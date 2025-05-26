Монстры под нашими ногами

С самых давних времен люди не могли отказаться от привычки выдумывать мифологических существ, страшных монстров и чудищ, обладающих сверхъестественными силами. Смотря на звезды и облака, они видели формы, которые услужливое воображение из века в век превращало в силуэты чудесных созданий, позже ставших героями мифов и сказок.
Сегодня, благодаря спутниковой съемке Google Earth, мы повторяем привычки наших предков с одним исключением: теперь наш взгляд направлен не на небеса, а на родную планету. Примером таких визуальных изысканий стал проект аргентинского фотографа Фредерико Винера Ultradistancia («Сверхдистанция»). Используя «божественный» взгляд Google Earth, Винер выискивает силуэты чудовищ (и другие интригующие вещи) в ландшафтах планеты Земля. Он внимательно рассматривает очертания портов и полуостровов, границы стран и городов, чтобы доказать существование самых невероятных созданий. Некоторые формы собраны Фредериком в единую картинку умышленно, остальные — просто удачное совпадение.
Порт Авельянеда, Аргентина
Кимберли, штат Висконсин, США
Пунта-дель-Эсте, Уругвай
Тайбэй, Тайвань
Парк «Ла-Корунья», Галисия, Испания
Доха, Катар
Дригге, Германия
Бендер-Хомейни, Иран
Мумбай, Индия
Денхольм, Германия
Нина, штат Висконсин, США
Висконсин, США
Парк развлечений «Ла-Ронд», Монреаль, Канада
Чикаго, штат Иллинойс, США
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