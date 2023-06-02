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Зеброид или уникальная зебро-лошадь

Что такое зеброид? Это гибрид зебры с лошадью. Они настолько редки, что по разным данным, сейчас в России живёт всего два зеброида!

Зеброид или уникальная зебро-лошадь

Мы в европейском лесу… А это фотограф Carina Maiwald.

Зеброид или уникальная зебро-лошадь

Вообще, в Африке зеброидов разводят для работы. Они очень крепкие, легкие и очень устойчивы к болезням — сочетают в себе лучшие качества как зебры, так и лошади.

Зеброид или уникальная зебро-лошадь

В Африке они имеют преимущества перед лошадьми и ослами, поскольку устойчивы к укусу мухи цеце и больше поддаются дрессировке, чем зебры.

Зеброид или уникальная зебро-лошадь

Зеброиды существуют довольно давно, их упоминали еще в записях Дарвина.

Зеброид или уникальная зебро-лошадь

Как правило, для получения этих гибридов используют самцов зебры и самок других лошадиных.

Зеброид или уникальная зебро-лошадь
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Всё же зеброиды скорее дикие, чем домашние животные.

Зеброид или уникальная зебро-лошадь

Зеброиды обычно формой больше похожи на мать и имеют отцовские полоски на ногах или частично на шее и туловище.

Зеброид или уникальная зебро-лошадь

Зеброид или уникальная зебро-лошадь

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Зеброид или уникальная зебро-лошадь

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Зеброид или уникальная зебро-лошадь

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Зеброид или уникальная зебро-лошадьПодписаться на мой Instagram

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