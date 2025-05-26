Монстры под нашими ногами

С самых давних времен люди не могли отказаться от привычки выдумывать мифологических существ, страшных монстров и чудищ, обладающих сверхъестественными силами. Смотря на звезды и облака, они видели формы, которые услужливое воображение из века в век превращало в силуэты чудесных созданий, позже ставших героями мифов и сказок.

Сегодня, благодаря спутниковой съемке Google Earth , мы повторяем привычки наших предков с одним исключением: теперь наш взгляд направлен не на небеса, а на родную планету. Примером таких визуальных изысканий стал проект аргентинского фотографа Фредерико Винера Ultradistancia («Сверхдистанция»). Используя «божественный» взгляд Google Earth, Винер выискивает силуэты чудовищ (и другие интригующие вещи) в ландшафтах планеты Земля. Он внимательно рассматривает очертания портов и полуостровов, границы стран и городов, чтобы доказать существование самых невероятных созданий. Некоторые формы собраны Фредериком в единую картинку умышленно, остальные — просто удачное совпадение.Порт Авельянеда , АргентинаКимберли, штат Висконсин, США Пунта-дель-Эсте, УругвайТайбэй, ТайваньПарк «Ла-Корунья», Галисия , ИспанияДоха, КатарДригге , ГерманияБендер-Хомейни , ИранМумбай, ИндияДенхольм, ГерманияНина, штат Висконсин, США Висконсин, СШАПарк развлечений «Ла-Ронд», Монреаль, КанадаЧикаго, штат Иллинойс, СШАЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)