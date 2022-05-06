15 самых необычных и нелепых запретов, которые действуют в разных странах

Dura lex, sed lex!!!
Отправляясь в путешествие, стоит познакомиться с традициями и законами страны, куда предполагается отправиться. Ведь правила, существующие в разных государствах могут радикально отличаться, и что в одной стране ни у кого не вызовет удивления или нареканий, а другой стране может быть табу. Случается, что запреты принимают крайне нелепые формы, тем не менее знать об этих запретах просто необходимо, чтобы не попасть впросак.
1. Кетчуп
Нелепый запрет на кетчуп.
Франция
Французская кухня известна по всему миру. Однако, здесь решили, что в местных начальных школах нужно запретить кетчуп. Единственное исключение, когда ученики могут есть кетчуп в школе, - это когда на обед подают картофель фри.
2. Синие джинсы
Нелепый запрет на синие джинсы.
Северная Корея
В Северной Корее есть много сумасшедших запретов, в том числе запрет на ношение синих джинсов. Синие джинсы символизируются здесь с главным врагом страны - с США.
3. Желтая одежда
Нелепый запрет на желтую одежду.
Малайзия
В 2011 году правительство Малайзии запретило одежду желтого цвета. Причиной стало то, потому что подобные цвета носила группа активистов от оппозиции, которые призывали тогдашнего премьер-министра Малайзии уйти в отставку.
4. Путешествие во времени
Нелепый запрет на путешествие во времени.
Китай
Идея путешествия во времени стала очень популярной в Китае в последнее время, но, очевидно, местному правительству она не нравится. Из-за страха искажения некоторых исторических событий и биографий известных людей, в Китае решили запретить эту концепцию, объяснив это так: «легкомысленное отношение к серьезной истории не должно поощряться».
5. Омофон (игра слов)
Нелепый запрет на омофон.
Китай
Китайский язык отлично подходит для каламбуров, поскольку в нем много омофонов. Многочисленные популярные высказывания, обычаи и анекдоты основаны как раз на игре слов, но китайское правительство решило запретить каламбуры из страха перед «культурным и лингвистическим хаосом».
6. Танцы
Нелепый запрет на танцы.
Япония
В 1948 году Япония приняла закон, запрещающий танцевать в общественных местах. Гражданам разрешалось танцевать только до полуночи в лицензированных клубах. Этот запрет был первоначально введен в качестве средства для снижения уровня проституции, которая здесь часто была связана с танцевальными заведениями.
7. McDonald's
Нелепый запрет на McDonald's.
Новая Зеландия, Казахстан, Черногория...
Гигантская сеть ресторанов быстрого питания работает в большинстве стран мира. Тем не менее в нескольких местах McDonald's был запрещен местными властями. К примеру, гамбургеры и картошку фри не отведаешь в таких странах, как Новая Зеландия, Бермудские острова, Казахстан или Черногория.
8. Хмурое выражение лица
Нелепый запрет на хмурое выражение лица.
Милан/Италия
Тем, кто хочет посетить Милан, стоит начать тренироваться улыбаться все время. В итальянском мегаполисе был введен запрет на хмурое выражение лица. Городские власти хотят, чтобы все всегда улыбались, за исключением похорон или посещения больниц. Человека, который хмурится, в этом месте попросту штрафуют.
9. Смерть в Вестминстере
Нелепый запрет на смерть в Вестминстере.
Великобритания
Один из самых известных и самых глупых законов Великобритании гласит, что незаконным является умереть в Вестминстерском дворце, где заседает британский парламент. Стоит только догадываться, какое наказание предполагается за это преступление.
10. Жасмин
Нелепый запрет на жасмин.
Тунис
В 2011 году, после успеха восстания против правительства в Тунисе, некоторые китайцы начали призывать провести свою «Жасминовую революцию», организовывая еженедельные демонстрации демократии в стране. Реакция китайского правительства была быстрой и бескомпромиссной - в стране был запрещен цветок жасмина.
11. Черные автомобили
Нелепый запрет на черные автомобили.
Туркменистан
Как сообщается, таможенные чиновники в Туркменистане отказались разрешить ввоз автомобилей черного цвета. Они никак не объяснили это, но рекомендовали импортерам покупать белые автомобили, поскольку белый считается счастливым цветом в данной центральноазиатской стране.
12. Имена
Нелепый запрет на имена.
Дания
В нескольких странах имеются списки имен, которыми нельзя называть детей. В Дании, например, незаконно называть вашего ребенка Monkey или Anus, а во Франции - Nutella, Strawberry или Mini Cooper.
13. Прогулки с мороженым в кармане
Нелепый запрет на прогулки с мороженым в кармане.
Нью-Йорк/США
Определенно, это одна из самых странных вещей, которые были запрещены в Америке. В Нью-Йорке незаконно ходить в общественных местах с мороженым в кармане. Интересно, что это странное правило применяется только по воскресеньям.
14. Наказание детей
Нелепый запрет на наказание детей.
Швеция
В 1979 году Швеция стала первой страной в мире, которая запретила физическое наказание детей. Да, это означает, что в этой европейской стране даже родителям запрещено шлепать своих детей. С тех пор более 30 других стран приняли аналогичные законы.
15. Создание уродливого вида морды у собаки
Нелепый запрет на создание уродливого вида морды у собаки.
Оклахома/США
В некоторых районах штата Оклахома в США есть закон по поводу собак. Людей, которых делают «уродливые морды» у собак, могут оштрафовать или даже заключить в тюрьму.
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