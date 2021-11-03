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Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

Делая ремонт, владельцы жилья обычно засматриваются на классные дизайнерские решения в каталогах, но не все они идеально вписываются в реалии конкретной квартиры. Дабы сохранить нервы читателей и уберечь их от ошибок, в этой статье мы разберем несколько пунктов, которые можно взять на заметку и никогда не повторять.
Меня зовут Марина, и специально я подготовила список промахов, которые совершили я и мои близкие во время ремонта. Возможно, вам он пригодится и поможет избежать раздражающих переделок и лишних трат. А дочитав до бонуса в конце, узнаете, почему необходимо делать тщательную проверку квартиры еще до начала ремонта.

Маркое зеркало с подсветкой


Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

«Хочу зеркало с подсветкой, чтобы было удобно краситься!» — это было, пожалуй, самое главное желание, которое я хотела исполнить именно при планировании ванной. На деле это оказалось и правда классно: все хорошо видно, да и в целом смотрится стильно. Но вот только каждый раз, когда в процессе умывания вы нажимаете на кнопку, на стекло попадают капли. Оттирать такое зеркало можно по несколько раз в день, но следы будут появляться снова и снова.

Незаконченный рисунок на плитке



Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

Предыдущие владельцы квартиры решили сэкономить на плитке с рисунком и положить ее только на части стены в ванной.
Предполагалась, что тумбочка с раковиной просто закроют этот отрезок, — незачем выкладывать до конца. В итоге выбрали совсем другую тумбочку — и недоделка вскрылась.

Одна розетка на всю ванную комнату



Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

«Зачем много розеток в ванной? Сделаем одну!» — подумали предыдущие жильцы и сильно ошиблись. Когда заехали мои знакомые, оказалось, что включать бойлер некуда, стиральную машинку тоже, даже для электрической щетки нужно питание. Решение нашли: используют удлинитель, но это не только неудобно, но и создает опасность пожара.

Барная стойка и обычные стулья



Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

Я всегда хотела барную стойку в небольшую кухню. А так как барные стулья мне не нравятся, я купила обычные. Но отрегулировать ножки стола нельзя, потому что он крепится на кухонный гарнитур, а высота стульев недостаточная. Каждый раз, сидя за стойкой, чувствую себя ребенком, который не дотягивается до стола. Теперь думаю о покупке высоких подушек, чтобы почувствовать себя принцессой на горошине.

Разные обои



Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

Иногда чрезмерная экономия на материалах сказывается на результатах ремонта. На фото как раз подобный пример: жильцы решили не докупать рулон розовых обоев, а внутри и вокруг шкафчиков наклеили обои разных цветов. Контраст сильно бросается в глаза, стоит только открыть дверцу.

Неправильные замеры на кухне



Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

На кухне все хотят максимально использовать пространство, чтобы не оставалось ни одного незадействованного сантиметра. Я тоже так хотела. Но вот только не предусмотрела, что барная стойка будет шире, чем кухонный шкафчик. Теперь часть стола нелепо висит в воздухе.

Много точечных светильников



Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

Вместо люстры я решила купить точечные светильники. Еще и разводку выбрала такую, чтобы можно было включать только часть их, а не все сразу. Все бы ничего, да вот только менять лампочки замучилась. Они еще и недешевые, на 16 точечных светильников не запасешься. Когда хотя бы одна лампа перегорает, сразу становится как-то темно.

Расстояние между холодильником и кухонным гарнитуром



Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

Во время первой же уборки я поняла свою ошибку. Установив холодильник возле раковины, я создала какую-то черную дыру, куда словно притягивается весь мусор, но не пропадает там, конечно, хотя очень бы хотелось. О таком нюансе я и не подумала. Даже пылесосом вычистить мусор из образовавшейся щели сложно, приходится каждый раз двигать холодильник.

Глубокие ящики



Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

Использовав на своей кухне пространство по максимуму, я сделала глубокие угловые ящики. Теперь, когда тянусь за кастрюлей, чувствую, словно делаю какое-то упражнение на растяжку. К такому я (даже с моим высоким ростом и длинными руками) совсем не была готова. Приходится убирать вглубь то, что реже использую, но все равно не очень удобно.

Пустое пространство за батареей



Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

Знакомая ситуация? После установки радиатора добраться до пространства за ним просто нереально. Поэтому его лучше снять, а затем покрасить стену или приклеить обои. Но подобная картина — голая стена за батареей — типична для многих квартир.

Непродуманные детали



Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир


Часто в квартирах двери бьются о стены. Дверные ручки, сталкивающиеся со стеной при открытии и закрытии, могут не только напугать громким звуком, но также испортить обои. Обычно проблема легко устраняется с помощью установки ограничителя. Такая мелкая, но важная деталь лишний раз доказывает, что во время ремонта нужен план. Заранее произведенные замеры и продуманные детали сберегут нервы, а также сохранят обои в целости.

Белые швы на плитке



Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

Одна из больших ошибок, которую совершили мои соседи, — это выбор белой затирки для плитки на полу. «Сто раз пожалели, что так сделали!» — каждый раз восклицают они, когда речь заходит о ремонте. Ведь белая затирка словно притягивает всю грязь и выглядит настолько неаккуратно, что хочется застелить весь пол ковром. Затирка быстро становится грязной, даже если ее чистили 5 минут назад. Со временем ее прочность и влагоустойчивость уменьшаются. Если нет желания провести всю жизнь в поисках эффективного средства по очистке швов, для пола лучше выбрать темную затирку, сочетающуюся с плиткой.

Неудачное расположение держателя туалетной бумаги



Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

Рулон туалетной бумаги всегда должен быть под рукой. Но я зачем-то повесила его выше унитаза, да еще и с правой стороны. Теперь дотянуться до него — настоящий квест. Приходится изворачиваться и высоко задирать руку.

Пол разных цветов



Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

От прошлого ремонта осталась плитка, которую было жаль выбрасывать. В итоге применение ей нашлось — положили на порожке перед балконом. Только теперь разница сильно бросается в глаза.

Нелепый потолочный плинтус



Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

Еще один сюрприз от прошлых собственников. В ванной обнаружился очень фактурный и странный потолочный плинтус. Срезать уголок из пластика нельзя, иначе вся конструкция обвалится, остается только полностью менять плинтус.

Бонус: тщательно проверяйте квартиры перед началом ремонта



Ошибки в ремонте, которые влетели в копеечку владельцам квартир

Найти все косяки, доставшиеся от застройщика вместе с квартирой, довольно непросто. Но лучше уделить этому время и нанять специального человека, который поможет выявить ошибки, чтобы неприятные сюрпризы не огорошили во время ремонта. И хорошо, если они будут несущественными.

Новостройка. На каждом этаже заселено по несколько квартир. Отделка под чистовую. Каждый покупатель квартиры начинает с ремонта. Переделывают все, в том числе и электрику. Звонит однажды собственник — у него не выключается розетка. Приехали, проверили — квартира обесточена, в розетке напряжение есть. Открываем соседнюю незаселенную квартиру, выключаем автоматы в щите — бинго! Розетка отключилась. Подрядчик, чтобы не тянуть длинную линию через всю квартиру, решил сэкономить, пробил стену и запитал две розетки с разных сторон стены от одного щитка. А тот факт, что розетки оказались в разных квартирах, его не волнует. Собственник переделывать разводку не захотел, да и розетка ему в этом месте не нужна. Изолировали и заглушили. 
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