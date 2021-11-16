Распиловочный станок из ручного электролобзика

Готовы к экспериментам? В сегодняшней статье расскажем, как своими руками собрать распиловочный станок из лобзика. Только вот ножовочное полотно будем использовать от ручной ножовки по металлу.
Самоделку можно использовать для распиловки фанеры, ДВП и ДСП, а также металлических заготовок — в частности, для деталей из алюминия и латуни.
Своим личным опытом изготовления самодельного распиловочного станка из электролобзика поделился с нами автор YouTube канала Mistry MakeTool.
Необходимые материалы:
- фанера толщиной 20 мм;
- деревянные бруски;
- ножовочное полотно от ножовки по металлу;
- длинный болт с гайками;
- подшипники;
- металлическая полоса.
Самодельный распиловочный станок пригодится в тех случаях, когда нет возможности купить ленточную пилу или лобзиковый станок.
Основные этапы работ
Первым делом частично разобрать электролобзик. А точнее — необходимо открутить опорную «подошву».
Прикладываем ее к вырезанному по размеру листу фанеры (рабочем столу), делаем разметку и сверлим отверстия под саморезы.
Дополнительно прорезаем паз для ножовочного полотна. Потом прикручиваем «подошву» к лобзику и прикручиваем его снизу рабочего стола.
Теперь самое время изготовить основание. Отрезаем еще один кусок фанеры (такого же размера, что и рабочий стол), прикручиваем к нему стойки из деревянных брусков. По краям рабочего стола надо будет закрепить уголки. Потом соединяем все вместе.
Отпиливаем три деревянных бруска и скрепляем их вместе, чтобы получилась П-образная рамка.
Вверху сверлим отверстие и вклеиваем в него удлиненную гайку, предварительно высверлив в ней резьбу. Затем приклеиваем стальную шайбу.
Край ножовочного полотна нужно сделать таким же, как и на пилке для лобзика. Фиксируем полотно в лобзике.
Устанавливаем П-образную рамку (крепим ее к рабочему столу), и с помощью болта фиксируем второй край ножовочного полотна.
В завершении останется только изготовить и установить блок с направляющими подшипники, которые будут удерживать полотно по бокам.
Видео по теме
Подробно о том, как собрать своими руками распиловочный станок из электролобзика, можно увидеть в авторском видеоролике ниже.
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