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Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Состояние экологии в Китае уже много лет является огромной проблемой. Крупные города зачастую неделями затянуты пеленой густого смога, жители вынуждены носить защитные маски или вовсе не выходить на улицы. Основными источниками антропогенных аэрозольных загрязнений воздуха являются теплоэлектростанции и предприятия, потребляющие уголь.

Китайские власти активно борются с подпольными сталелитейными заводами в Китае, работающими на угле. Они разбросаны по сельской местности, и побороть их не всегда выходит.

Вместе с фотографом-обладателем различных премий Кевином Флаером мы посетим один такой подпольный сталелитейный завод во Внутренней Монголии.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае


На Китай приходится почти 30 процентов мирового загрязнения углеродами. (Фото Kevin Frayer):

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Такие заводы, скорее, не подпольные, а нелегальные. Принцип простой: хозяева платят взятки инспекторам и продолжают работать дальше.
А вот и уголь, который всё загрязняет. Загружаем его в печь.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

И наблюдаем за огнем… (Фото Kevin Frayer):

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Горящий уголь и подпольный завод ночью выглядят очень эффектно. (Фото Kevin Frayer):

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Про экологию здесь можно не говорить.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Пока в печи горит уголь, из нее вытекает расплавленный метал.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Здесь почти, как в аду, но красиво. Если долго не находиться рядом

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Рабочий нелегального сталелитейного завода.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Расплавленный металл и дым коромыслом.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Расплавленный металл оставляет в воздухе вредные газы.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Расплавленная сталь.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Так выглядит работа подпольного сталелитейного завода ночью.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Текущая сталь.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Расплавленную сталь разливают по формам. Днем…

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

…и ночью.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Перекур. Хуже не будет.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Готовые стальные слитки из формы.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Фактурные механизмы.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

С отходами производства особо не заморачиваются, а просто вываливают неподалёку.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Свалка отходов с подпольного сталелитейного завода.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Китай является крупнейшим потребителем и производителем стали и угля. По планам, в ближайшие пять лет Китай сократит производство стали на 100-150 миллионов тонн, угля — на 500 миллионов тонн.

Подпольные сталелитейные заводы в Китае

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