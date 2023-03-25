9 героев и героинь боевиков, которые испортили свои тела

Главные герои культовых боевиков 90-х годов в большинстве своем запомнились нам бесстрашными здоровяками с железными бицепсами и потрясающим телосложением. Мы решили взглянуть, как они выглядят сейчас. Что стало с героями «Терминатора», «Джеймса Бонда» и других лент, смотрите в нашей свежей галерее.
Курт Рассел
Один из любимчиков Джона Карпентера с детства обожал спорт и даже мечтал стать бейсболистом. Только вот не сложилось. Из-за травмы юному Курту пришлось выбрать актерскую карьеру. Впрочем, альтернатива оказалась успешной. Благодаря давней дружбе со спортом и хорошему телосложению, актер быстро нашел подходящий образ и жанр.
А вот за последние несколько лет фигура актера претерпела заметные изменения. Не в лучшую сторону.
Впрочем, сам Курт, похоже, мало переживает по поводу округлившегося живота, что объяснимо. Например, в 2007 году после съемок в ленте Квентина Тарантино «Доказательство смерти» в прессе Курта Рассела стали называть актером, который подходит для участия в боевиках вне зависимости от своего возраста.
Пирс Броснан
Хоть папарацци иногда иподлавливают актера за ленивой утренней пробежкой, катанием на велосипеде и плаванием, строгий костюм теперь все же не так хорошо сидит на Джеймсе Бонде, как раньше.
Кстати, супруга Пирса Броснана – экс-модель, писательница и журналистка Кили Шэй Смит, как и муж, обладала некогда притягательными формами. Но в последнее время совершенно перестала следить за собой и из красавицы с точеной фигурой превратилась в даму размера плюс.
Джон Траволта
Звезда «Криминального чтива» не просто обленился, актер банально перестал следить за своим меню – перешел на рацион, богатый шоколадными батончиками, фастфудом и газировкой.
Результат такой диеты хоть и печальный, но весьма предсказуемый.
Рэй Лиотта
Заметно округлился в районе талии и Рэй Лиотта.
Сейчас актер, известный по таким лентам как «Кокаин» и «Славные парни», снимается в телесериале с Дженнифер Лопес «Оттенки синего», носит свободную рубаху и, похоже, не слишком переживает из-за фигуры.
Мел Гибсон
Курение, как известно, в деле сохранения красивого тела далеко не лучший помощник. А если эту привычку сочетать еще и с малоподвижным образом жизни, как это делает Мел Гибсон… В общем, смотрите сами.
Впрочем, отцу 8 детей и человеку, которому последнее время жутко не везет в любви, простительно несколько расслабиться и забыть и тренировках.
Антонио Бандерас
Знойный брюнет и дамский угодник, как оказалось, до ужаса любит загорать и отдыхать на яхте. А вот заниматься физическими нагрузками фигуры ради – не очень.
Ума Турман
Похожим образом обстоят дела и у некоторых звездных дам. Взять хотя бы Уму Турман. По ленте «Убить Билла» актриса запомнилась зрителю невероятно подтянутой и спортивной. С тех пор, кажется, кинодива несколько охладела к боевым искусствам.
Линда Хэмилтон
Не в лучшем положении пребывает и некогда «железная леди» Линда Хэмилтон, удивлявшая мужчин своими выдающимися бицепсами в «Терминаторе». Нынешняя фигура актрисы даже отдаленно не напоминает то, что было запечатлено в легендарной ленте.
Микки Рурк
А вот Микки Рурк в отличие от своих вышеупомянутых коллег вовремя спохватился. В 2009 году актер растерял мышечную массу и обзавелся обвисшими руками и животом.
А уже к 2014 привел себя в порядок: подкачался и украсил тело новыми татуировками.
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