Ленивый» дровокол с электроприводом

Если вам лень махать топором или вы не можете использовать классический способ колки дров по состоянию здоровья, то вам пригодится электродровокол. Изготовить его можно самостоятельно в условиях домашней мастерской.

Эту интересную идею мы подсмотрели у автора YouTube канала The Metalist.

Основные элементы конструкции изготовлены из металла, а в качестве электропривода используется аккумуляторный шуруповерт.

Электрический дровокол состоит из следующих элементов:

станина с направляющей;

опорная площадка;

крепление для шуруповерта;

ползун с колуном.

Особенности конструкции самодельного дровокола позволяют использовать это приспособление как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Основные этапы работ

Первым делом надо будет изготовить направляющую для ползуна с колуном. Для этого отрезаем кусок квадратной профильной трубы и вырезаем часть стенки, чтобы получился С-образный профиль. Ползун изготавливаем из профтрубы меньшего размера.

Внутрь ползуна вставляем удлиненную гайку, предварительно обточив ее болгаркой, и привариваем при помощи электродуговой сварки.

Далее необходимо будет сделать крепление для шуруповерта. Из толстого листового металла вырезаем квадратную заготовку и высверливаем отверстие по центру. После этого прорезаем паз с одной из сторон и сверлим перпендикулярное отверстие. Нарезаем в нем резьбу.

Направляющую привариваем к станине из профильной трубы, используя проставки из листового металла.

К верхней части станины необходимо приварить хомут для крепления шуруповерта, а также ограничители из уголка.

После этого изготавливаем опорную площадку, которая будет вставляться в нижнюю часть станины.

При необходимости ее можно будет регулировать (опустить или поднять), в зависимости от длины полена или чурки.

В завершении останется только изготовить колун и приварить его к ползуну. Затем красим все элементы конструкции и можно приступать к сборке.

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления и сборки дровокола с электроприводом можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.