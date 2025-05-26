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Монстры под нашими ногами

С самых давних времен люди не могли отказаться от привычки выдумывать мифологических существ, страшных монстров и чудищ, обладающих сверхъестественными силами. Смотря на звезды и облака, они видели формы, которые услужливое воображение из века в век превращало в силуэты чудесных созданий, позже ставших героями мифов и сказок.



Сегодня, благодаря спутниковой съемке Google Earth, мы повторяем привычки наших предков с одним исключением: теперь наш взгляд направлен не на небеса, а на родную планету. Примером таких визуальных изысканий стал проект аргентинского фотографа Фредерико Винера Ultradistancia («Сверхдистанция»). Используя «божественный» взгляд Google Earth, Винер выискивает силуэты чудовищ (и другие интригующие вещи) в ландшафтах планеты Земля. Он внимательно рассматривает очертания портов и полуостровов, границы стран и городов, чтобы доказать существование самых невероятных созданий. Некоторые формы собраны Фредериком в единую картинку умышленно, остальные — просто удачное совпадение.

Монстры под нашими ногами

Порт Авельянеда, Аргентина

Монстры под нашими ногами

Кимберли, штат Висконсин, США

Монстры под нашими ногами

Пунта-дель-Эсте, Уругвай

Монстры под нашими ногами

Тайбэй, Тайвань

Монстры под нашими ногами

Парк «Ла-Корунья», Галисия, Испания

Монстры под нашими ногами

Доха, Катар

Монстры под нашими ногами

Дригге, Германия

Монстры под нашими ногами

Бендер-Хомейни, Иран

Монстры под нашими ногами

Мумбай, Индия

Монстры под нашими ногами

Денхольм, Германия

Монстры под нашими ногами

Нина, штат Висконсин, США

Монстры под нашими ногами

Висконсин, США

Монстры под нашими ногами

Парк развлечений «Ла-Ронд», Монреаль, Канада

Монстры под нашими ногами

Чикаго, штат Иллинойс, США

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