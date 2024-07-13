Как создать интерьер, который не устареет и через 15 лет

Многие миллениалы пережили болезненный ужас перехода от советских интерьеров к современным с последующим, разумеется, огромным чувством удовлетворения. Те, кто жил на рубеже 1980-1990-х годов, даже если смогут позволить себе базовый ремонт, чувствую длительное счастье.







А тут велик соблазн начать следить за трендами и думать: «А не устарел ли мой интерьер?

1. Не гонитесь за местными трендами

2. Однотонная база стен и немного акцентов

3. Скандинавский интерьер

4. Совмещайте новое и старое

5. Делайте освещение многоуровневым

» Чтобы сэкономить ваши финансы, материал расскажет о пяти принципах создания «интерьера без времени».Просто эклектика на ваш вкус.Зачем? Смысла в этом очень мало, когда вопросы касаются моды. Менять айфон каждый год, одеваться в модные тренды – это опустошает кошелёк и делает вас более статусными только среди людей с сомнительными моральными ценностями. В ремонте это ещё более очевидно. Делать трендовый ремонт – сомнительное начинание. Самым лучшим советом здесь будет делать такой интерьер, который вам просто нравится. По душе.Однотонная база.Господи, ещё 6 лет назад всем в обязательном порядке хотелось клеить два вида обоев на стену в каждой комнате, ибо «мммм, зонирование, и модненько, и настроение. А теперь все гуглят «моющиеся однотонные флизелиновые обои акция». Неустаревающий вариант – однотонная база и акценты в виде яркости, которые может обеспечить даже покрывало кровати.Сканлинавский минимализм.Не сможем в рамках данного материала вынужденно не пропиарить всж один стиль – скандинавский. Его черты – светлые, преимущественно белые, тона и исключительный минимализм по вещам. Этот стиль попросту обречён на нетленку.Нетленка.Реставрирование старой мебели – это не только экологично и дешево, но ещё и чертовски красиво. Если вы являетесь счастливым обладателем, к примеру, венского стула, избавьтесь от старых покрытий и нанесите новые самостоятельно или обратитесь к ремесленнику. Дуб, из которого такая мебель изготавливалась, суть вечен. Это будет изюминкой интерьера и не потребует скорой замены.Акцентная подсветка.Раньше как было? Комната и люстра в центре. Конец рассказа. А когда на авансцену вышли так называемые «евроремонты» (сейчас это называется просто «наличием ремонта»), был писк сделать только светильники на натяжном потолке и снова всё. Теперь всё это не работает. Нужно многоуровневое освещение. Речь об акцентном освещении. Где-то «зарулит» торшер. Где-то подсветка плинтуса. Где-то подсветка потолка по периметру. Где-то – LED-лента на шкафу или окне. Зонировать подсветку необходимо везде: от кухни до ванной.