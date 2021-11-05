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Ленивый» дровокол с электроприводом

Ленивый» дровокол с электроприводом

Ленивый» дровокол с электроприводом

Если вам лень махать топором или вы не можете использовать классический способ колки дров по состоянию здоровья, то вам пригодится электродровокол. Изготовить его можно самостоятельно в условиях домашней мастерской. 

Эту интересную идею мы подсмотрели у автора YouTube канала The Metalist.

Основные элементы конструкции изготовлены из металла, а в качестве электропривода используется аккумуляторный шуруповерт. 

Ленивый» дровокол с электроприводом

Электрический дровокол состоит из следующих элементов:Ленивый» дровокол с электроприводом

  • станина с направляющей;
  • опорная площадка;
  • крепление для шуруповерта;
  • ползун с колуном. 

Особенности конструкции самодельного дровокола позволяют использовать это приспособление как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. 

Основные этапы работ

Первым делом надо будет изготовить направляющую для ползуна с колуном. Для этого отрезаем кусок квадратной профильной трубы и вырезаем часть стенки, чтобы получился С-образный профиль. Ползун изготавливаем из профтрубы меньшего размера. 

Ленивый» дровокол с электроприводом

Ленивый» дровокол с электроприводом

Внутрь ползуна вставляем удлиненную гайку, предварительно обточив ее болгаркой, и привариваем при помощи электродуговой сварки.

Ленивый» дровокол с электроприводом

Далее необходимо будет сделать крепление для шуруповерта. Из толстого листового металла вырезаем квадратную заготовку и высверливаем отверстие по центру.

После этого прорезаем паз с одной из сторон и сверлим перпендикулярное отверстие. Нарезаем в нем резьбу. 

Ленивый» дровокол с электроприводом

Ленивый» дровокол с электроприводом

Направляющую привариваем к станине из профильной трубы, используя проставки из листового металла. 

Ленивый» дровокол с электроприводом

К верхней части станины необходимо приварить хомут для крепления шуруповерта, а также ограничители из уголка.

Ленивый» дровокол с электроприводом

Ленивый» дровокол с электроприводом

После этого изготавливаем опорную площадку, которая будет вставляться в нижнюю часть станины. 

Ленивый» дровокол с электроприводом

При необходимости ее можно будет регулировать (опустить или поднять), в зависимости от длины полена или чурки. 

Ленивый» дровокол с электроприводом

В завершении останется только изготовить колун и приварить его к ползуну. Затем красим все элементы конструкции и можно приступать к сборке. 

Ленивый» дровокол с электроприводом

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Пошаговый процесс изготовления и сборки дровокола с электроприводом можно посмотреть в авторском видеоролике ниже. 

 

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