. Эта информация позволила им сделать выводы о том, что ось Земли особенно чувствительна к изменениям водной массы в средних широтах.







Тревогу вызывает не сам факт движения полюса, но его несомненная взаимосвязь с климатом планеты. Ученые опасаются, что такое положение дел может привести к полномасштабной засухе на территории всей Азии — и очень возможно, наши дети будут слушать сказки о Санте, который живет на Северном полюсе, неподалеку от Пекина.



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