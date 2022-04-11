Уникальные цветные открытки с изображением Туниса в конце XIX века, созданные методом фотолитографии

Семейство бедуинов-попрошаек.
В начале 1880-х годов Франция навязала свой протекторат Тунису, включив его в состав своих заморских владений. О том, как выглядела эта страна в конце XIX века, можно получить представление по уникальным сохранившимся цветным открыткам.
Спальня покойного бея Туниса, Каср-эль-Саид, Тунис.
Серия этих цветных открыток с изображением мавританской архитектуры Туниса была создана методом фотолитографии. Бизнесмен из Детройта Уильям А. Ливингстон совместно с фотографом Эдвином Г. Хашером приобрели права на использование процесса фотохромирования, изобретенного в Швейцарии Хансом Якобом Шмидтом.
Улица в Кайруане.
Вид на Кайруан с минарета.
Сук-эль-Трук - базар в городе Тунис.
Идея заключалась в том, чтобы превращать черно-белые снимки и цветные. С исходного негатива изготавливалось нескольких литографских печатных форм (от 4 до 15 в зависимости от необходимой точности цветопередачи.) Затем осуществлялась их печать методом фотолитографии. Фотохромирование воспроизводило цвета с гораздо большей точностью, чем традиционная ручная раскраска. Этот процесс позволил наладить массовый выпуск цветных открыток.
Тронный зал в дворце Бардо.
Мавританское кафе.
Гостиная в Kasr-el-Said.
Порт La Porte Franсaise.
Представительница племени бедуинов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии