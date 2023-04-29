Как создавались самые известные в мире картины: Интригующие истории полотен великих художников

Григорий Ландау — журналист и философ, когда-то сказал так: «Искусство – диалог, в котором собеседник молчит». Живопись — тонкое искусство, иносказательное, эмоциональное, дающее свободу в интерпретациях. Это целый мир нераскрытых тайн и неразгаданных загадок. Попробуем приоткрыть завесу тайны над историей создания самых известных полотен великих художников.
#1. Святой Георгий и дракон, Паоло Уччелло, 1470
Святой Георгий и дракон, Паоло Уччелло.
На самом деле у художника есть две версии этой картины. В этой версии, Георгий побеждает дракона, которого Прекрасная Дама держит за поводок. В картине заложен глубокий религиозный смысл. Согласно легенде в озере одного города в Ливии поселился дракон. Император-язычник велел приносить ему в жертву красивых девушек. Когда молодых женщин в городе не осталось, император отправил к дракону свою собственную дочь. Отважный воин Георгий отправился её спасать и поверг дракона. Принцесса здесь символизирует собой гонимую христианскую Церковь, дракон — язычество, а Георгий — христианскую веру. Есть версии, что Георгий, впоследствии признанный святым, попирает не просто язычество, а самого дьявола, «древнего змия».
#2. Jaime La Couleur, Чери Самба, 2003
Jaime La Couleur, Чери Самба.
«J'aime la couleur» - автопортрет художника. Вот как он раскрывает смысл своей работы: «Цвет везде. Я считаю, что цвет - это жизнь. Наша голова должна вращаться по спирали, чтобы понять, что всё, что нас окружает, это не что иное, как цвета. Цвет - это вселенная, вселенная - это жизнь, живопись - это жизнь ».
#3. Баня, Жан-Леон Жером, 1885
Баня. Жан-Леон Жером.
Эксперты считают, что данная картина и серия ей подобных, в творчестве Жерома символизируют «белый» снобизм. Это видно по динамике фигур, изображённых на полотне. Белая женщина — объект с главенствующей ролью, в то время как темнокожая женщина демонстрирует покорность.
#4. Сад земных наслаждений, Иероним Босх, 1490-1510
Сад земных наслаждений, Иероним Босх.
Иероним Босх — один из самых загадочных художников в мире. Символика его картин настолько запутана, что единого объяснения огромному количеству, изображённых на них символов, найти просто невозможно. Конкретная работа получила своё название от исследовавших её искусствоведов. Подлинное название так и осталось неизвестным. Историки считают, что левая панель триптиха — это рай, центральная — современная грешная человеческая жизнь, а правая часть изображает ад. Но вопросов картина порождает гораздо больше, чем даёт ответов.
#5. Шулера, Караваджо, 1594
Шулера, Караваджо.
Эта работа изображает вовсе не карикатуру на порок грязных азартных игр. Это скорее спокойное повествование о том, о чём Караваджо был хорошо осведомлён. Ведь сам художник проводил жизнь весьма фривольно и даже бурно. Сюжет сводится к описанию разворачивающейся драмы — драмы обмана и утраченной невинности. Наивного юнца взяли в оборот опытные шулера. Старший подглядывает ему в карты и подаёт знаки другому шулеру.
#6. Уотсон и акула, Джон Синглтон Копли, 1778
Уотсон и акула, Джон Синглтон Копли.
На картине изображён случай из реальной жизни. В 1749 году, в Гаване, Брук Уотсон, 14-летний юнга, решил искупаться. Его атаковала акула. Капитан корабля на котором служил мальчик, пытается спасти его, убив акулу гарпуном. Капитану удалось это только с третьей попытки. Уотсон, в этом неравном сражении, потерял ступню. Всю жизнь потом он ходил с деревянной ногой. Это никак не помешало стать ему мэром Лондона. В это же время он познакомился с художником и рассказал ему эту историю. Что и послужило вдохновением для Джона Копли.
#7. Композиция VIII Василия Кандинского, 1923
Композиция VIII, Василий Кандинский.
С самого детства Кандинский был очарован цветом. Художник считал, что он обладает трансцендентными свойствами. Свои композиции Кандинский писал как композитор симфонии. Каждая композиция отражала видение художника в свой период времени. Кандинский использовал в своих работах геометрические фигуры, потому что верил в их мистические свойства. Цвета же фигур отражали эмоции.
#8. Сатурн, пожирающий сына, Франсиско Гойя, 1823
Сатурн, пожирающий сына, Франсиско Гойя.
К старости Гойя оглох, ухудшилось и его здоровье в целом, как физическое, так и психологическое. Именно с этим историки связывают написание им серии из 14, как их назвали «Мрачных картин». Которые он писал внутри на стенах своего дома. «Сатурн, пожирающий сына» - одна из них. Это общеизвестный древнегреческий миф о титане Кроносе (позже римляне переименовали его в Сатурна). Кроносу предсказали, что его свергнет его собственный сын. И Сатурн поедал всех своих новорождённых детей. У Гойи Сатурн изображён страшным полусумасшедшим стариком, который поедает не младенца, а взрослого ребёнка. Есть много толкований смысла данного полотна. Но самое главное это то, что художник писал её не для общественности. Возможно, таким образом, Гойя пытался изгнать своих собственных демонов.
#9. Олень у Шарки, Джордж Уэсли Беллоуз, 1909
Олень у Шарки, Джордж Уэсли Беллоуз.
Художник изобразил обыденную сцену из повседневной жизни в Нью-Йорке начала 20 века. Частный бойцовский клуб какие располагали обычно в бедных кварталах. «Оленями» там называли посторонних, которые не были членами клуба. Они получали временное членство для того, чтобы провести бой. Беллоуз написал картину в таком ракурсе, что когда ёё разглядываешь, создаётся впечатление, что ты находишься среди зрителей боя.
#10. Друг познаётся в беде, Кассий Марцелл Кулидж, 1903
Друг познаётся в беде, Кассий Марцелл Кулидж.
«Друг познаётся в беде» - самая популярная картина из серии «Dogs Playing Poker» Кассиуса Марцелла Кулиджа. Эта серия была заказана Кулиджу компанией Brown & Bigelow для рекламы сигар. Хотя картины Кулиджа никогда не считались критиками подлинным искусством, с тех пор они стали культовыми.
#11. Едоки картофеля, Винсент Ван Гог, 1885
Едоки картофеля, Винсент Ван Гог.
Ван Гог хотел изобразить крестьян такими, какие они есть на самом деле. Он хотел показать совершенно иной образ жизни, отличный от высших классов. Позже он написал своей сестре и заявил, что «Едоки картофеля» - его самая успешная картина.
#12. Плот Медузы, Теодор Жерико, 1819
Плот Медузы, Теодор Жерико.
Полотно "Плот Медузы" ("Le Radeau de la Méduse") изображает последствия крушения французского военно-морского фрегата "Медуза". Часть людей поместилась в шлюпки, для остальных 147 человек наспех соорудили плот. Шлюпки буксировали плот. Но, капитан, заметив, что плот слишком тяжел, приказал обрубить канаты. Почти полторы сотни людей были брошены на произвол судьбы без еды и воды. За 13 дней их путешествия на плоту, с призрачной надеждой на спасение, из 147 человек выжили 15. Обезумевшие от голода и жажды люди поедали друг друга и пили кровь. Эту позорную историю Франция хотела замять, но слишком уж вопиющей она была и это не удалось.
#13. Бурлаки на Волге, Илья Репин, 1873
Бурлаки на Волге, Илья Репин.
Эта работа самая известная у Ильи Репина. Картина стала культовой. Работа, которую провёл художник была нешуточной. Со всеми бурлаками, изображёнными на картине Репин познакомился лично. Художник написал сотни эскизов и потратил на эту работу целых 5 лет. И историки, и современники считают картину прямым осуждением тяжёлого труда угнетённых классов. Хотя, Репин всегда открещивался от подобного мнения.
#14. Сусанна и старейшины, Артемизия Джентилески, 1610
Сусанна и старейшины, Артемизия Джентилески.
«Сусанна и старейшины» - это библейская история из Ветхого Завета. Во времена императора Навуходоносора еврейский народ попал к вавилонянам в рабство. Среди них были Сусанна с её мужем Иоакимом. Женщина обладала неземной красотой и двое старейшин возжелали её. Они пригрозили ей, что если Сусанна не будет с ними ласкова, то они скажут народу, что она прелюбодейка. Женщина отказалась, и старейшины исполнили свои угрозы. По еврейским законам её приговорили к смерти. Но тут вмешался молодой пророк Даниил. Он придумал допросить мужчин сначала отдельно, а потом вместе. Их версии не совпали, клевета вскрылась. Сусанну оправдали, а старейшин казнили. Очень примечательно, что художнице было всего 17, когда она написала эту картину. Для самой Артемизии она стала пророческой, ибо с ней, впоследствии, произошла подобная история.
#15. Клиника Гросса, Томас Икинс, 1875
Клиника Гросса, Томас Икинс.
Сюжет этой картины основан на операции, свидетелем которой являлся Икинс. Проводил её один из лучших хирургов Америки доктор Сэмюэл Гросс. Операция проводилась в аудитории на глазах студентов с целью обучения. Доктор показывал как проводить лечение инфекции с помощью консервативной операции, а не ампутации всей конечности (что было стандартным для того времени). Полотно изображает действительность без прикрас: и спокойный профессионализм Гросса, и страдание женщины в левом нижнем углу. Исследователи считают, что мать пациента. Критики и зрители работу оценили, к разочарованию Икинса, крайне негативно. Люди, спокойно созерцающие сюжеты кровавых битв, оказались не готовы лицезреть реализм медицинской операции.
#16. Странник над морем тумана, Каспар Давид Фридрих, 1818
Странник над морем тумана, Каспар Давид Фридрих.
«Странник над морем тумана» («Der Wanderer über dem Nebelmeer») - полотно, где художник остался верен своему романтическому стилю. На картине Фридрих изобразил самого себя, одиноко стоящего спиной к зрителю на тёмной крутой скале. «Странник над морем тумана» - метафора. Она о саморефлексии, о неизвестном будущем. Фридрих об этой работе сказал так: «Художник должен рисовать не только то, что у него перед собой, но и то, что он видит внутри себя».
#17. Сборщицы колосьев, Жан-Франсуа Милле, 1857
Сборщицы колосьев, Жан-Франсуа Милле.
На картине «Сборщицы колосьев» («Des glaneuses») изображены три крестьянки, которые собирают оставшиеся, после уборки поля, колоски. Тяжёлый смиренный труд крестьян вызывал сочувствие у художника. Именно эти эмоции выразились в картине. Но в обществе работа вызвала негативную критику со стороны высших классов. Франция недавно пережила революцию и представители знати посчитали эту картину неприятным напоминанием о том, что французское общество построено на труде низших классов. А так как в то время рабочий класс превосходил численность высшего класса, побоялись, что картина, каким-то образом, может подтолкнуть низший класс к восстанию.
#18. Крик, Эдвард Мунк, 1893
Крик, Эдвард Мунк.
“Крик» - один из самых загадочных шедевров мировой живописи. Мунк говорил, что как-то он вышел на прогулку на закате. Свет заходящего солнца окрасил облака в кроваво-красный цвет. И Мунк вдруг услышал, почувствовал, как он выразился, «бесконечный крик природы». Другое объяснение могло быть результатом эмоционального состояния Мунка, поскольку его сестра совсем недавно была отправлена в сумасшедший дом. Эту картину много раз похищали. Сюжет можно считать пророческим: в конце 19 века Мунк описал катастрофы века 20.
#19. Большая волна от Канагава, Кацусика Хокусай, 1829 - 1833
Большая волна от Канагава, Кацусика Хокусай.
Композиция состоит из трех основных элементов: штормящего моря, трёх лодок и горы. Гора со снежной вершиной - гора Фудзи, которую японцы считают священной. Это символ национальной идентичности и красоты. Такие необычные для азиатской живописи игры с пространством и яркие цвета. Картина символизирует страх человека перед неукротимой стихией и вынужденная покорность ей.
#20. Звёздная ночь, Винсент Ван Гог, 1889
Звёздная ночь, Винсент Ван Гог.
«Звёздная ночь» - шедевр, увидев который лишь однажды, вы больше никогда его не забудете. Художник написал её, находясь в больнице для душевнобольных. Эти вихревые потоки, огромные звёзды... Некоторые считают, что Ван Гог изобразил вид из окна. Но больным не разрешали выходить на улицу, даже работать в палате воспрещалось. Брат Винсента упросил руководство больницы выделить ему комнатку, чтобы он мог писать. Исследователи полагают, что Ван Гог изобразил на своей картине такое явление как турбулентность — вихревые потоки из воды и воздуха. Этого нельзя увидеть, но обострённое восприятие художника помогло узреть ему то, что скрыто от глаз обычных смертных.
По материалам boredpanda.com
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