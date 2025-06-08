Простой способ очистить нагар на эмалированной посуде

Эмалированная посуда имеется в наличии в большинстве хозяйств. Данная тара обладает большим количеством достоинств. Однако, с течением времени она очень сильно загрязняется. На поверхности эмалированной посуды неизбежно накапливается нагар и жир. Достаточно один раз запустить ситуацию, чтобы уже совсем скоро процесс очистки превратился в неподъемную задачу.
Существует простой и очень эффективный способ очистки даже запущенной эмалированной посуды. В первую очередь необходимо отправиться в ближайший хозяйственный магазин и приобрести там персоль. После этого следует набрать в кастрюлю чуть больше половины уровня холодной воды и добавить туда две столовые ложки приобретенного средства. Совет: в доме есть парочка грязных жирных полотенец? Персоль поможет очистить и их. Раз уж будет чистить эмалированная посуда, то в нее можно положить перед началом кипячения и грязные полотенца. Таким нехитрым образом получится убить одним камнем сразу двух зайцев и сэкономить уйму времени. Теперь начинаем кипятить воду. Данным процессом занимаемся 5-7 минут. Обязательно контролируйте происходящее, так как очень скоро появится пена, которая начнет переваливать за край посуды. Ее следует заблаговременно убирать, чтобы не произошло загрязнения плиты и пространства вокруг. Делать это можно при помощи ложки и миски. После завершения кипячения, необходимо слить воду из кастрюли в раковину. В кастрюле все еще останутся фрагменты загрязнения. Они убираются при помощи ненужной зубной щетки и обычной губки без использования каких-либо дополнительных «специальных» средств., чтобы избавиться окончательно от остатков персоли.
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