Распиловочный станок из ручного электролобзика

Готовы к экспериментам? В сегодняшней статье расскажем, как своими руками собрать распиловочный станок из лобзика. Только вот ножовочное полотно будем использовать от ручной ножовки по металлу.

Самоделку можно использовать для распиловки фанеры, ДВП и ДСП, а также металлических заготовок — в частности, для деталей из алюминия и латуни.

Своим личным опытом изготовления самодельного распиловочного станка из электролобзика поделился с нами автор YouTube канала Mistry MakeTool.

Необходимые материалы:

фанера толщиной 20 мм;

деревянные бруски;

ножовочное полотно от ножовки по металлу;

длинный болт с гайками;

подшипники;

металлическая полоса.

Самодельный распиловочный станок пригодится в тех случаях, когда нет возможности купить ленточную пилу или лобзиковый станок.

Основные этапы работ

Первым делом частично разобрать электролобзик. А точнее — необходимо открутить опорную «подошву».

Прикладываем ее к вырезанному по размеру листу фанеры (рабочем столу), делаем разметку и сверлим отверстия под саморезы.

Дополнительно прорезаем паз для ножовочного полотна. Потом прикручиваем «подошву» к лобзику и прикручиваем его снизу рабочего стола.

Теперь самое время изготовить основание. Отрезаем еще один кусок фанеры (такого же размера, что и рабочий стол), прикручиваем к нему стойки из деревянных брусков. По краям рабочего стола надо будет закрепить уголки. Потом соединяем все вместе.

Отпиливаем три деревянных бруска и скрепляем их вместе, чтобы получилась П-образная рамка.

Вверху сверлим отверстие и вклеиваем в него удлиненную гайку, предварительно высверлив в ней резьбу. Затем приклеиваем стальную шайбу.

Край ножовочного полотна нужно сделать таким же, как и на пилке для лобзика. Фиксируем полотно в лобзике.

Устанавливаем П-образную рамку (крепим ее к рабочему столу), и с помощью болта фиксируем второй край ножовочного полотна.

В завершении останется только изготовить и установить блок с направляющими подшипники, которые будут удерживать полотно по бокам.

Видео по теме

Подробно о том, как собрать своими руками распиловочный станок из электролобзика, можно увидеть в авторском видеоролике ниже.