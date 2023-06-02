Что такое зеброид? Это гибрид зебры с лошадью. Они настолько редки, что по разным данным, сейчас в России живёт всего два зеброида!
Мы в европейском лесу… А это фотограф Carina Maiwald.
Вообще, в Африке зеброидов разводят для работы. Они очень крепкие, легкие и очень устойчивы к болезням — сочетают в себе лучшие качества как зебры, так и лошади.
В Африке они имеют преимущества перед лошадьми и ослами, поскольку устойчивы к укусу мухи цеце и больше поддаются дрессировке, чем зебры.
Зеброиды существуют довольно давно, их упоминали еще в записях Дарвина.
Как правило, для получения этих гибридов используют самцов зебры и самок других лошадиных.
[inpage]
Всё же зеброиды скорее дикие, чем домашние животные.
Зеброиды обычно формой больше похожи на мать и имеют отцовские полоски на ногах или частично на шее и туловище.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Зеброид или уникальная зебро-лошадь
Что такое зеброид? Это гибрид зебры с лошадью. Они настолько редки, что по разным данным, сейчас в России живёт всего два зеброида!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии