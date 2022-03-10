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Самые занимательные случаи мумификаций, произошедшие за последние столетия


Мумия буддийского монаха Луанга Пхо Даенга. | Фото: pics2.pokazuha.ru.

Мумия буддийского монаха Луанга Пхо Даенга. | Фото: pics2.pokazuha.ru.

Погребения, связанные с мумифицированием тела, обычно ассоциируются с Древним Египтом. Однако истории известно немало фактов, когда бальзамированию подвергались люди, умершие в XIX и XX веках. О самых неординарных случаях мумификациях – далее в обзоре.

Преступник-неудачник, ставший забальзамированным манекеном


Обложка книги с жизнеописанием Элмера Маккерди. | Фото: szokblog.pl.

Обложка книги с жизнеописанием Элмера Маккерди. | Фото: szokblog.pl.

 

Элмера Маккерди называют преступником-неудачником. Каждый раз, когда он шел «на дело», что-то всегда не задавалось: то количество нитроглицерина для взрывчатки неправильно просчитывал, то поезд для ограбления перепутывал. В конечном итоге мертвецки пьяный Маккерди в ходе перестрелки был убит полицией.

Когда тело доставили в похоронное бюро, никто из родственников так и не пришел его забрать. Тогда гробовщик, используя мышьяк, забальзамировал тело и, положив в гроб, выставил в витрине магазина для рекламы. Это произошло в 1911 году, когда были популярными передвижные цирки и выставки, в которых демонстрировали всякого рода человеческие диковинки. Многие владельцы подобных заведений приходили к гробовщику, желая купить мумию преступника, но тот не желал ее продавать.
Однако объявились авантюристы, назвавшиеся братьями Маккерди, и тело пришлось отдать.
Фотографии мумии Элмера Маккерди в 1911 и 1926 годах.

Фотографии мумии Элмера Маккерди в 1911 и 1926 годах.

 

Мумию долгое время перепродавали, использовали как декорацию, манекен и, в конце концов, в 1976 году она оказалась в парке развлечений «Пайк» в Лонг-Бич (штат Калифорния, США). К тому моменту все уже давно позабыли, что это тело настоящее. Теперь останки Элмера Маккерди были выкрашены в желтый цвет и исполняли роль висельника перед входом комнату страха. Один из работников, передвигая якобы восковой манекен, повредил его. Он отломал то ли палец, то ли кисть руки, и к своему ужасу увидел торчащую из тела кость.

Монах, самостоятельно превратившийся в мумию


Буддийский монах Луанг Пхо Даенг, который смог самомумифицироваться. | Фото: indoman-info.ru.

Буддийский монах Луанг Пхо Даенг, который смог самомумифицироваться. | Фото: indoman-info.ru.

 

На острове Самуи находится буддистский храм Ват Кхунарам. Туристы и паломники со всего мира приезжают туда не только для того, чтобы посетить архитектурный памятник, а и посмотреть на главную достопримечательность острова – мумию монаха Луанг Пхо Даенг.

Будущий настоятель храма родился в 1894 году. Когда ему исполнилось 20 лет, Луанг Пхо Даенг постригся в монахи и несколько лет посвятил служению в храме. Затем буддист вернулся к мирской жизни, женился, завел шестерых детей. Когда дети выросли, Луанг решил вернуться к религиозному служению. Остаток жизни монах провел в изучении постулатов буддизма и медитативных практик.
Мумия буддийского монаха Луанга Пхо Даенга. | Фото: de.wikipedia.org.

Мумия буддийского монаха Луанга Пхо Даенга. | Фото: de.wikipedia.org.

 

Когда монах, ставший уже настоятелем храма, понял, что близится конец, он призвал своих учеников и объяснил, как им стоит поступить с его телом. Если оно начнет разлагаться, тогда Луанга нужно будет кремировать. Если же тело останется нетленным – поместить его в стеклянный короб и выставить на всеобщее обозрение, дабы укреплять веру паломников.

За несколько дней до смерти Луанг отказался от еды и питья и полностью посвятил себя медитации. 6 мая 1973 года монах умер в позе лотоса, как сам и предсказывал. Вот уже более сорока лет его тело остается нетленным. Ученые пытаются найти объяснение этому феномену. Они утверждают, что все дело в диете монаха, ведь за несколько лет до смерти он кардинально изменил свой рацион.

«Спящая красавица» в Катакомбах Капуцинов


Мумия двухлетней девочки Розалии Ломбардо. | Фото: ru.wikipedia.org.

Мумия двухлетней девочки Розалии Ломбардо. | Фото: ru.wikipedia.org.

Последним захоронением в Катакомбах Капуцинов в Палермо (Италия) стало тело 2-летней девочки Розалии Ломбардо в 1920 году. Ребенок скончался от воспаления легких. Убитый горем отец обратился к Альфредо Салафии – известному бальзамировщику. Тот согласился мумифицировать девочку.
Гроб с Розалией Ломбардо помещен в воздухонепроницаемый контейнер. | Фото: dayswoman.ru.

Гроб с Розалией Ломбардо помещен в воздухонепроницаемый контейнер. | Фото: dayswoman.ru.

 

Тело девочки поместили в стеклянный гробик. Глядя на ее кудри, ресницы, бантик на голове, кажется, что ребенок просто спит. Почти сто лет тело сохранялось нетленным, но в середине 2000-х оно стало портиться. Ученые посчитали, что гроб нужно сделать воздухонепроницаемым и переместить его в более сухую часть катакомб.

Уникальное «зелье» для моментальной мумификации


Готфрид Кнохе -<br> немецкий врач, создавший рецепт сыворотки моментальной мумификации. | Фото: en.wikipedia.org.

Готфрид Кнохе -
немецкий врач, создавший рецепт сыворотки моментальной мумификации. | Фото: en.wikipedia.org.

 

В середине XIX века немецкий врач Готфрид Кнохе эмигрировал из Германии в Венесуэлу, где тогда велись гражданские войны. Воины, павшие в ходе сражений, стали отличным материалом для экспериментов доктора по мумификации тела. В конце концов, он разработал уникальное бальзамирующее зелье, использование которого не требовало извлечения внутренних органов из тела.

Вернувшись в Германию, Готфрид Кнохе продолжил эксперименты. Когда же он почувствовал приближение своего конца, то поручил своей верной медсестре Амели ввести в его еще живое (!) тело «мумифицирующую сыворотку». После этого доктор сразу же удалился в фамильный склеп и там застыл навечно. Ученые пытались разгадать состав вещества на основе хлорида алюминия, но безуспешно.

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Самые занимательные случаи мумификаций, произошедшие за последние столетия

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Самые занимательные случаи мумификаций, произошедшие за последние столетияПодписаться на мой Instagram
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