Почему так важно обращать внимание на оттенок яичного желтка

От чего зависит яркость яичного желтка.
Яйца – универсальный продукт, с которого начинает свой день едва не каждый второй. Это и холостяцкая глазунья, и вареные яйца для тех, кто придерживается правильного питания. Стоит добавить к яйцам овощи или продукты, богатые протеинами, и запас энергии до обеда обеспечен. Казалось бы, что может быть проще того, чтобы выбрать на полке в магазине десяток яиц? На самом деле, это задача не из легких, ведь далеко не все яйца одинаково полезны.
Не все яйца одинаково полезны.
Все мы знаем, что яйца от куриц, которые живут на птицефабрике, уступают по своим питательным свойствам тем, которые принято называть «домашними». Чтобы правильно выбрать вкусные и питательные яйца, следует воспользоваться этими полезными советами.
Разные типы яиц для эксперимента.
Самыми большими по размеру оказались те яйца, которые были снесены курицами, гуляющими на лужайках.
Видеоблогер поделилась результатами эксперимента, для которого она взяла три лотка с яйцами, собранными на ферме, приобретенными на местном рынке, а также с обычными яйцами из супермаркета. Оказалось, что яйца в первом лотке – крупнее и желток у них ярко-оранжевый, а не бледно-желтый, как в других случаях. Такой яркий желток – свидетельство того, что о курочках хорошо заботились, они много гуляли и сытно ели. Если же о курице заботятся плохо, у нее тут же падает иммунитет, и приходится применять антибиотики для лечения. Обо всем свидетельствует еле заметный желтый цвет белка.
Разноцветная яичница-глазунья.
Когда эксперимент был продолжен, и еще два яйца оказались на сковородке, стало очевидно: не все яйца одинаково полезны, уж слишком заметным оказался визуальный контраст. Вместе с тем, проверять нужно не только яркость цвета, но и его «натуральность». Всегда есть опасность, что кур подкармливают синтетическими красителями. Если же цвет выглядит естественно, но за окном зима, то вполне возможно, что в рацион курицы включено витаминное сено, кукуруза, морковь или тыква. Правда, вреда от таких естественных «красителей» не будет, скорее, наоборот.
Здоровые куры несут полезные яйца.
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