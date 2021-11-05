Ленивый» дровокол с электроприводом

Если вам лень махать топором или вы не можете использовать классический способ колки дров по состоянию здоровья, то вам пригодится электродровокол. Изготовить его можно самостоятельно в условиях домашней мастерской.
Эту интересную идею мы подсмотрели у автора YouTube канала The Metalist.
Основные элементы конструкции изготовлены из металла, а в качестве электропривода используется аккумуляторный шуруповерт.
Электрический дровокол состоит из следующих элементов:
- станина с направляющей;
- опорная площадка;
- крепление для шуруповерта;
- ползун с колуном.
Особенности конструкции самодельного дровокола позволяют использовать это приспособление как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Основные этапы работ
Первым делом надо будет изготовить направляющую для ползуна с колуном. Для этого отрезаем кусок квадратной профильной трубы и вырезаем часть стенки, чтобы получился С-образный профиль. Ползун изготавливаем из профтрубы меньшего размера.
Внутрь ползуна вставляем удлиненную гайку, предварительно обточив ее болгаркой, и привариваем при помощи электродуговой сварки.
Далее необходимо будет сделать крепление для шуруповерта. Из толстого листового металла вырезаем квадратную заготовку и высверливаем отверстие по центру. После этого прорезаем паз с одной из сторон и сверлим перпендикулярное отверстие. Нарезаем в нем резьбу.
Направляющую привариваем к станине из профильной трубы, используя проставки из листового металла.
К верхней части станины необходимо приварить хомут для крепления шуруповерта, а также ограничители из уголка.
После этого изготавливаем опорную площадку, которая будет вставляться в нижнюю часть станины.
При необходимости ее можно будет регулировать (опустить или поднять), в зависимости от длины полена или чурки.
В завершении останется только изготовить колун и приварить его к ползуну. Затем красим все элементы конструкции и можно приступать к сборке.
Видео по теме
Пошаговый процесс изготовления и сборки дровокола с электроприводом можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.
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