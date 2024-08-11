Истоки православия: древние византийские иконы из музеев Львова

Древние иконы из музеев Львова.
В этом обзоре мы публикуем первую часть альбома икон из музеев Львова. Эти древние, ещё византийских памятники - великое и самобытное искусство. Каждая из икон позволяет отследить художественные и религиозные традиции того времени.
Богоматерь Холмская
Богоматерь Холмская.
Богоматерь Холмская – византийская древняя икона, которая была привезена из Византии в Киевскую Русь. Эта икона имеет, скорее всего, имеет константинопольское происхождение. Разные исследователи датируют её появление достаточно широко – от рубежа XI-XII веков до начала XIII века.
Долгое время после Второй мировой войны её местоположение было неизвестно, и только недавно она появилась в семье священника из Луцка, который долгое время хранил её. Наследники священника отдали икону в луцкий музей, где оказалось, что икона эта очень древняя.
У этой иконы есть весьма интересная деталь – золотые пластины с перегородчатой эмалью, врезанные в доску - техника типичная для Киевской Руси. Это детали одежды Богородицы. Такой принцип был распространённым в древности. Эта икона считается чудотворной.
Фрагмент Менология
Фрагмент Менология. Византия, начало XIII века.
Это тоже Византия, начало XIII века. Эта живописная работа выполнена на обороте иконы Иоанна Златоуста, которую позднее выполнили на древней доске. На фото хорошо заметен паз от шпонки, которая была выполнена позднее. Происхождение иконы – Явор, а хранится она в Национальном музее во Львове.
Божья матерь с младенцем
Интереснейшая икона XIII – XIV веков с ориентацией на домонгольскую стилистику. Происхождение иконы – Волынь. Хранится в одном из частных собраний.
Преображение
Преображение.
Эта икона первой половины XIV века. была храмовым образом в Спасском монастыре в Старом Самборе, позже оказалась в деревенской церкви. В настоящее время хранится в Национальном музее во Львове.
Георгий Победоносец
Георгий Победоносец. XIV век.
Редкое изображение Георгия – на чёрном коне. Для западнорусской иконы достаточно раннее решение. Создание иконы датируется второй половиной XIV века. Была написана где-то под Дрогобычем, а хранится во Львове.
Иоаким и Анна с Марией в храме
Иоаким и Анна с Марией в храме.
Одна из ранних западнорусских житийных икон. Происходит она из церкви села Станиля под Дрогобычем (оттуда же происходит и Геогрий) и датируется рубежом XIV – XV века. На первый взгляд может показаться, что это Сретение, но на самом деле это Иоаким и Анна с Марией в храме, что понятно из состава персонажей, а также по сюжетам клейм.
Николай Чудотворец
Николай Чудотворец.
Эта икона с изображением Николая Чудотворца из Радружа. Сегодня это польские земли в районе Перемышля. Интересно расположение клейм на этой иконе - не полной рамой, а перевернутой буквой П. С XV века это решение стало общеупотребительным. Время написания иконы – XIV – XV. Хранится икона во Львове.
Спаситель
Спаситель.
Такое решение с горизонтально растянутым платом типично для икон западнорусской традиции. Её можно считать одной из первых ласточек с необычно темным цветным платом. Икона из Радружа. Написана ориентировочно в XIV – XV веке. Широкий формат иконы объясняется тем, что их ставили над Царскими вратами.
Архангел Михаил
Архангел Михаил.
Архангел Михаил с деяниями из Никольской церкви в Сторонне близ Старого Самбора. Икона была написана на рубеже XIV – XV веков. На иконе заметно уже ставшее к тому времени типичным для западнорусской традиции расположение клейм - верхний ряд отсутствует.
Богоматерь
Богоматерь
Икона написана в первой половине XV века. Происхождение – Стороневичи. В настоящее время хранится в Музее народной архитектуры и быта во Львове.
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